Le gouvernement du Canada appuie le projet d'exposition mobile du musée d'Africville

HALIFAX, NS, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Les Néo-Écossais d'origine africaine jouent un rôle fondamental dans la richesse et la diversité du Canada, et il est impératif de préserver et de faire connaître leur histoire. Au moyen de ses expositions, le musée d'Africville relate les luttes et les triomphes de la communauté pour maintenir ses liens malgré les défis, tout en mettant en lumière les injustices qu'elle a endurées vaillamment.

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a été heureuse d'annoncer l'octroi d'un financement de 24 000 dollars pour soutenir le projet d'exposition mobile du musée d'Africville. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Le 23 février dernier, la ministre Ien a visité le musée d'Africville. Elle était accompagnée de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et d'Andy Fillmore, député de Halifax. Elle en a profité pour confirmer le financement du projet « A Walk Through Africville », lequel permettra au musée d'acquérir une remorque qui abritera et transportera en permanence ce projet d'exposition mobile.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Grâce à cette exposition itinérante, le musée pourra faire connaître l'histoire importante d'Africville à un public plus large, au-delà des murs fixes de son espace muséal permanent, aux échelles locale et provinciale, et ailleurs.

Ces investissements s'appuient sur l'engagement du gouvernement du Canada à aider les communautés noires à réaliser tout leur potentiel par la reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (de 2015 à 2024) proclamée par les Nations Unies. Cette mesure a pour objectif de lutter contre le racisme et la discrimination à l'égard des personnes noires, de promouvoir l'égalité, et de renforcer les moyens d'action des Canadiennes et Canadiens noirs. Depuis qu'il a adhéré aux principes de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine en 2018, le gouvernement du Canada a engagé jusqu'à 860 millions de dollars pour des projets axés sur les personnes noires, allant de la justice raciale à la dignité économique, en passant par l'entrepreneuriat.

Plus tôt en février, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a annoncé la prolongation jusqu'en 2028 des efforts du Canada dans le cadre de la Décennie pour continuer à réaliser des investissements transformateurs dans des mesures axées sur les personnes noires.

« Cette année, le thème du Mois du patrimoine africain en Nouvelle-Écosse - Nos sourires, notre joie, notre résilience en tant qu'Afro-Néo-Écossais - nous rappelle toute la persévérance des Néo-Écossais d'origine africaine qui représentent plus de 50 communautés historiques africaines dans cette province. Leur histoire, longue, profonde et complexe, mérite d'être connue. Le musée d'Africville joue un rôle essentiel dans la préservation et la diffusion de ces histoires, et j'invite les gens à le visiter pour se renseigner et s'ouvrir sur la diversité qui contribue au dynamisme de notre pays. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Africville témoigne des effets durables du racisme et rappelle avec force la résilience, la culture et la contribution des Néo-Écossais d'origine africaine au Canada. Depuis qu'il a adhéré aux principes de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies, notre gouvernement a réalisé des investissements sans précédent dans des projets pilotés par des personnes noires et ayant pour but de lutter contre le racisme et de renforcer les moyens d'action des Canadiennes et Canadiens noirs. Au pays, nous avons prolongé nos efforts dans le cadre de la Décennie pour nous assurer de continuer à prendre les mesures nécessaires et de miser sur nos progrès. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Grâce à des projets comme cette exposition mobile, l'histoire d'Africville transcende les frontières physiques et sensibilise un large public à la force de caractère de son peuple. Alors que nous commémorons le patrimoine d'Africville, engageons-nous à corriger les inégalités systémiques qui persistent aujourd'hui et à honorer l'héritage d'Africville par des actions significatives en faveur de la justice et de l'équité. »

- Andy Fillmore, député de Halifax

« Le musée d'Africville est heureux de pouvoir partager l'histoire d'Africville et notre exposition, « A Walk Through Africville », avec un public plus vaste grâce au soutien du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Surveillez l'arrivée de notre exposition mobile dans une ville près de chez vous. »

- Juanita Peters, directrice générale, musée d'Africville

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Grâce à ses expositions et projets, le musée d'Africville raconte l'histoire des habitants d'Africville. Les membres de cette communauté fondatrice vivaient, travaillaient et élevaient leurs enfants au bord de l'eau du bassin de Bedford, en Nouvelle-Écosse. Ils ont fait face aux indignités du racisme avec grâce et foi.

En 2018, le Canada a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (de 2015 à 2024) proclamée par les Nations Unies. Il devenait ainsi le premier pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques à adhérer officiellement aux principes de la Décennie. Le 7 février dernier, le premier ministre Trudeau a annoncé la prolongation - jusqu'en 2028 - des efforts du gouvernement fédéral, dans le cadre de la Décennie, pour promouvoir l'égalité et donner les moyens d'action aux personnes noires au Canada. Depuis qu'il a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, le gouvernement du Canada a engagé jusqu'à 860 millions de dollars pour des projets axés sur les personnes noires.

