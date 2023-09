Le gouvernement du Canada annonce du financement pour sept organismes venant en aide aux femmes et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones en Colombie-Britannique

VANCOUVER, BC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a mis en évidence les causes systémiques sous-jacentes de la violence continue contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. De plus, la pandémie de COVID-19 a créé des défis sans précédent pour les victimes et les personnes survivantes cherchant de l'aide et les organismes de première ligne qui les soutiennent.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, et Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, ont annoncé un financement de plus de 3,1 millions de dollars pour sept organismes en Colombie-Britannique :

Lower Fraser Valley Aboriginal Society

Carrier Sekani Family Services

Kamloops Aboriginal Friendship Society

Vancouver Aboriginal Friendship Society

Lillooet Friendship Centre Society

Urban Native Youth Association

Aboriginal Front Door Society

Ce financement augmentera la capacité des organismes de femmes et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Leurs projets permettront de s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de veiller à ce que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones et leurs communautés puissent prospérer maintenant et à l'avenir.

Ce financement s'ajoute à celui accordé à la province de la Colombie-Britannique pour soutenir les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise. Ces investissements ont permis aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise de la Colombie-Britannique d'offrir des services, des ressources et un soutien accru pour répondre aux besoins urgents des personnes victimes de violence fondée sur le sexe et de leurs familles.

En novembre 2022, le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables de la condition féminine a lancé le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, d'une durée de 10 ans. Il s'agit d'un cadre stratégique de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Le Plan d'action national comprend cinq piliers : soutien aux personnes victimes et survivantes et à leur famille; prévention; système judiciaire réactif; mise en œuvre des approches dirigées par les Autochtones; et infrastructure sociale et environnement.

« Les taux élevés de violence à l'encontre des femmes et des filles autochtones sont alarmants. Les organismes de première ligne, les militants et les bénévoles sont à la tête de ce changement systémique, et il est prioritaire de soutenir leur travail qui sauve des vies. Ce financement permettra de renforcer la capacité à prévenir et à combattre les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de continuer à construire une communauté à Cloverdale-Langley City. »

John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« En investissant 3,1 millions de dollars pour renforcer les capacités des organismes autochtones locaux qui s'attaquent aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe, le gouvernement du Canada soutient les populations autochtones urbaines d'une manière adaptée à leur culture. Je continuerai à travailler pour trouver des solutions qui mettront fin à la violence fondée sur le sexe à Vancouver Granville et partout au Canada. »

Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Ce financement fait partie des quelque 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cette annonce s'appuie sur les accords bilatéraux existants entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour soutenir les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise partout au Canada .

. Ce financement est une initiative clé dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Le financement est également une contribution importante à la mise en œuvre d'approches dirigées par des Autochtones, pilier 4 du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et futurs du gouvernement du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et futurs du gouvernement du pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Bien qu'environ 5 % de la population féminine au Canada se soit identifiée comme autochtone, 21 % de tous les homicides liés au genre entre 2011 et 2021 visaient des femmes et des filles autochtones.

