Le gouvernement du Canada investit dans la lutte contre les activités des gangs de jeunes à Kelowna

KELOWNA, BC, July 27, 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé un financement fédéral de 1,68 million de dollars sur cinq ans pour l'initiative Strong Roots « Empowering Youth, Families and our Community for Safer Future », qui sera mise en œuvre par la société Childhood Connections - Okanagan Family and Childcare de Kelowna, en Colombie-Britannique, par l'entremise du Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes (FLAGJ).

L'initiative Strong Roots appuiera les jeunes Autochtones âgés de 6 à 13 ans de l'Okanagan-Centre en s'attaquant aux facteurs de risque liés à l'appartenance à un gang, à la violence, aux activités criminelles, au désengagement scolaire, à l'intimidation, à la cyberintimidation et à d'autres comportements à risque élevé, tout en renforçant les mesures de soutien communautaires.

Les programmes comprendront de l'aide alimentaire et des ateliers de cuisine, des programmes d'alphabétisation, des possibilités de mentorat pour les jeunes et des services de counseling pour les enfants, les jeunes et les familles.

Grâce à la Stratégie nationale pour la prévention du crime de Sécurité publique Canada, le FLAGJ finance des initiatives fondées sur des données probantes qui aident à empêcher les jeunes de se joindre à des gangs, à soutenir les jeunes qui en sortent et à rendre les collectivités plus sûres partout au Canada.

En investissant tôt dans la vie des enfants, des jeunes et des familles, le gouvernement du Canada aide à s'attaquer aux causes profondes de l'implication dans les gangs et de la criminalité avant qu'elle ne s'installe. Les initiatives axées sur la prévention comme celle-ci aident à bâtir des quartiers plus sûrs, à réduire la victimisation, à renforcer le bien-être communautaire et à créer un avenir plus sûr pour tous.

Citations

« L'un des principaux moyens d'assurer la sécurité des communautés est de s'assurer que les jeunes ont le soutien et les opportunités dont ils ont besoin pour s'épanouir. Grâce au Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes, des programmes comme l'initiative Strong Roots offrent aux jeunes de la région une voie positive à suivre et les aident à faire des choix qui mènent à un avenir meilleur tout en contribuant à des collectivités plus sûres et plus fortes. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Ce projet offrira aux jeunes de Kelowna la possibilité d'acquérir d'importantes habiletés fondamentales tout en ayant une incidence positive dans leur collectivité. En soutenant les jeunes de la région et en nous attaquant aux facteurs de risque éventuels, nous veillons à la création de collectivités plus sécuritaires où les familles peuvent s'épanouir. »

- L'honorable Stephen Fuhr, député de Kelowna et secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« L'initiative vise à créer des racines familiales solides et durables pour les jeunes et les familles de notre communauté en pleine croissance. Avec le soutien de Sécurité publique Canada, nous investissons dans des programmes qui renforcent les bases dont les familles ont besoin pour s'épanouir, améliorer l'alphabétisation, favoriser le mentorat, réduire l'insécurité alimentaire, soutenir le bien-être et créer des liens significatifs qui construisent des familles résilientes et une communauté plus forte. »

- Jason Ranchoux, directeur général, Childhood Connections

Faits en bref

L'initiative Strong Roots est un programme axé sur la collectivité qui vise à soutenir les jeunes et les familles au moyen de services axés sur la prévention qui renforcent la résilience, favorisent le bien-être et favorisent des liens communautaires positifs.

En 2024, Sécurité publique Canada a lancé un appel de demandes dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, avec 123,5 millions de dollars disponibles sur cinq ans.

Le FLAGJ vise à réduire la violence grave chez les jeunes et les menaces des gangs de jeunes dans les collectivités en : soutenant des initiatives qui aident à réduire la violence chez les jeunes et les activités des gangs en mettant l'accent sur les risques et les facteurs de protection dans les collectivités où ces problèmes existent ou commencent à apparaître. utilisant des approches éprouvées pour offrir aux jeunes des solutions de rechange positives à l'adhésion à un gang. partageant les connaissances et les pratiques exemplaires afin que d'autres collectivités puissent utiliser des méthodes efficaces pour prévenir la violence chez les jeunes et l'adhésion aux gangs.



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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]