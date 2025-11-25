OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 3,7 millions de dollars dans le cadre de l'initiative de sensibilisation aux dispositions « drapeau rouge ».

Ce financement est accordé à 23 organisations dans des communautés à l'échelle du Canada pour des projets visant à accroître la sensibilisation aux dispositions « drapeaux rouges » auprès des personnes susceptibles de subir un préjudice lié aux armes à feu, notamment les femmes, les Autochtones, les communautés racisées et les personnes souffrant de troubles de santé mentale.

Les dispositions « drapeaux rouges » sont en place pour aider à protéger les personnes dans des situations où l'accès d'un individu à une arme à feu constitue un risque de sécurité pour lui-même ou pour autrui, notamment les personnes susceptibles de commettre des actes de violence fondée sur le sexe, de violence conjugale ou de violence familiale et les personnes présentant un risque de suicide.

Les projets financés sont élaborés par chaque organisation pour répondre aux besoins uniques des communautés qu'elle sert. Ils offriront des ressources inclusives et faciles à comprendre au sujet des dispositions « drapeaux rouges » qui aideront les gens et les réseaux de soutien à comprendre comment utiliser les mesures de protection prévues par ces dispositions.

L'initiative de sensibilisation aux dispositions « drapeau rouge » s'inscrit dans l'approche globale du gouvernement du Canada pour lutter contre la violence et la criminalité liées aux armes à feu. Elle prévoit aussi la mise en œuvre de la vérification des antécédents à vie, la restriction de l'accès aux armes à feu présentant un risque élevé, la réalisation d'investissements dans l'application de la loi et les opérations frontalières, l'octroi d'un financement aux communautés pour qu'elles puissent s'attaquer aux causes profondes de la violence liée aux armes à feu, l'adoption de mesures pour prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs et le renforcement des lois canadiennes liées aux armes à feu.

Citation

« Dans le cadre de l'initiative de sensibilisation aux dispositions "drapeau rouge", notre gouvernement investit dans des projets communautaires qui font mieux connaître les mesures de protection offertes aux personnes susceptibles d'être victime de violence liée aux armes à feu. Ces projets sont conçus pour veiller à ce que les personnes susceptibles de subir des préjudices liés aux armes à feu comprennent les mesures de protection à leur disposition, y accèdent et les utilisent avec confiance, les aidant ainsi à prévenir les préjudices avant qu'ils ne surviennent. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

L'initiative de sensibilisation aux dispositions « drapeau rouge » a été lancée en février 2025 pour soutenir des projets visant à accroître la sensibilisation aux dispositions « drapeaux rouges » auprès des personnes susceptibles de subir un préjudice lié aux armes à feu et des organisations qui les soutiennent dans des régions à l'échelle du pays.

Les dispositions « drapeaux rouges » permettent à quiconque de demander au tribunal d'empêcher temporairement une personne présentant un risque pour elle-même ou pour autrui d'accéder à une arme à feu ou à d'autres armes.

Les dispositions « drapeaux rouges » ne remplacent pas les outils existants, comme appeler le 911 dans des situations urgentes mettant des vies en danger. Les agents d'application de la loi continuent de jouer un rôle essentiel dans la prévention et l'intervention en cas de risque de violence liée aux armes à feu.

Des fiches de renseignements et de l'information facile à comprendre sur les dispositions « drapeaux rouges » peuvent être consultées par le grand public et les organismes communautaires soutenant les victimes d'actes de violence.

En 2024, plus d'un quart (28 %) de toutes les victimes de crimes violents avaient été victimisées par un partenaire intime, et près de 8 sur 10 (78 %) de ces victimes étaient des femmes et des filles.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]