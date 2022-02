PARC NATIONAL DES LACS-WATERTON, AB, le 16 févr. 2022 /CNW/ - L'Agence Parcs Canada offre aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité partout au pays. La création de programmes et de services nouveaux et novateurs permet à plus de Canadiens et Canadiennes, y compris les jeunes et les nouveaux arrivants, de faire l'expérience du plein air et d'en apprendre davantage au sujet de notre environnement et de notre histoire.

Aujourd'hui, Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé que le nouveau centre d'accueil du parc national des Lacs-Waterton est terminé et prêt à accueillir les visiteurs.

Le centre d'accueil est un moyen amusant et attrayant d'accueillir les visiteurs et de leur présenter la nature et la culture des Lacs-Waterton. Le centre d'accueil a été développé pour s'intégrer efficacement dans la communauté des Lacs-Waterton et être apprécié par les visiteurs ainsi que les résidents locaux. Ouverte toute l'année, la nouvelle installation compte des panneaux d'interprétation modernes et offre des programmes d'interprétation et des services d'information aux visiteurs. Les expositions mettent en valeur la riche biodiversité de la région, ses paysages bien particuliers et les forces de la nature qui les façonnent, notamment le vent et le feu.

Parcs Canada a travaillé de près avec ses partenaires autochtones afin de veiller à ce que le matériel élaboré reflète l'histoire, les traditions, la culture des Autochtones de la région, ainsi que les liens qu'ils entretiennent avec le parc national des Lacs-Waterton (Paahtómahksikimi - le lac intérieur sacré dans les montagnes). L'Agence Parcs Canada est honorée de collaborer partout au pays avec les peuples autochtones pour élaborer du matériel et des activités d'interprétation dans tous les parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation dans le but de favoriser une meilleure compréhension de leurs perspectives, cultures et traditions.

Parcs Canada demande aux visiteurs de continuer à respecter les consignes sanitaires publiques dans les installations du parc. Consultez notre site Web pour obtenir l'information la plus récente.

Citation

« Les destinations gérées par l'Agence Parcs Canada constituent les pierres angulaires de l'industrie touristique du Canada. L'Agence offre aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grandes qualités et appuie également le tourisme dans les collectivités de partout au pays. Cet important projet dans le parc national des Lacs-Waterton est un investissement dans l'avenir. Il accueillera les Canadiens et Canadiennes et les visiteurs du monde entier et leur donnera l'occasion de se renseigner au sujet de l'importance culturelle et environnementale du parc, notamment l'importance de la région pour les communautés autochtones locales. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

Le parc national des Lacs-Waterton fait partie d'un site du patrimoine mondial et, avec le parc national des Glaciers, aux États-Unis, il forme le tout premier parc international de la paix au monde et le premier parc international de ciel étoilé (certifié par l'International Dark Sky Association). Les deux parcs font également partie des plus vastes réserves de la biosphère.

Dans le cadre du programme d'investissement dans les infrastructures fédérales, la somme d'environ 103 millions de dollars a été investie au parc national des Lacs-Waterton afin de soutenir des expériences de visite de qualité supérieure et enrichissantes et d'aider à protéger l'environnement. Le centre d'accueil représente un investissement de taille dans le cadre de ce programme.

Le parc national des Lacs-Waterton se trouve sur le territoire du traité no 7 et est depuis très longtemps un lieu important pour les peuples autochtones de la région, notamment les Siksikaitsitapi (Pieds-Noirs).

Document d'information : Centre d'accueil du parc national des Lacs-Waterton

