NORTH VANCOUVER, BC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - La population canadienne étant de plus en plus diversifiée, nous devons renforcer notre engagement en faveur d'une société diversifiée et inclusive, et soutenir les organismes qui contribuent à la mise en place de changements positifs dans les communautés du pays.

L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 370 000 dollars à 14 organismes en quête d'équité dirigés par des personnes noires et axés sur les services aux personnes noires en Colombie‑Britannique. Cette aide est accordée dans le cadre du volet Évènements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme et de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada.

Au cours de l'annonce, la ministre Khera a eu le plaisir de dévoiler le thème du Mois de l'histoire des Noirs de cette année : « L'excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire ».

La ministre Khera a également profité de l'occasion pour mentionner que le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme accepte actuellement les candidatures dans le cadre de l'appel de propositions lancé le 11 décembre 2023 pour le volet Renforcement des capacités organisationnelles (RCO).

Le volet RCO aidera les organismes à développer et à renforcer leurs capacités internes à faire progresser la lutte contre le racisme et à promouvoir la compréhension interculturelle et interconfessionnelle; à offrir des perspectives équitables; à promouvoir le dialogue sur le multiculturalisme et la lutte contre le racisme; et à favoriser la compréhension des disparités.

Les organismes admissibles peuvent poser leur candidature d'ici le 22 février 2024.

Pour en savoir plus sur les projets financés dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, veuillez consulter le document d'information.

Citations

« À l'approche de la Journée Lincoln Alexander et du début du Mois de l'histoire des Noirs, le 1er février, j'ai hâte de célébrer les riches contributions et réalisations des personnes noires au Canada, non seulement le mois prochain, mais toute l'année. Notre gouvernement est déterminé à renforcer les capacités au sein des communautés noires. L'investissement d'aujourd'hui aidera des organismes dirigés par des personnes noires et axés sur les services offerts aux personnes noires en Colombie‑Britannique à faire entendre la voix des personnes noires pendant le Mois de l'histoire des Noirs et tout le reste de l'année. Cet appui les aidera aussi à lutter contre le racisme et à accroître leur capacité de mieux servir les communautés noires de la province. Ensemble, nous forgeons un pays plus juste, plus fort et plus célébré tout au long de l'année. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Historiquement, dans toutes les facettes de la société canadienne, les personnes noires ont apporté une contribution remarquable. Conscient du besoin d'autonomisation, notre gouvernement est fier d'annoncer cet investissement substantiel qui permettra directement aux communautés noires de participer et de contribuer encore davantage. Ce financement aidera les organismes locaux de Noirs de la Colombie-Britannique à soutenir les communautés noires et à faire connaître les histoires et le patrimoine de la population canadienne noire. À l'approche du Mois de l'histoire des Noirs, saisissons l'occasion de découvrir l'apport important des communautés noires dans notre province et au pays. »

- L'honorable Dre Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Les communautés noires ont contribué à faire du Canada le pays qu'il est aujourd'hui grâce à leurs accomplissements, innovations et créations au fil des ans. Le thème de cette année, « L'excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire », nous permet de souligner l'apport important des Canadiennes et Canadiens noirs au tissu social du pays. En ce Mois de l'histoire des Noirs, nous célébrons les personnes qui ont ouvert la voie qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui, et celles qui œuvrent à l'édification d'un Canada diversifié et inclusif pour tout le monde. »

- Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

« De nombreux jeunes et communautés racisés de Surrey sont isolés à bien des égards. Ils ont des options limitées pour construire des mobilités sociales et économiques, ils ont un accès très limité à la formation et à l'éducation postsecondaire et ils ont peu d'itinéraires vers un emploi durable et satisfaisant. Solid State s'efforce de raconter un ensemble différent d'histoires : nous croyons que le modèle coopératif permet d'offrir de nombreuses possibilités, de rassembler les gens autour d'un projet commun, d'acquérir des compétences concrètes, de développer des liens durables et de gagner un revenu. Plus encore, nous voulons que les jeunes travaillent dans des entreprises où ils peuvent forger des liens à long terme et développer un sentiment durable d'appartenance. »

- Matt Hern, directeur général, Solid State Community Foundation

Les faits en bref

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme (PMLCR) résulte de la fusion du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme renouvelé a été simplifié pour soutenir plus efficacement les communautés et les organismes partout au Canada.

