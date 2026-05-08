MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HALIFAX, NS, le 8 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la municipalité régionale de Halifax, a annoncé un financement combiné de près de 6 millions de dollars pour soutenir la construction de deux maisons dans la municipalité régionale de Halifax, afin d'offrir un hébergement sûr et stable à huit enfants sous la garde de la ministre provinciale des Opportunités et du Développement social en attendant que des personnes de leur parenté puissent les prendre en charge. L'ensemble résidentiel recevra une subvention d'exploitation de 100 % du ministère provincial des Opportunités et du Développement social et de la Chisholm Foundation for Children. Cette dernière supervisera la gestion immobilière. Depuis 1972, la fondation Chisholm a aidé plus de 2 647 jeunes et enfants par l'entremise de ses programmes et de ses soins de groupe. Elle exploite actuellement deux maisons offrant un environnement stable à Halifax, où elle assure l'accès aux écoles locales, soutient la participation à un large éventail de programmes récréatifs communautaires et offre un havre d'espoir et de guérison.

L'annonce a été faite par Braedon Clark, député fédéral de Sackville--Bedford--Preston, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Barbara Adams, vice-première ministre, vice-présidente du Conseil exécutif, ministre des Aînés et des Soins de longue durée, ministre responsable des Relations militaires et ministre des Opportunités et du Développement social, et Andy Fillmore, maire de la municipalité régionale de Halifax.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins en matière de logement et remédier à l'itinérance. Cet ensemble d'habitation offrira des logements plus sûrs et avec services de soutien aux enfants et aux jeunes vulnérables. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (à confirmer)

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens en Nouvelle-Écosse et partout au pays. Soutenir l'ensemble résidentiel de la Chisholm Foundation for Children est l'une des façons d'y arriver. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera considérablement la vie de tant de personnes dans notre collectivité. » - Braedon Clark, député fédéral de Sackville--Bedford--Preston

« Ce projet est un véritable témoignage de la force de la collaboration et marque une étape importante dans la façon dont nous prenons soin de certains des enfants les plus vulnérables de notre province. Nous poursuivrons nos efforts afin de bâtir un avenir où chaque enfant aura un foyer permanent et aimant, et nous nous engageons à veiller à ce que les soins qu'ils reçoivent reflètent le meilleur de ce qu'ils méritent. » - L'honorable Barbara Adams, vice-première ministre, vice-présidente du Conseil exécutif, ministre des Aînés et des Soins de longue durée, ministre responsable des Relations militaires et ministre des Opportunités et du Développement social

« Chaque jeune mérite un chez-soi sûr et stable, et des ensembles résidentiels comme celui-ci renforcent nos milieux de vie. Ces maisons aideront les enfants à rester en contact avec l'école, les services et les personnes qui les entourent. À mesure que notre région continue de croître, nous mettons l'accent sur la collaboration avec nos partenaires et sur notre capacité à répondre rapidement aux plus grands besoins en matière de logement de notre population. » - Andy Fillmore, maire de la municipalité régionale de Halifax

« Nous sommes très reconnaissants du soutien des trois ordres de gouvernement et honorés de bénéficier de leur aide pour concrétiser notre vision. Ce projet a pour but de créer des espaces sûrs et avec services de soutien où les enfants peuvent commencer à guérir et à envisager un avenir meilleur. » - Wade Johnston, directeur général, Chisholm Services for Children

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni est le suivant : 5,25 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 2,11 millions de dollars de la Chisholm Foundation for Children; 500 000 $ du ministère des Opportunités et du Développement social de la Nouvelle-Écosse; 200 000 $ de la municipalité régionale de Halifax, par l'entremise du Affordable Housing Grant Program.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]