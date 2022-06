L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé aujourd'hui un nouveau financement de plus de 77 millions de dollars pour aider Lytton à se rebâtir tout en devenant un exemple remarquable de construction solide et carboneutre.

Ce financement comprend :

64 millions de dollars octroyés par Infrastructure Canada pour soutenir le rétablissement de Lytton par la construction d'édifices publics carboneutres et résistants au feu.

par la construction d'édifices publics carboneutres et résistants au feu. 6 millions de dollars pour le nouveau programme Lytton Homeowner Resilient Rebuild destiné à soutenir les propriétaires assurés qui veulent rebâtir conformément aux normes de résidences carboneutres et résistantes au feu.

destiné à soutenir les propriétaires assurés qui veulent rebâtir conformément aux normes de résidences carboneutres et résistantes au feu. 7,2 millions de dollars pour la création du programme Lytton Business Restart afin d'aider les petites et moyennes entreprises à reprendre leurs activités. Ce financement, qui sera administré par PacifiCan, comprendra un soutien aux entreprises autochtones et à celles exploitées par des femmes, des jeunes et d'autres groupes sous-représentés.

Le financement annoncé par le ministre Sajjan prend en compte le fait que pour rétablir des vies et des conditions de vie, il faut mettre l'accent sur l'infrastructure communautaire, les logements et la relance des entreprises qui fournissent des emplois, des biens et des services à la collectivité. En mettant l'accent sur le rétablissement d'une collectivité encore plus forte et plus résiliente qu'auparavant, ce financement permettra à la collectivité de devenir un modèle de rétablissement après une catastrophe liée au changement climatique.

Les incendies de l'an dernier ont également montré que le feu se propage d'un immeuble à l'autre. Les logements résistants au feu profitent à l'ensemble de la collectivité, et la construction de maisons carboneutres profite à tout le monde; deux éléments clés de cet investissement. Le ministre Sajjan a également souligné l'importance cruciale des entrepreneurs locaux qui, par la création d'emplois et le commerce local, constituent le fondement de l'économie de Lytton.

« Les résidents de Lytton ont subi une perte dévastatrice lors de l'incendie de 2021. La force et l'espoir dont ils ont fait preuve durant ce sinistre sont inspirants. Le financement que nous avons annoncé aujourd'hui aidera à reconstruire Lytton et les entreprises qui sont au cœur de ce village. Grâce à cet investissement, Lytton se positionnera comme un modèle de construction solide et carboneutre qui soutiendra la collectivité tant aujourd'hui que demain. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les résidents de Lytton ont vécu une tragédie indescriptible. En collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, notre gouvernement a mis l'accent, et continue de le faire, sur le soutien à la collectivité pendant son rétablissement. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Les résidents, les entreprises et les organisations qui considéraient le village de Lytton comme leur résidence se sont retrouvés sans abri après l'incendie de Lytton Creek qui a balayé notre collectivité le 30 juin 2021. Depuis ce jour et au cours des onze derniers mois, nous avons travaillé sans relâche pour nous remettre et rebâtir notre collectivité. Le conseil municipal a prévu d'être un chef de file dans le rétablissement de Lytton. Nous appuyons la vision d'une construction carboneutre en introduisant un ou plusieurs nouveaux règlements de construction en vue de répondre à ce problème et devenir une collectivité résistante aux incendies. L'annonce d'aujourd'hui vient confirmer cette vision! Ces fonds contribueront grandement à aider nos résidents, nos entreprises et nos voisins à reconstruire. »

Jan Polderman, Maire du village de Lytton

Faits en bref

Ce financement s'ajoute aux 207 millions de dollars annoncés le 10 juin par l'honorable Bill Blair , président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile, pour la Colombie-Britannique dans le cadre des Accords d'aide financière en cas de catastrophe.

, président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile, pour la Colombie-Britannique dans le cadre des Accords d'aide financière en cas de catastrophe. PacifiCan est l'agence de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

