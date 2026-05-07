OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - La pénurie de logements reste un défi constant pour les Canadiens. Pour y remédier, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a montré que le pays doit doubler le nombre de mises en chantier au cours de la prochaine décennie. Pour atteindre cet objectif d'accroissement de l'offre, il faudra stimuler la productivité dans le secteur de la construction résidentielle et construire plus intelligemment et plus rapidement.

Aujourd'hui, la SCHL a annoncé qu'elle élargit son offre d'assurance prêt hypothécaire pour inclure plus d'options pour les logements préfabriqués et modulaires.

Les logements préfabriqués peuvent être construits plus rapidement et plus efficacement qu'avec les méthodes traditionnelles de construction sur chantier. Cette approche réduit les délais de construction et les coûts potentiels pour le constructeur et le propriétaire-occupant, ce qui contribue à relever les défis en matière d'abordabilité et de pénurie de logements auxquels fait face la population canadienne.

Acheteurs :

Grâce au nouveau produit SCHL Préfab Plus, les acheteurs peuvent acquérir un logement usiné avec une mise de fonds minimale de 5 % et accéder à du financement assuré par la SCHL pour leur prêt hypothécaire. Le produit permet aux acheteurs de recevoir des fonds sous forme d'un maximum de quatre avances liées à l'atteinte de jalons de construction, plutôt que d'un seul montant forfaitaire.

Par exemple, un acheteur peut obtenir une avance pour acquérir et préparer sa propriété en vue de l'installation d'un logement préfabriqué. Il peut aussi obtenir une autre avance une fois que l'habitation est livrée et prête à être installée. SCHL Préfab Plus permet ainsi de mieux appuyer le séquencement de la construction du logement préfabriqué.

Construction de logements collectifs :

La construction modulaire est un ensemble de logements construit à l'aide de modules fabriqués hors site, puis transportés jusqu'à la propriété et assemblés sur place. À l'issue d'une initiative pilote réussie, dans le cadre de laquelle un financement assuré a été fourni pour plus de 800 logements locatifs neufs tirant parti de la construction modulaire dans cinq provinces, la SCHL élargit son assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs afin de permettre la construction modulaire pour tous ses produits pour immeubles collectifs, y compris APH Select.

L'initiative pilote réussie comprenait le 605 Studio West à Calgary (en anglais seulement), un complexe de 84 logements abordables aménagé par Attainable Homes Calgary (AHC). AHC est un organisme social sans but lucratif appartenant à la Ville de Calgary. Son objectif est d'améliorer l'abordabilité du logement grâce à l'aménagement de terrains municipaux. La construction modulaire du 605 Studio West a permis sa construction et son occupation en moins d'un an, tandis qu'il a fallu près de deux ans pour achever un ensemble résidentiel comparable construit de façon conventionnelle dans la même collectivité.

Citation :

« En proposant une assurance prêt hypothécaire pour le financement de maisons préfabriquées et de constructions modulaires à logements multiples, la SCHL s'engage à élargir l'accès à la propriété et à soutenir le développement de l'offre locative. Nous continuons à mettre à profit tous les outils à notre disposition pour proposer des produits commerciaux et obtenir des résultats pour les Canadiens. »

Coleen Volk, présidente et première dirigeante de la SCHL

Liens connexes :

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et une institution phare du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL contribue à favoriser un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Autres renseignements : Relations avec les médias de la SCHL, [email protected]