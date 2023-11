La nouvelle administration centrale de PacifiCan à Surrey, dont l'ouverture est prévue à l'automne 2024, apporte une présence locale accrue sur le terrain afin de mieux servir les collectivités de la Colombie-Britannique.

SURREY, BC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - L'agence fédérale de développement économique, PacifiCan, dédiée aux Britanno-Colombiens, a franchi une étape importante en annonçant officiellement l'emplacement de sa nouvelle administration centrale à Surrey.

Le gouvernement du Canada annonce l’emplacement de la nouvelle administration centrale de PacifiCan à Surrey (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui que PacifiCan s'installerait dans la Station Tower, près du City Centre, le centre économique en pleine expansion de Surrey. L'annonce a été faite sur le campus voisin de l'Université Simon Fraser de Surrey, lors du lancement du programme de Circle Innovation pour les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des technologies de la santé, un projet financé par PacifiCan.

Ce projet n'est qu'un exemple de la manière dont PacifiCan se concentre sur la croissance des entreprises de la Colombie-Britannique, la création d'emplois de qualité, la collaboration avec les leaders de l'industrie et le soutien d'une économie inclusive qui profite à tous les Britanno-Colombiens. Depuis 2021, PacifiCan a soutenu plus de 450 projets qui ont aidé les collectivités et les entreprises à créer plus de 7 600 emplois, à réaliser une croissance des revenus de 590 millions de dollars et à aider 3 100 petites et moyennes entreprises (PME).

Surrey est une plaque tournante pour les entreprises novatrices, les centres de recherche et les universités, qui collaborent pour stimuler l'économie de la Colombie-Britannique. La présence du gouvernement fédéral à Surrey permettra à l'Agence de mieux servir le Lower Mainland et les économies en croissance du sud de la vallée du Fraser.

Cette annonce vient s'ajouter à la présence croissante de PacifiCan dans toute la Colombie-Britannique, afin de mieux répondre aux divers besoins de la province tout entière. L'année dernière, PacifiCan a élargi sa présence sur le terrain à l'extérieur de son bureau actuel de Vancouver en ouvrant des bureaux régionaux à Campbell River, à Cranbrook, à Fort St. John, à Kelowna, à Prince George, à Prince Rupert et à Victoria.

« En quelques années seulement, PacifiCan a joué un rôle important de rassembleur, d'éclaireur, d'investisseur et de conseiller en Colombie-Britannique. Notre nouvelle administration centrale répondra aux priorités locales, investira dans des idées novatrices et soutiendra les objectifs communautaires afin de mieux répondre aux besoins de notre province. En rapprochant communautés, entrepreneurs et innovateurs des possibilités économiques, PacifiCan stimule la croissance de la Colombie-Britannique ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

« Surrey est l'une des villes qui connaît la croissance la plus rapide au pays. L'investissement de PacifiCan dans des programmes tels que Circle Innovation est synonyme de changement réel et garantira des retombées durables pour les entreprises de technologie de la santé situées en Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer ces secteurs afin que nos travailleurs de la santé et nos patients puissent continuer à prospérer dans les années à venir. »

- Randeep Sarai, député de Surrey-Centre

Grâce à ses bureaux répartis dans toutes la Colombie-Britannique et à Ottawa , PacifiCan : aide les entreprises à se développer localement et à être compétitives au niveau mondial; crée des emplois de qualité, à proximité du lieu de résidence, sur lesquels les gens peuvent compter; rassemble les leaders de l'industrie pour qu'ils innovent et acquièrent un avantage sur le marché; soutient une économie inclusive qui profite à tous les Britanno-Colombiens.

, PacifiCan : PacifiCan permet aux entrepreneurs et aux innovateurs d'accéder à des possibilités d'investissement, à des services d'orientation et à un réseau de partenaires qui les soutiennent

Circle Innovation est un organisme à but non lucratif situé en Colombie-Britannique qui favorise les solutions technologiques et l'innovation. Il aide les entreprises à entrer en contact avec les consommateurs, les prestataires de services technologiques et d'autres intervenants afin de résoudre les problèmes de recherche et de développement, d'accroître les revenus, de créer des emplois et de mettre au point des technologies émergentes dans l'ensemble du Canada.

Surrey est sur le point de devenir la ville la plus peuplée de la province, avec une population prévue de 783 690 habitants d'ici 2041.

Depuis 2021, les immigrants représentent plus de 44 % de la population de la ville, alors que la population totale de la province n'en compte que 29 %.

