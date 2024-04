OTTAWA, ON , le 2 avril 2024 /CNW/ - Des événements psychologiquement traumatisants tels que la tuerie de masse survenue en 2020 en Nouvelle-Écosse peuvent avoir des conséquences immédiates et durables sur la santé et le bien-être des individus et des communautés. Afin que les personnes touchées puissent trouver le chemin de la guérison, le gouvernement du Canada investit dans des solutions régionales visant à renforcer les services de santé mentale et de soutien aux personnes endeuillées en Nouvelle-Écosse, conformément aux recommandations de la Commission des pertes massives.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui le versement de 700 000 $ à Maggie's Place : A Resource Centre for Families Association, un organisme communautaire qui, depuis trente ans, aide les familles ayant de jeunes enfants dans les comtés de Cumberland et de Colchester en Nouvelle-Écosse. Ces fonds soutiendront la mise en œuvre de programmes de promotion de la santé axés sur la famille qui répondent aux besoins particuliers des individus et des communautés. Ces programmes incluront des groupes de soutien pour parents, des ateliers pédagogiques et des programmes de santé mentale périnatale.

Le financement versé à Maggie's Place fait partie de l'investissement conjoint de 18 millions de dollars, annoncé le printemps dernier par le gouvernement du Canada et le gouvernement provincial de la Nouvelle-Écosse, qui donne suite aux recommandations du rapport final de la Commission des pertes massives. La Commission des pertes massives est une enquête publique indépendante créée pour examiner les pertes massives survenues en Nouvelle-Écosse en 2020 et pour formuler des recommandations concrètes afin de contribuer à la sécurité des collectivités. Au moyen de cet investissement, le gouvernement du Canada travaille aussi avec le ministère de la Santé et du

Mieux-être de la Nouvelle-Écosse et divers partenaires communautaires à l'appui de la guérison, du rétablissement et de la résilience des collectivités touchées.

Citations

« On ne saurait sous-estimer l'incidence sur la santé mentale des pertes humaines dévastatrices survenues en Nouvelle-Écosse en 2020. Les programmes communautaires qui offrent du soutien aux personnes endeuillées, comme les programmes fournis par Maggie's Place, sont très importants alors que les communautés continuent à naviguer dans les complexités du deuil. Ces services contribuent à favoriser la résilience collective et constituent un pas de plus dans notre engagement commun avec la Nouvelle-Écosse à aborder les recommandations figurant dans le rapport final de la Commission des pertes massives. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les organisations communautaires jouent un rôle important dans le soutien de la santé et du mieux-être des Néo-Écossaises et des Néo-Écossais dans toute la province. Ce financement aidera à soutenir le travail que nous effectuons pour faire avancer la recommandation C.13 du rapport final de la Commission des pertes massives.

L'honorable Brian Comer

Ministre des Dépendances et de la Santé mentale de la Nouvelle-Écosse

« Le centre de ressources familiales Maggie's Place appuie les familles des collectivités touchées dans leur difficile cheminement de gestion des pertes et de deuil, en plus de fournir un milieu empreint de compassion et de compréhension où les familles peuvent trouver du réconfort, faire part de leur vécu et avoir accès à des ressources adaptées à leurs besoins particuliers. En adoptant un rôle central par rapport aux pertes et au deuil, nos programmes contribuent de façon importante au bien-être global et à la guérison des membres de nos collectivités. »

Sarah MacMaster

Directrice générale, Maggie's Place Family Resource Centre (Cumberland)

Faits en bref

La Commission des pertes massives a été mise sur pied en octobre 2020 en tant qu'enquête publique indépendante ayant pour mandat d'examiner les pertes massives survenues en avril 2020 à Portapique (Nouvelle-Écosse), puis de formuler des recommandations concrètes en vue de contribuer à la sécurité des collectivités.

(Nouvelle-Écosse), puis de formuler des recommandations concrètes en vue de contribuer à la sécurité des collectivités. Le 30 mars 2023, la Commission des pertes massives a publié son rapport final, intitulé Redresser la barre ensemble , qui comprend 130 recommandations relatives aux services de police, aux armes à feu, à la sécurité et à la résilience des collectivités, à la violence fondée sur le sexe, à la violence familiale et à la santé mentale.

, qui comprend 130 recommandations relatives aux services de police, aux armes à feu, à la sécurité et à la résilience des collectivités, à la violence fondée sur le sexe, à la violence familiale et à la santé mentale. Les gouvernements fédéral et provincial travaillent de concert par rapport à la recommandation C.13 du rapport final de la Commission des pertes massives, qui demande la mise en place de mesures de soutien en matière de santé mentale et de deuil dans les comtés de Colchester , Cumberland et Hants.

, et Hants. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale peuvent améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

Toute personne au Canada peut se rendre sur Canada.ca/sante-mentale pour avoir accès à des mesures de soutien et à des services en matière de santé mentale et de consommation de substances offerts là où elles habitent ou fournis de façon virtuelle.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Yuval Daniel, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 819-360-6927; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709