CALGARY, AB, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'emploie à optimiser le rendement énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en aidant l'industrie à obtenir un avantage sur la concurrence.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 40 millions de dollars à l'organisme Emissions Reduction Alberta dans le cadre du Programme des installations industrielles et manufacturières vertes (PIIMV). Cet investissement fédéral facilitera l'élaboration et la gestion d'un programme provincial visant à rendre l'industrie plus rentable et plus écoénergétique.

Plus particulièrement, ces fonds soutiendront le programme SEMI (Strategic Energy Management for Industry) d'Emissions Reduction Alberta, qui permettra aux installations industrielles et manufacturières d'acquérir de l'expertise et de recevoir de la formation en gestion de l'énergie. Les participants de l'industrie pourront ainsi accroître leur rentabilité en réduisant leurs coûts énergétiques et profiter de ce soutien financier pour couvrir en tout ou en partie le coût de certaines modernisations touchant l'équipement industriel. Pour sa part, le gouvernement de l'Alberta a contribué au programme SEMI à hauteur de 10 millions de dollars.

Pendant la transition du Canada vers la carboneutralité, des investissements comme ceux-ci permettront de réduire les émissions tout en maximisant la compétitivité de l'industrie. Le financement annoncé aujourd'hui soutient les travailleurs et l'industrie en Alberta dans leur marche vers un avenir sain et prospère.

Citations

« L'efficacité énergétique se traduit par des économies de coûts pour les entreprises canadiennes. Il est essentiel d'aider les installations industrielles de notre pays à atteindre leurs objectifs d'efficacité pour améliorer leur compétitivité dans l'économie mondiale. Nous sommes ravis de contribuer au lancement du programme SEMI d'Emissions Reduction Alberta, qui aide les industries de l'Alberta à acquérir les connaissances et l'expertise dont elles ont besoin pour demeurer écoénergétiques et concurrentielles. Par des investissements comme celui de 40 millions de dollars effectué dans le programme SEMI, le gouvernement fédéral aide les provinces, les territoires et l'industrie dans leurs efforts pour saisir les possibilités financières qu'ouvre l'économie propre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Améliorer l'efficacité des installations et des procédés industriels et manufacturiers est la solution la plus rapide et la plus rentable pour réduire les factures d'énergie et demeurer compétitif. Pour la concrétiser, il faut toutefois des connaissances, de l'expertise, de la formation et des capitaux. Grâce au programme SEMI, les entreprises albertaines ont désormais encore plus de possibilités d'investir dans des technologies qui font économiser coûts et énergie, ici même dans la province. »

Justin Riemer

Directeur général, Emissions Reduction Alberta

« Le programme SEMI d'Emissions Reduction Alberta est pour nous, les acteurs de l'industrie, une occasion exceptionnelle de poursuivre notre mission commune d'améliorer notre performance environnementale et l'efficacité de nos opérations. En fournissant l'aide financière nécessaire, ce programme permettra aux entreprises d'investir dans des pratiques et des technologies de pointe qui contribueront sensiblement à réduire les émissions ainsi qu'à améliorer l'efficacité et les solutions de gestion de l'énergie pour bâtir un monde plus durable. »

Grant Wilde

Président du conseil d'administration, Spartan Controls et BlueMarvelValidator

« La réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'amélioration de l'efficacité énergétique, voilà un excellent moyen pour les entreprises d'atténuer leur empreinte carbone tout en abaissant leurs coûts d'énergie. Le programme SEMI est une occasion en or pour les entreprises qui souhaitent décarboner leurs activités grâce à la gestion de l'énergie et à des travaux de modernisation. À Lafarge, nous profitons depuis longtemps du soutien d'Emissions Reduction Alberta, et nous sommes emballés de voir de nouvelles possibilités surgir dans les domaines de la gestion énergétique et de l'économie d'énergie. »

Stephanie Voysey

Cheffe, Développement durable et environnement, Lafarge, Ouest du Canada

Faits en bref

Les secteurs industriels canadiens représentaient environ 3 650 pétajoules ou plus de 40 % de la consommation totale de l'énergie au pays en 2021.

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 613-795-5638, [email protected]