Le PMLCR comporte trois volets distincts : Évènements, Projets et Renforcement des capacités organisationnelles. L'appel de propositions actuel touche le volet Renforcement des capacités organisationnelles du Programme. Par ailleurs, les organismes peuvent soumettre leur candidature pour le volet Évènements en tout temps.

L'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC) a été créée en 2019 pour célébrer l'apport des personnes d'ascendance africaine au Canada et en promouvoir la connaissance; renforcer les capacités au sein des communautés noires dynamiques partout au Canada; refléter les voix noires dans les politiques et les programmes qui influent sur leur vie; et éliminer les obstacles liés au racisme envers les personnes noires et à d'autres inégalités systémiques.

Patrimoine canadien

Dans le cadre du volet Évènements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, 12 organismes recevront un appui financier totalisant 275 815 dollars pour organiser des activités dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs en Colombie-Britannique.

Ce volet permet de financer des activités communautaires qui favorisent la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle; font la promotion de discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse; ou célèbrent l'histoire et la culture d'une communauté, tels les mois du patrimoine reconnus par le Parlement.

Organisme Activité Somme accordée 412 Media Foundation Organiser une semaine d'édification des capacités des jeunes personnes noires 24 065 $ African Art & Cultural Community Contributions Society Célébrer le Mois de l'histoire des Noirs de 2024 38 000 $ African Descent Society BC Organiser une série d'activités à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs et du Mois du patrimoine africain de 2024 41 200 $ BC Black History Awareness Society Présenter une conférencière ou un conférencier de renom dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs 12 250 $ Great Light Healing Community Aider les jeunes Noires et Noirs à éliminer le racisme systémique 50 000 $ Lead Disability Inclusive Society BC Organiser une célébration du Mois de l'histoire des Noirs qui soit inclusive, diversifiée et accessible 5 000 $ Nuru Training Association Organiser une série d'activités communautaires pour le Mois de l'histoire des Noirs de 2024 20 500 $ Overture with the Arts 6e mouture d'« Identity » (AB/BC) 13 200 $ Solid State Community Foundation Célébrer l'avenir des personnes noires en rehaussant leur scolarisation 24 000 $ Somali People's Association of BC Célébrer le Mois de l'histoire des Noirs au sein de la communauté somalienne 5 000 $ Sure Word Ministries Célébrer le Mois de l'histoire des Noirs en ciblant le patrimoine, l'histoire et les héroïnes et les héros noirs 5 000 $ Valid Dreams Foundation Célébrer l'histoire des personnes noires 37 600 $

Emploi et Développement social Canada

Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC), le gouvernement du Canada a déjà octroyé une somme importante pour appuyer des organismes sans but lucratif dirigés par des personnes noires dans la région de Vancouver, dont les deux organismes mentionnés ci-dessous. L'IACNC vise à aider les organismes sans but lucratif dirigés par des personnes noires; à améliorer les lieux de travail et les espaces locaux; et à construire un réseau national de ressources pour soutenir les organismes sans but lucratif dirigés par des personnes noires.

Organisme Activité Somme accordée African Descent Youth Engagement Society (ADYES) Acheter de l'équipement pour édifier les capacités des organismes communautaires dirigés par des personnes noires 50 000 $ BIPOC Creative Association Acheter de l'équipement pour créer un espace sécuritaire et favoriser le sentiment d'appartenance à la communauté pour les jeunes personnes noires 43 670 $

