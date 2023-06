OTTAWA, ON, le 30 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé un financement de près de 2 millions de dollars pour appuyer cinq projets entrepris par quatre organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Ce financement leur permettra d'accroître leur capacité à faire entendre la voix des personnes 2ELGBTQI+ autochtones et leurs points de vue uniques sur la meilleure façon de protéger et d'autonomiser les personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

Les projets financés, qui s'étendent dans trois provinces, feront des différences concrètes et positives dans la vie des personnes 2ELGBTQI+ en déterminant les besoins de la communauté et les lacunes dans les services, en fournissant des programmes culturellement pertinents et axés sur le territoire, et en encourageant les liens par la création de groupes de soutien régionaux.

Ce financement fait partie des 36,3 millions de dollars sur cinq ans prévus dans le budget 2021 pour le Programme de soutien aux organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQIA+ autochtones de Relations Couronne-Autochtones Canada, qui comprend 8,6 millions de dollars permanents pour garantir que les organisations de femmes autochtones et de personnes 2ELGBTQI+ peuvent compter sur un financement pour poursuivre leur travail essentiel. Il permet également de répondre à l'appel à la justice 1.8, lequel demande aux gouvernements de soutenir les organisations nationales, régionales et locales de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones par le biais d'un financement précis et à long terme.

Il est essentiel que les organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones se fassent mieux entendre pour mettre fin à la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées pour contribuer à prévenir la violence fondée sur le genre et la race au Canada. Il est essentiel que les personnes et les organisations 2ELGBTQI+ au Canada aient la capacité de fournir des services essentiels, de combler les lacunes en matière de connaissances et d'amplifier les voix et les perspectives uniques des personnes qu'elles soutiennent.

Citation

« Pour garantir un véritable changement systémique qui mettra fin à la violence fondée sur le genre et la race au Canada, les expériences vécues et les perspectives uniques des personnes les plus touchées doivent être au centre du travail que nous finançons. La contribution des personnes 2ELGBTQI+ est essentielle, et des projets comme ceux-ci aideront à garantir que le changement est guidé par leurs voix, tout en restant approprié à la culture et respectueux. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La première année, 17 organisations ont été financées par le Programme de soutien pour les organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQIA+ autochtones de Relations Couronne-Autochtones Canada, pour un montant total de 8,7 millions de dollars.

Cette annonce fait suite à la publication du Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale 2022-2023 , le 3 juin 2023, et à l'annonce que des fonds ont été attribués à 10 organisations de femmes autochtones et communautés 2ELGBTQI+, le 9 juin 2023.

, le 3 juin à l'annonce que des fonds ont été attribués à 10 organisations de femmes autochtones et communautés 2ELGBTQI+, le 9 juin 2023. Le Plan d'action national de 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a été élaboré en partenariat avec les survivantes, les familles et les peuples autochtones, les organisations de femmes autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux, et en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

a été élaboré en partenariat avec les survivantes, les familles et les peuples autochtones, les organisations de femmes autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux, et en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées est la contribution du Canada au Plan d'action national. Elle est appuyée par des investissements historiques de plus de 2,2 milliards de dollars dans le budget de 2021. Le budget de 2022 et le budget de 2023 prévoient des investissements supplémentaires pour mettre en œuvre le Plan d'action national et s'attaquer à certaines des causes profondes de cette crise, y compris le racisme, le logement, l'éducation, le bien-être mental et les soins de santé, ainsi que le développement économique et l'emploi.

au Plan d'action national. Elle est appuyée par des investissements historiques de plus de 2,2 milliards de dollars dans le budget de 2021. Le budget de le budget de 2023 prévoient des investissements supplémentaires pour mettre en œuvre le Plan d'action national et s'attaquer à certaines des causes profondes de cette crise, y compris le racisme, le logement, l'éducation, le bien-être mental et les soins de santé, ainsi que le développement économique et l'emploi. L'appel à la justice 1.8 demande : « à tous les gouvernements de mettre en place un financement particulier à long terme destiné aux communautés et aux organisations autochtones, afin de créer, d'offrir et de promouvoir des programmes de prévention et des campagnes d'éducation et de sensibilisation visant les communautés et les familles autochtones et portant sur la prévention de la violence et sur la lutte contre la violence latérale. Un financement de base, par opposition à un financement par programme, doit ainsi être fourni de manière continue aux organisations nationales et régionales travaillant auprès des femmes et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones.

