YELLOWKNIFE, NT, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le Canada a à cœur d'assurer la vigueur des chaînes de valeur des minéraux critiques au pays et de soutenir les sources d'énergies et les technologies propres que ces chaînes permettent de produire. Le gouvernement du Canada s'emploie à renforcer la sécurité minérale et énergétique, à créer de bons emplois et à ouvrir des possibilités économiques à tous les maillons des chaînes de valeur des minéraux critiques, depuis l'exploration et l'extraction - en amont - jusqu'au traitement, à la fabrication et au recyclage - en aval.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 714 500 $ à la société à responsabilité limitée Fortune Minerals, qui s'en servira pour accroître la production de produits de sulfate de cobalt et de lingots de bismuth de son projet de mine dans les Territoires du Nord-Ouest et de sa raffinerie en Alberta en vue d'augmenter l'offre de métaux essentiels à la fabrication de batteries et à la mise sur pied d'une chaîne de valeur des véhicules électriques au pays. Pour parvenir à ces résultats, on fera appel à un programme hydrométallurgique pilote conçu pour optimiser les conditions de traitement tout en garantissant la stabilité des résidus pour une élimination sans danger.

Une fois terminé, le projet donnera accès à une nouvelle expertise, créera des possibilités d'emplois dans des métiers spécialisés et des professions libérales, y compris dans les communautés autochtones, et fera connaître une nouvelle technologie durable à d'autres entreprises canadiennes. Grâce à cet investissement, au lieu d'expédier les concentrés à l'étranger, le Canada pourra participer directement au marché prometteur du cobalt de qualité batterie et d'autres concentrés pour une transformation à valeur ajoutée

Les fonds accordés à ce projet proviennent du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC). Le PRDDMC vise à faire progresser la maturité commerciale de nouvelles opérations ou technologies de traitement des minéraux qui soutiendront le développement de chaînes de valeur des véhicules zéro émission au Canada en fournissant des matières premières qui seront utilisées dans les batteries et aimants permanents.

Le développement de chaînes de transformation et de notre savoir-faire au Canada ouvrira de grandes possibilités pour nos travailleurs et nous aidera à bâtir un avenir bas carbone plus durable et plus prospère. Par des investissements judicieux comme celui-ci, le Canada s'assure que ses ressources naturelles de sources responsables demeurent concurrentielles sur le marché mondial tout en renforçant les chaînes de valeur au pays.

« L'investissement de 714 500 $ annoncé aujourd'hui dans la technologie de traitement innovante de Fortune Minerals contribuera au dynamisme et à la compétitivité des chaînes de valeur des minéraux critiques, ce qui se traduira par de bons emplois, par de nouveaux investissements dans l'innovation canadienne et par une réduction des émissions à l'échelle nationale - en phase avec notre projet de bâtir un Canada plus propre et une économie durable et prospère dont tout le monde bénéficiera. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les projets de mise en valeur des minéraux critiques comme le projet NICO de Fortune Minerals seront au cœur de l'avenir de l'activité minière dans les Territoires du Nord-Ouest. Par cet investissement, notre gouvernement témoigne de sa volonté de soutenir la croissance de cette industrie dans le Nord. »

Michael V. McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Fortune Minerals tient à remercier le gouvernement fédéral du soutien financier accordé par le Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques à son projet verticalement intégré de cobalt-or-bismuth-cuivre NICO. Les fonds serviront à réaliser les projets pilotes nécessaires aux études techniques détaillées et à la préparation de l'étude de faisabilité actualisée, afin d'aider à rapprocher le projet d'une décision de construction. Le projet NICO apporterait une réponse canadienne à la demande de sulfate de cobalt, de bismuth et de cuivre créée par la transition énergétique, les nouvelles technologies et la croissance de l'économie verte. »

Robin Goad

PDG de Fortune Minerals

Le budget de 2021 affectait 47,7 millions de dollars à RNCan pour soutenir le développement de chaînes de valeur des minéraux critiques au Canada dans le cadre du PRDDMC.

Le 29 septembre 2023, le PRDDMC concluait son deuxième appel de propositions. Les projets sélectionnés contribueront à la mise en valeur des minéraux et au développement de chaînes de valeur qui faciliteront la transition vers une économie sobre en carbone et soutiendront la fabrication et les technologies de pointe dans le respect de l'environnement.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques s'inscrit dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte, qui contribue à deux objectifs du Canada, soit celui d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et celui de ramener les émissions de gaz à effet de serre à des niveaux inférieurs de 40 à 45 % à ceux de 2005 d'ici 2030.

