LONDON, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le Centre de justice de London a été agrandi et occupe désormais un espace communautaire réservé dans les bureaux de Joan's Place, le nouveau complexe de l'organisme Youth Opportunities Unlimited (YOU) situé au centre-ville. L'agrandissement permet d'améliorer l'accès à la justice et de réduire le risque de récidive pour les jeunes adultes à risque de 18 à 24 ans dans la région de London. Réalisé par le gouvernement de l'Ontario, il est financé en partie par le gouvernement fédéral dans le cadre d'un investissement global de 13 millions de dollars du gouvernement du Canada pour soutenir les quatre centres de justice de l'Ontario (London, Nord-Ouest de Toronto, Est du centre-ville de Toronto et Kenora) et la création d'un cinquième centre à Barrie.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Peter Fragiskatos, député de London-Centre et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Le Centre de justice de London nouvellement agrandi est ouvert, rassemblant plusieurs organismes locaux qui offrent aux jeunes adultes des soins de santé mentale, des services de traitement des dépendances ainsi que des services d'aide à l'éducation, à l'emploi et au logement. Grâce à l'agrandissement, les jeunes - qui traversent la période la plus vulnérable de leur vie - ont accès aux services clés nécessaires, aussi rapidement et aisément que possible.

Le projet des centres de justice est l'une des 18 initiatives pluriministérielles financées par la Stratégie ontarienne de lutte contre les bandes criminalisées, les armes à feu et la violence, qui s'étend sur cinq ans. Les centres de justice reçoivent 2,9 millions de dollars de financement provincial annuellement.

« Le gouvernement fédéral a financé l'agrandissement de ce centre de justice pour aider les jeunes adultes à risque dans la région de London à avoir accès aux services nécessaires à une vie épanouie. Grâce au soutien que nous offrons au gouvernement de l'Ontario dans la réalisation de cette initiative, nous aidons les jeunes adultes à risque à obtenir le soutien requis afin d'acquérir les compétences, la confiance et l'indépendance nécessaires à l'atteinte de leur plein potentiel. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Cet agrandissement signifie que davantage de soutien sera offert aux jeunes à risque, aux personnes ayant survécu à la violence entre partenaires intimes et aux victimes d'actes criminels à London et dans les environs. Grâce aux investissements de notre gouvernement afin d'appuyer les projets pilotes des centres de justice communautaire partout au pays, nous renforçons notre engagement à fournir un accès à la justice à toute la population canadienne. En investissant dans nos collectivités, nous renforçons nos efforts afin de nous assurer que tout le monde puisse accéder à la justice. »

Peter Fragiskatos, député de London-Centre et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les centres de justice transforment la manière dont la justice est rendue en Ontario. Grâce aux nouveaux locaux permanents du Centre de justice de London, nous protégeons l'Ontario en renforçant les efforts visant à tenir les personnes délinquantes responsables de leurs actes, à soutenir les victimes d'actes criminels et les personnes ayant survécu à un tel acte et à assurer la sécurité des collectivités. En établissant un lien entre les jeunes adultes à risque et les services de soutien essentiels, tels que les services de traitement des dépendances, le counseling familial et l'acquisition de compétences de vie, nous brisons le cycle de la délinquance et protégeons les collectivités de l'Ontario. »

L'honorable Doug Downey, procureur général de l'Ontario

« L'agrandissement du Centre de justice de London fait progresser la vision de la Cour pour un système de justice qui veille à ce que toutes les personnes qui ont affaire avec le système soient traitées avec dignité et qu'elles puissent y prendre part de manière significative. La Cour demeure déterminée à travailler avec ses partenaires du domaine de la justice pour bâtir un système de justice novateur et fondé sur des principes et qui fait preuve de sensibilité aux besoins des collectivités, en particulier pour les groupes surreprésentés, y compris les personnes autochtones et racisées, et celles aux prises avec des enjeux de santé mentale ou de toxicomanie. Nous saluons les efforts du gouvernement et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration afin d'élargir de manière importante l'accès à la justice à London et partout en Ontario. »

L'honorable Sharon Nicklas, juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario

« Au nom du conseil d'administration de Youth Opportunities Unlimited, je suis ravi de l'agrandissement du Centre de justice de London dans le complexe Joan's Place de YOU. Il s'agit d'une étape importante qui renforce l'engagement de notre communauté à faire en sorte que les jeunes adultes ayant affaire avec le système de justice pénale bénéficient d'un accès réel aux services de soutien à la formation, à l'emploi et au logement nécessaires à leur épanouissement. Ensemble, nous bâtissons un avenir ancré dans la dignité, les possibilités et le changement durable. »

Jeff Van Hoeve, président du conseil d'administration, Youth Opportunities Unlimited

Faits en bref

L'agrandissement du Centre de justice de London, rendu possible grâce aux travaux effectués au complexe Joan's Place de l'organisme Youth Opportunities Unlimited (YOU), continue d'aider des milliers de jeunes adultes à risque vivant dans la région de London.

Avant le lancement du centre de justice, en 2020, les jeunes adultes (de 18 à 24 ans) qui comparaissaient au palais de justice affichaient un taux de récidive de 64 %. Depuis l'ouverture du centre, les jeunes adultes admissibles qui ont comparu au centre ont affiché un taux de récidive plus faible, soit un taux de seulement 21 %.

Les centres de justice de l'Ontario constituent une approche novatrice qui fait sortir la justice des salles d'audience traditionnelles pour l'intégrer dans un cadre communautaire. Ils regroupent les services de justice, de santé, d'emploi, d'éducation et sociaux afin de s'attaquer collectivement aux causes profondes de la criminalité, de briser le cycle de la délinquance et d'améliorer la sécurité publique et le bien-être de la collectivité.

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a accordé 28,6 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets pilotes de centres de justice communautaire en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario.

