SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Éric Latour, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour l'inauguration.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 8 mai 2026, à 9 heures.
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Date :
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8 mai 2026
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Heure :
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9 h 30 (HE)
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Lieu :
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L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.
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*La prise de photos précèdera les prises de parole.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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