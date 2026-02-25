OTTAWA, ON, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Les éleveurs canadiens jouent un rôle essentiel pour garantir un approvisionnement alimentaire stable et soutenir les communautés rurales partout au pays. Afin de relever les défis liés à la hausse des coûts et d'assurer un soutien plus équitable des programmes, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont apporté des améliorations au programme Agri-stabilité.

Aujourd'hui, l'honorable MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé que les lignes directrices du programme Agri-stabilité ont été modifiées afin d'ajouter les coûts liés à l'alimentation du bétail dans les pâturages aux dépenses admissibles, à compter de l'année de programme 2026. En ajoutant les coûts liés à l'alimentation dans les pâturages, Agri-stabilité offrira un soutien plus équitable aux producteurs dont les animaux paissent sur des terres qui ne leur appartiennent pas, en particulier les éleveurs de vaches-veaux, de moutons et de chèvres, qui dépendent fortement des pâturages loués.

Ces améliorations renforcent l'engagement continu du gouvernement du Canada à améliorer les outils de gestion des risques pour les agriculteurs et à aider le secteur agricole à demeurer résilient.

Citation

« Les éleveurs canadiens méritent des programmes de gestion des risques qui correspondent à la réalité de leurs activités. L'ajout des coûts liés à l'alimentation du bétail en pâturage aux dépenses admissibles garantit un soutien plus équitable aux agriculteurs qui dépendent de pâturages loués. Notre gouvernement est déterminé à soutenir les producteurs au moyen de programmes efficaces et réactifs pour protéger les opérations agricoles. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Agri-stabilité est un programme de gestion des risques de l'entreprise qui protège les producteurs canadiens contre les importantes baisses de revenus causées par les pertes de production, les augmentations des coûts ou les conditions du marché.

Les coûts d'alimentation du bétail dans les pâturages correspondent aux dépenses engagées par les éleveurs pour faire paître leurs animaux sur des terres qui ne leur appartiennent pas.

Ce changement au programme traduit l'engagement pris par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture lors de leur réunion en juillet 2025.

Liens supplémentaires

