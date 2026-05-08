LOWER SACKVILLE, NS, le 7 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Braedon Clark, député de Sackville--Bedford--Preston, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable Barbara Adams, vice-première ministre, vice-présidente du Conseil exécutif, ministre des Aînés et des Soins de longue durée, ministre responsable des Relations militaires, et ministre des Opportunités et du Développement social, et à Andy Fillmore, maire de la municipalité régionale d'Halifax, pour une annonce en matière de logement.

Date : 8 mai 2026



Heure : 9 h 30 AT



Lieu : Acadia Park & Community Centre Rotonde centrale

650, Sackville Drive

Lower Sackville, N-É B4C 2S4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]