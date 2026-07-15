Le gouvernement du Canada annonce l'intention de nommer de nouveaux membres au Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat

OTTAWA, ON, le 15 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui l'intention du gouvernement de nommer des membres au Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat (ci-après « Comité consultatif »).

Le Comité consultatif est un organisme indépendant dont le mandat est de fournir au premier ministre des recommandations non contraignantes et fondées sur le mérite pour les nominations au Sénat. Créé en janvier 2016, le Comité consultatif est composé de trois membres fédéraux (un président et deux membres) et de deux membres de chaque province ou territoire où un poste au Sénat est à pourvoir.

Le Comité consultatif sera présidé par l'honorable François Rolland, qui est membre fédéral depuis 2018. M. Rolland est avocat-conseil, médiateur et arbitre chez Langlois avocats et ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec.

L'honorable Sarabjit (Sabi) Marwah, ancien sénateur et ancien vice-président et chef de l'exploitation de Scotiabank, rejoindra le Comité consultatif en tant que membre fédéral. Melissa Blake, ancienne mairesse de la municipalité régionale de Wood Buffalo en Alberta, poursuivra son mandat actuel en tant que membre fédérale.

Les nouveaux membres provinciaux suivants seront nommés au Comité consultatif. Des membres ad hoc seront ajoutés selon les besoins et au fur et à mesure que des postes deviendront vacants au Sénat.

Carol A. Lee (C.-B.), cofondatrice et présidente de la Vancouver Chinatown Foundation.

cofondatrice et présidente de la Vancouver Chinatown Foundation. Joy MacPhail (C.-B.), ancienne vice-première ministre de la Colombie-Britannique.

ancienne vice-première ministre de la Colombie-Britannique. Bram Strain (MB), président et directeur général du Business Council of Manitoba.

président et directeur général du Business Council of Manitoba. Connie Walker (MB), ancienne présidente et directrice générale de United Way Winnipeg.

ancienne présidente et directrice générale de United Way Winnipeg. Wisdom J. Tettey (ON), président et vice-chancelier de l'Université Carleton.

président et vice-chancelier de l'Université Carleton. Christina Smith (QC), ancienne mairesse de Westmount.

ancienne mairesse de Westmount. Dr Denis Soulières (QC), professeur à l'Université de Montréal, hématologue, oncologue médical, biologiste moléculaire et chercheur clinique.

professeur à l'Université de Montréal, hématologue, oncologue médical, biologiste moléculaire et chercheur clinique. L'honorable James Cowan (N.-É.), sénateur retraité et ancien associé du cabinet d'avocats Stewart McKelvey.

sénateur retraité et ancien associé du cabinet d'avocats Stewart McKelvey. Kim West (N.-É.), présidente de Royer Thompson Management and Human Resources.

présidente de Royer Thompson Management and Human Resources. Susan Sullivan (T.-N.-L.), ancienne éducatrice, ancienne adjointe mairesse de Grand Falls-Windsor et ancienne ministre provinciale.

ancienne éducatrice, ancienne adjointe mairesse de Grand Falls-Windsor et ancienne ministre provinciale. James Igloliorte (T.-N.-L.), leader autochtone et juge à la retraite du tribunal provincial.

Les nouveaux membres apportent une bonne compréhension du processus parlementaire et législatif, ce qui leur permettra de fournir des recommandations de haute qualité au premier ministre sur les personnes qui pourraient contribuer au travail du Sénat. En complément des exigences constitutionnelles, les membres se concentreront sur des recommandations qui permettront d'acquérir un savoir-faire accru au Sénat sur les enjeux et défis émergents auxquels le Canada est confronté, notamment le commerce, la finance, l'intelligence artificielle et la technologie, la diplomatie et les affaires étrangères, la justice pénale et la sécurité communautaire ainsi que les capacités et industries stratégiques canadiennes.

Cela est particulièrement important après l'élargissement des exigences d'admissibilité pour les nouveaux candidats au Sénat et la suppression du critère d'impartialité politique pour les nominations au Sénat, reconnaissant les contributions précieuses des Canadiens ayant choisi de servir dans des fonctions électives ou dans d'autres rôles partisans.

Citations

« Le nouveau Comité consultatif aidera le Sénat à continuer de puiser dans les talents et les savoir-faire dont le Canada a besoin en cette nouvelle ère. En désignant des candidats hautement qualifiés de toutes les régions, dotés d'une connaissance approfondie liée aux enjeux émergents et aux défis à venir, cela renforcera la capacité du Sénat à examiner et à faire avancer la législation dont ce pays a besoin. Je tiens également à remercier sincèrement la présidente sortante, Mme Huguette Labelle, pour le service dévoué et le savoir-faire dont elle a fait preuve au cours des dix dernières années. »

-- L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports, leader du gouvernement à la Chambre des communes

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SOURCE Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

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