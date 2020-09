TORONTO, le 11 sept. 2020 /CNW/ - Quand une personne présente des symptômes, l'auto-isolement compte parmi les moyens les plus efficaces pour aider à enrayer la propagation de la COVID-19. Cependant, pour certains Canadiens et Canadiennes, un logement surpeuplé et des coûts trop élevés risquent de rendre cette solution dangereuse ou impossible, ce qui accroît la possibilité de transmission communautaire.

Pour cette raison, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, et John Tory, maire de Toronto, ont annoncé aujourd'hui l'affectation de 13,9 millions de dollars sur 12 mois pour financer l'établissement d'un centre d'auto-isolement volontaire sous la gouverne de Santé publique Toronto. Le centre, qui sera situé à Toronto, comptera environ 140 chambres et offrira de l'espace sécuritaire pour s'auto-isoler volontairement.

Des données préliminaires fournies par Santé publique Toronto et Santé publique Ontario révèlent que les quartiers à faible revenu ont été touchés de façon disproportionnée par la COVID-19. Il se peut fort bien que les habitants de ces quartiers aient plus de mal à s'isoler convenablement. Grâce à son processus de gestion des cas et des contacts, Santé publique Toronto repérera les personnes à qui sera offert le transfert au lieu d'auto-isolement volontaire, en fonction des critères d'admissibilité recommandés par la médecin-hygiéniste de l'Ontario. Ces personnes auront droit au logement, y compris la literie et d'autres nécessités, à des repas quotidiens et à des frais divers, et elles recevront un appel téléphonique quotidien de la part d'un enquêteur de Santé publique Toronto spécialiste des maladies transmissibles.

« Je remercie la Ville de Toronto de sa collaboration et de son aide pour assurer la protection des Canadiens. Alors que nous travaillons ensemble pour maîtriser la propagation de la COVID-19, ce nouveau site aidera les personnes pour qui il est impossible de limiter les contacts étroits et de s'isoler efficacement à la maison. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Je remercie le gouvernement fédéral de son soutien continu pendant la pandémie de COVID-19. L'annonce d'aujourd'hui concernant le financement du site d'isolement représente un autre pas en avant dans notre intervention face à la pandémie. Les centres d'isolement se sont avérés efficaces pour aider à arrêter la propagation du virus. Par la prestation de ce service aux résidents incapables de s'isoler adéquatement, nous pourrons faire en sorte que les membres des familles ne s'exposent pas l'un l'autre à un risque. »

Le maire John Tory

Ville de Toronto

« J'apprécie cet important investissement qui servira à établir un centre d'isolement volontaire dans notre ville pour les personnes atteintes de la COVID-19 et pour d'autres risquant d'être infectées, qui ne peuvent pas s'isoler convenablement chez elles. Nous savons que les contacts à domicile constituent une des voies les plus communes par lesquelles le virus se propage dans la collectivité. La création de ce lieu d'isolement est un moyen essentiel qui, dans notre planification en cas de recrudescence, contribuera à limiter la propagation du virus et à protéger la population en cette époque où nous vivons avec la COVID-19. »

Dre Eileen de Villa

Médecin-hygiéniste

Santé publique Toronto

La ville de Toronto est le grand centre urbain le plus densément peuplé du Canada . Ce degré de densité démographique rend difficile l'auto-isolement à certaines personnes, ce qui les expose à un plus grand risque de contracter la COVID-19.

est le grand centre urbain le plus densément peuplé du . Ce degré de densité démographique rend difficile l'auto-isolement à certaines personnes, ce qui les expose à un plus grand risque de contracter la COVID-19. La COVID-19 se propage le plus souvent d'une personne infectée à autrui par le biais de contacts rapprochés, de surfaces contaminées et de salutations sociales communes.

Afin de prévenir la propagation de la COVID-19, on recommande aux Canadiennes et aux Canadiens de respecter les mesures locales de santé publique, d'éviter les endroits où n'existe aucun contrôle pour réduire la propagation de la COVID-19 et de rester chez eux s'ils présentent quelque symptôme que ce soit.

