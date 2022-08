OTTAWA, ON, le 22 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de travailler avec des partenaires partout au pays pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne par la réduction de la propagation de la COVID-19. L'isolement demeure l'un des moyens les plus efficaces de réduire le risque de propagation de la COVID-19. Il peut cependant être dangereux ou impossible pour certaines personnes au Canada de s'isoler en raison du surpeuplement des logements ou de coûts élevés, ce qui les met - elles, leur famille et leurs collectivités - à risque.

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui le versement d'une somme de 4,2 millions de dollars à la Corporation du comté d'Essex pour qu'elle poursuive l'administration d'un site sûr d'isolement volontaire destiné aux travailleurs agricoles étrangers temporaires de la région de Windsor-Essex. Ces travailleurs vivent habituellement dans des logements contigus en plus de travailler dans des lieux collectifs, ce qui complique l'isolement en cas de besoin. Le site, qui était auparavant administré par la Ville de Windsor, est maintenant administré et exploité par le Comté d'Essex.

Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire (PSSIV) aide directement les villes, les municipalités et les régions sanitaires du Canada où il y a un risque de transmission communautaire de la COVID-19. Les sites financés dans le contexte du PSSIV offrent un endroit accessible où les gens peuvent s'isoler en toute sécurité pendant la période requise. L'accès à ces sites est entièrement volontaire; les responsables de la santé publique de la région déterminent qui sont les personnes admissibles et gèrent tous les aspects des sites.

Citation

« Protéger les collectivités contre la COVID-19 et contribuer à freiner sa propagation sont toujours des priorités pour notre gouvernement. La présence de ce site sûr d'isolement volontaire dans la région de Windsor-Essex est essentielle afin de contribuer à la protection des travailleurs agricoles étrangers temporaires et de la collectivité contre la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Essex accueillera encore des milliers de travailleurs agricoles en provenance de l'étranger au cours des prochaines semaines et mois, et cette aide financière essentielle permettra d'offrir des chambres à ceux et à celles qui ne peuvent s'isoler de façon sécuritaire dans la collectivité. Merci au ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et au gouvernement fédéral d'avoir reconnu les défis propres à notre collectivité et de toujours appuyer la région de Windsor-Essex. »

Irek Kusmierczyk

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

Député, Windsor--Tecumseh

« Ce financement contribuera à protéger la santé et le bien-être des travailleurs essentiels à notre économie locale et à la production d'un approvisionnement alimentaire stable. Les fonds aideront également à protéger l'ensemble de la collectivité contre la propagation de la COVID-19. Le comté d'Essex remercie le gouvernement fédéral de son soutien et des investissements continus dans la région de Windsor-Essex. »

Directeur Gary McNamara

Faits en bref

Le financement de 4,2 millions de dollars permettra au Comté d' Essex d'offrir 50 chambres dans un site pour les travailleurs agricoles étrangers temporaires jusqu'au 31 mars 2023.

d'offrir 50 chambres dans un site pour les travailleurs agricoles étrangers temporaires jusqu'au 31 mars 2023. Par l'intermédiaire du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire (PSSIV), le gouvernement du Canada a mis une somme de plus de 181 millions de dollars sur trois ans à la disposition des municipalités et des régions sanitaires dans le but de les protéger. Il a de plus financé des projets en Nouvelle-Écosse, en Ontario , au Manitoba , en Saskatchewan , en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.

a mis une somme de plus de 181 millions de dollars sur trois ans à la disposition des municipalités et des régions sanitaires dans le but de les protéger. Il a de plus financé des projets en Nouvelle-Écosse, en , au , en , en Colombie-Britannique, au et dans les Territoires du Nord-Ouest. Le PSSIV est l'un des outils d'intervention rapide du gouvernement du Canada mis en place pour freiner la propagation de la COVID-19. Il peut être déployé dans les collectivités touchées par des éclosions.

mis en place pour freiner la propagation de la COVID-19. Il peut être déployé dans les collectivités touchées par des éclosions. Depuis sa création en 2020, le PSSIV a soutenu plus de 63 sites dans 50 collectivités. À ce jour, les sites sûrs d'isolement volontaire financés par le gouvernement fédéral à l'échelle du pays ont permis d'aider plus de 20 000 personnes.

Afin de prévenir la propagation de la COVID-19, il est recommandé aux Canadiennes et aux Canadiens d'appliquer les mesures de santé publique en vigueur dans chaque région, de prendre des mesures de protection individuelle (p. ex. port du masque dans les lieux publics intérieurs) et de rester à la maison s'ils ont des symptômes.

