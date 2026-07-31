Le gouvernement du Canada annonce l'octroi d'une aide financière aux personnes touchées par la tragédie de Tumbler Ridge

OTTAWA, ON, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada fournit plus de 4 millions de dollars en financement fédéral pour soutenir les personnes touchées par la tragédie survenue à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, en février 2026.

Jusqu'à 2,5 millions de dollars seront versés à la Croix-Rouge canadienne pour continuer à fournir du soutien aux personnes touchées par cette tragédie et répondre à d'autres priorités et besoins déterminés par la collectivité.

De plus, un financement fédéral de 500 000 $ est accordé au ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la Colombie-Britannique. Le financement appuiera le soutien continu de la province à la collectivité en augmentant la prestation de services aux victimes à Tumbler Ridge et dans les collectivités environnantes, en renforçant la coordination et en améliorant la préparation aux futures interventions en cas d'incidents de grande envergure.

Ces investissements complètent les efforts plus vastes du gouvernement du Canada pour appuyer la sécurité et le bien-être des collectivités en Colombie-Britannique. Par l'entremise du Fonds pour la résilience communautaire, le gouvernement du Canada verse 1,15 million de dollars supplémentaires à Shift BC, un programme dirigé par le ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la Colombie-Britannique qui aide les fournisseurs de services locaux, les familles et les collectivités à travailler ensemble pour prévenir la violence liée à la haine et à l'extrémisme violent.

Le gouvernement du Canada appuie la collectivité de Tumbler Ridge. Nous restons déterminés à travailler avec la province, les autorités locales et les partenaires communautaires pour nous assurer que du soutien est disponible pour ceux et celles qui en ont besoin.

Citations

« Nos pensées accompagnent toutes les personnes qui continuent de vivre les conséquences de cette tragédie. Bien que l'expérience de chaque personne soit différente, nous savons que les répercussions d'un tel drame peuvent se faire sentir longtemps après l'événement et qu'un soutien continu est essentiel. Ce financement permettra aux personnes, aux familles et aux membres de la collectivité touchés par la tragédie d'avoir accès aux services et à l'aide dont ils ont besoin pour assurer leur bien-être. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les habitants de Tumbler Ridge continuent de ressentir les répercussions profondes de cette tragédie, et le rétablissement prendra du temps. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada pour ce financement, qui aidera la Croix-Rouge canadienne à offrir un soutien concret, à travailler avec des partenaires locaux et à répondre aux besoins changeants identifiés par la communauté. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

« À la suite de cette terrible tragédie, les habitants de Tumbler Ridge continuent de subir des conséquences inimaginables. Notre gouvernement collabore avec la province pour renforcer les services locaux aux victimes grâce à un financement qui permettra aux victimes, aux familles et aux membres de la collectivité d'avoir accès au soutien dont ils ont besoin pour se remettre de cette tragédie, tout en renforçant le soutien local sur lequel les communautés peuvent compter pour les années à venir. »

- L'honorable Sean Fraser, C.P., C.R.

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Nous sommes de tout cœur avec les familles de Tumbler Ridge et tous les membres de la collectivité qui porteront les répercussions de cette tragédie pour le reste de leur vie. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada d'avoir accordé des fonds pour appuyer le travail essentiel accompli à Tumbler Ridge. Les travailleurs des services aux victimes et les fournisseurs de services locaux ont travaillé sans relâche pour soutenir la communauté et les familles qui ont été directement touchées par la tragédie, et ce financement leur permettra de continuer à aider les gens à se rétablir. »

- L'honorable Nina Krieger, ministre de la Sécurité publique et solliciteuse générale de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Le financement est fourni dans le cadre du programme Appuyer les efforts urgents de secours de la Croix-Rouge canadienne, qui permet au gouvernement du Canada de travailler avec la Croix-Rouge canadienne pour répondre aux besoins des Canadiens touchés par des urgences, des catastrophes et d'autres événements importants.

La Croix-Rouge canadienne possède une vaste expérience de l'intervention lors de crises complexes et d'urgences sociales partout au Canada, contribuant ainsi à s'assurer que les personnes touchées sont prises en charge et soutenues. À Tumbler Ridge, il s'agit notamment d'un soutien financier aux familles touchées, d'aiguillages vers des ressources communautaires et d'un soutien psychosocial.

Dans le cadre des efforts continus visant à soutenir le rétablissement et la guérison à la suite de la tragédie de Tumbler Ridge, le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique appuient l'aménagement et la construction d'une nouvelle école secondaire à un nouvel emplacement, à la suite d'une décision du conseil scolaire fondée sur des consultations avec les familles, les élèves, les enseignants, les experts et les membres de la communauté des victimes.

Le gouvernement du Canada investit environ 50 millions de dollars par année par l'entremise du Fonds d'aide aux victimes de Justice Canada pour appuyer des initiatives qui améliorent les services, renforcent l'accès à la justice et améliorent le soutien aux victimes d'actes criminels et à leurs familles.

Depuis 2016, le Fonds pour la résilience communautaire soutient des programmes d'intervention psychosociale de première ligne dans six provinces, contribuant ainsi à renforcer la capacité du Canada à prévenir et à contrer l'extrémisme violent. Plus de 1 000 personnes partout au Canada ont eu accès à des services de counseling et à d'autres interventions grâce à ces programmes, y compris ceux offerts par SHIFT BC, qui a reçu plus de 10 millions de dollars en financement fédéral.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]