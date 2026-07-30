Déclaration du ministre Anandasangaree à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes de 2026

OTTAWA, ON, July 30, 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration suivante :

« À l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des personnes, nous nous joignons aux pays du monde entier pour demander une intensification des mesures de lutte contre la traite des personnes, protéger les victimes et perturber les groupes criminels organisés derrière cette exploitation.

Le thème de cette année, "Piégés par l'arnaque", reflète la nature évolutive de la traite des personnes vers la criminalité forcée, où les victimes sont contraintes de participer à des opérations de fraude financière liées à la cybercriminalité, au blanchiment d'argent et à la corruption dans des conditions de peur, de violence et de contrôle.

Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour faire face à ces menaces en perturbant le crime organisé et en renforçant les capacités d'application de la loi. Grâce à des investissements ciblés dans les services de police et la sécurité frontalière et à des mesures de lutte contre la criminalité financière, nous nous efforçons de démanteler les réseaux criminels qui facilitent la traite des personnes et tirent profit de l'exploitation. Ces efforts sont renforcés par la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (C-14), qui a instauré des règles plus strictes en matière de mise en liberté sous caution et des mesures plus sévères en matière de détermination de la peine pour les infractions graves, notamment la traite des personnes et le crime organisé. Grâce à l'entrée en vigueur de ces dispositions, les tribunaux disposent d'outils supplémentaires pour détenir les accusés qui peuvent présenter un risque pour la sécurité publique et pour tenir pour responsables les auteurs d'infractions graves.

Le travail de l'ancienne conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes nous a permis de mieux comprendre la portée et les répercussions de ce crime, de sensibiliser la population et de renforcer les partenariats partout au pays. Ses recommandations finales aideront à orienter nos activités continues, en s'appuyant sur les mesures prises par le gouvernement fédéral dans le cadre de la stratégie nationale pour renforcer l'intervention du Canada et veiller à ce qu'elle reste moderne, éclairée par l'expérience des survivants et efficace face à l'évolution des formes d'exploitation.

Grâce à notre campagne nationale d'éducation du public, nous sensibilisons la population aux nombreuses formes de traite des personnes et aidons les Canadiens à signaler en toute sécurité les cas présumés. Cela comprend une campagne récemment lancée fondée sur les perspectives autochtones qui utilise des messages tenant compte des traumatismes et axés sur les survivants pour promouvoir la sensibilisation et aider à prévenir l'exploitation dans les communautés autochtones.

La sensibilisation du public est essentielle pour lutter contre ce crime et, à mesure que les méthodes de trafic évoluent, nous devons tous être équipés pour reconnaître les signes avant-coureurs et agir en conséquence.

En soulignant cette journée, nous réaffirmons notre engagement à lutter contre la traite des personnes sous toutes ses formes et à renforcer nos efforts pour bâtir des communautés plus sûres pour tous. »

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]