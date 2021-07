Le gouvernement du Canada investit plus de 209 000 dollars dans 11 organismes qui appuient les langues officielles en Colombie-Britannique

VANCOUVER, BC, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les deux langues officielles de notre pays, et continue à faire des investissements stratégiques qui renforcent et célèbrent notre dualité linguistique.

Aujourd'hui, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a annoncé un investissement de plus de 209 000 dollars dans 11 organismes de partout en Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada accorde cette somme dans le cadre des Programmes d'appui aux langues officielles du ministère du Patrimoine canadien (voir le document d'information ci-joint pour plus de détails). Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Ces fonds permettront aux francophones et francophiles de la province de favoriser l'épanouissement de leurs cultures et de leurs communautés uniques, d'apprendre et d'étudier le français, de prendre part à des activités artistiques et culturelles dans leur langue, d'avoir un meilleur accès aux services en français et de mobiliser les jeunes.

Cet investissement soutient une vaste gamme d'organismes et fournit un financement pluriannuel continu pour d'importantes initiatives communautaires. Par exemple, l'Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique présentera son projet D'histoires en images, qui mettra en valeur les talents littéraires et en arts visuels des aînés et des retraités de la province par la création d'un nouveau livre.

Le budget de 2021 prévoit 392 millions de dollars pour appuyer les communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire, et ce, dans le but d'améliorer le niveau de bilinguisme; d'offrir une éducation postsecondaire de haut niveau dans la langue de la minorité partout au pays; d'appuyer la construction, la rénovation et l'expansion d'espaces éducatifs et communautaires au service des communautés de langue officielle en situation minoritaire; et de moderniser la Loi sur les langues officielles.

« Le gouvernement du Canada sait que les communautés de langue officielle en situation minoritaire de partout au pays ont des réalités et des besoins qui leur sont propres. Par conséquent, nous procédons à des investissements qui auront des répercussions réelles et significatives sur la vie des francophones, des francophiles et de leurs communautés. Je suis ravie de voir que ce financement soutiendra des projets, des activités et des services liés aux langues officielles pour les Britanno-Colombiens. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Notre gouvernement sait à quel point les organismes communautaires sont essentiels au maintien d'une culture francophone dynamique. C'est pourquoi nous sommes si heureux de soutenir chacun de ces organismes partout en Colombie-Britannique. L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement continu à soutenir la promotion, la préservation et le développement de la dualité linguistique unique de notre pays. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

« Grâce à l'appui financier du ministère du Patrimoine canadien, notre organisme met présentement en œuvre une initiative qui valorise l'implication de la communauté aînée aux arts et la culture ici en Colombie-Britannique. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement du Canada de contribuer à la vitalité francophone des aîné·e·s. L'engagement au niveau fédéral est significatif et fait preuve de l'intérêt marqué aux communautés de langue officielle. »

-- Joanne Dumas, présidente, Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique

On trouve en Colombie-Britannique la quatrième communauté francophone en importance du Canada. Le français est la première langue officielle de 1,4 % de la population britanno-colombienne, tandis que 7 % de la population parle le français et l'anglais. Près de 6 000 étudiants sont inscrits dans des écoles francophones de la province, ce qui représente une augmentation de 25 % depuis les 5 dernières années.

Le 19 février, dans le document Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et les instruments connexes. Ce document propose une série de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.

NOM DE L'ORGANISME PROJET ALLOCATION TOTALE OCTROYÉE EN 2021‑2022 ALLIANCE FRANÇAISE DE VANCOUVER Il était une fois Vancouver 14 000 $ ALLIANCE FRANCOPHONE ET FRANCOPHILE DU GREATER VANCOUVER & FRASER VALLEY Festival de contes et de légendes d'ici et d'ailleurs 20 000 $ ASSEMBLÉE FRANCOPHONE DES RETRAITÉ(E)S ET AÎNÉ(E)S DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE L'histoire au bout des doigts 9 000$ ASSEMBLÉE FRANCOPHONE DES RETRAITÉ(E)S ET AÎNÉ(E)S DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE D'histoires en images 16 245 $ ASSOCIATION DES FRANCOPHONES ET FRANCOPHILES DU NORD-OUEST La réconciliation du retour à la normale 19 400 $ ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DES KOOTENAYS OUEST "La valise ambulante : nos racines, notre langue" 3 225 $ ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DES KOOTENAYS OUEST Balado des Kootenays Ouest 10 307 $ CONSEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Correspondances sonores à travers la Colombie-Britannique 25 760 $ FÉDÉRATION DES PARENTS FRANCOPHONES DE COLOMBIE-BRITANNIQUE Accompagnement, démarrage et maintien de garderies francophones via les services du Phare Colombie-Britannique 22 400 $ RÉSEAU-FEMMES COLOMBIE-BRITANNIQUE Les Éloquentes au-devant de la scène 10 000 $ SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE VICTORIA Troupe de l'Aube nouvelle 11 100 $ SOCIÉTÉ RADIO COMMUNAUTAIRE VICTORIA Une semaine, une voix 2 000 $ SOCIÉTÉ RADIO COMMUNAUTAIRE VICTORIA Les débats jeunesse 7 525 $ VISIONS OUEST PRODUCTIONS Les enjeux 2019-2021, Transition / Succession et consolidation de Visions Ouest Productions 5 000 $ VISIONS OUEST PRODUCTIONS Déploiement du cinéma virtuel francophone en Colombie-Britannique 33 375 $ TOTAL

209 337 $

