Le gouvernement du Canada investit dans la prévention de la violence liée aux armes à feu à New Westminster, en Colombie-Britannique

NEW WESTMINSTER, BC, Le 27 juillet 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger les Canadiens contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Un élément clé de cette action consiste à fournir un soutien direct aux collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé un financement pouvant atteindre 1,04 million de dollars pour la prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs à New Westminster, en Colombie-Britannique.

Cet investissement fédéral provient du Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires (FBCS), qui octroie des fonds aux municipalités et aux communautés autochtones pour soutenir des initiatives locales de prévention et d'intervention qui s'attaquent aux causes profondes de la violence liée aux armes à feu et aux gangs. L'objectif est d'offrir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes des possibilités qui les aideront à s'éloigner des gangs et des armes à feu, à renforcer les liens communautaires et à rendre les collectivités plus sûres.

Aucun programme ou initiative ne peut à lui seul mettre fin à la violence armée. C'est pourquoi le FBCS est l'un des nombreux éléments du plan global du gouvernement visant à assurer la sécurité des Canadiens. Le FBCS permet aux collectivités de mettre en œuvre des approches communautaires ciblées qui soutiennent les jeunes impliqués dans des gangs et des actes de violence ou qui risquent de l'être.

Citations

« Ce type d'investissement est essentiel pour s'attaquer aux causes profondes de la criminalité, en offrant aux jeunes vulnérables des opportunités réelles et une meilleure chance de réussite à long terme. Le financement annoncé aujourd'hui aidera la communauté de New Westminster à lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs et à bâtir des communautés plus sécuritaires pour tous. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« La création d'une communauté plus sûre commence bien avant qu'un crime ne soit commis. Cet investissement aidera New Westminster à renforcer des programmes locaux de prévention et d'intervention qui soutiennent les jeunes, renforcent la résilience et créent des possibilités. Nous saluons la décision du gouvernement du Canada de reconnaître l'importance des initiatives communautaires qui s'attaquent aux causes profondes de la violence liée aux armes à feu et aux gangs et qui contribuent à des quartiers sûrs pour tous. »

-- Patrick Johnstone, maire de New Westminster

Faits en bref



En mars 2026, le gouvernement du Canada a annoncé le renouvellement de son soutien au FBCS, qui prévoit 157,5 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Le renouvellement s'ajoute aux 250 millions de dollars annoncés en mars 2022 et fournit des fonds à des municipalités et des communautés autochtones partout au Canada, là où les fonds sont le plus nécessaires.

Les municipalités et les communautés autochtones ont été sélectionnées pour recevoir du financement du FBCS en fonction de la nature et de la gravité de la criminalité sur leur territoire.

Le gouvernement du Canada a investi 1,5 milliard de dollars au cours des 10 dernières années pour renforcer les programmes d'application de la loi et de prévention des gangs, notamment l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et le FBCS, afin d'aider à mettre fin à la criminalité liée aux armes à feu et à la violence liée aux gangs avant qu'elle ne commence.

Le FBCS s'ajoute au financement continu et aux programmes offerts dans le cadre de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, comme le Fonds de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs et le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]