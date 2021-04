SAULT STE. MARIE, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore avec tous les partenaires pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et pour limiter la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants au Canada. L'isolement est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir la propagation de la COVID-19. Cela dit, il peut être dangereux ou impossible pour certains membres de la population canadienne de s'isoler en raison du surpeuplement des logements ou du prix prohibitif, ce qui augmente le risque de transmission communautaire.

Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui du financement pour l'exploitation d'un site sûr d'isolement volontaire à Sault Ste. Marie et au district d'Algoma, en Ontario. Ces sites permettent aux résidents atteints de la COVID-19 ou qui ont été exposés au virus d'avoir accès à un lieu d'isolement sûr pour se protéger et protéger leur collectivité.

Les sites d'isolement volontaire réduisent le risque de propagation de la COVID-19 entre contacts familiaux dans les régions où les gens doivent vivre dans des logements surpeuplés et faire face à des contraintes en matière de ressources. Ces sites, qui peuvent être créés à des endroits où sévissent des éclosions, font partie des mesures d'intervention rapide mises en œuvre pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19.

Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire appuie directement les villes, les municipalités et les régions sanitaires susceptibles de transmission communautaire de la COVID-19. Les sites choisis dans le cadre du programme offrent un endroit accessible où certaines personnes peuvent s'isoler en toute sécurité pendant la période prescrite. Des responsables de la santé publique de la localité déterminent les personnes admissibles qui ont la possibilité de se rendre volontairement au site d'isolement afin de les protéger et de protéger les membres de leur ménage au cours d'une éclosion dans leur collectivité.

« Veiller à la santé de tous est la meilleure façon de nous protéger. Le site sûr d'isolement volontaire de Sault Ste. Marie offrira un endroit où les gens pourront s'isoler lorsqu'il leur est impossible de le faire en toute sécurité à leur domicile. Ce financement viendra appuyer un autre outil majeur à la disposition des dirigeants de la santé pour freiner la propagation de la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Ce financement, octroyé afin d'exploiter un site sûr d'isolement volontaire dans notre région, nous permettra d'appuyer davantage les résidents de Sault Ste. Marie et du district d'Algoma lorsqu'il leur est impossible de le faire de façon adéquate à leur domicile. »

Terry Sheehan

Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles

« L'isolement est une mesure efficace pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'égard du gouvernement du Canada dont la contribution permet d'offrir une option pour s'isoler sûre et volontaire aux résidents de Sault Ste. Marie et d'Algoma qui ne sont pas en mesure de le faire à domicile. Les variants préoccupant se propagent partout au pays, et il est essentiel d'adopter les recommandations en matière de santé publique, et que tous les ordres de gouvernement collaborent à offrir les ressources dont les Canadiens et les Canadiennes ont besoin pour les respecter. »

Christian Provenzano

Maire de la Cité de Sault Ste. Marie

« La transmission du virus au sein des ménages est un facteur important de la propagation de la COVID-19, tout particulièrement pour ceux qui ne peuvent s'isoler des autres de façon sécuritaire en raison de leur situation en matière de logement. Le financement octroyé pour exploiter un site sûr d'isolement volontaire dans notre région nous aidera grandement à appuyer les résidents de Sault Ste. Marie et du district d'Algoma et à réduire la propagation du virus. »

Mike Nadeau

Directeur général, Conseil d'administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

« Le financement obtenu dans le cadre du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire et sa mise en œuvre ici, à Algoma, démontrent bien comment les partenaires locaux disposant des ressources et des pouvoirs requis peuvent appuyer les familles et les ménages qui sont touchés de façon disproportionnée par la COVID-19 dans nos collectivités. »

Dre Jennifer Loo

Médecin-hygiéniste d'Algoma

Faits en bref

Le financement de 336 000 $ octroyé par le gouvernement du Canada au Conseil d'administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie rendra possible l'exploitation continue d'un site comptant huit chambres à Sault Ste. Marie et au district d'Algoma.

au Conseil d'administration des services sociaux du district de rendra possible l'exploitation continue d'un site comptant huit chambres à et au district d'Algoma. Dans le cadre des mesures d'intervention rapide prises par le Canada pour freiner la propagation de la COVID-19, le gouvernement fédéral versera au total 100 millions de dollars à des villes et à des régions sanitaires en vue de l'établissement de sites sûrs d'isolement volontaire partout au pays.

pour freiner la propagation de la COVID-19, le gouvernement fédéral versera au total 100 millions de dollars à des villes et à des régions sanitaires en vue de l'établissement de sites sûrs d'isolement volontaire partout au pays. Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire a accordé jusqu'à présent environ 72,6 millions de dollars pour soutenir des projets en Ontario , qui permettent d'offrir environ 2 150 chambres en tout dans la province.

, qui permettent d'offrir environ 2 150 chambres en tout dans la province. Les sites sûrs d'isolement volontaire feront l'objet de vérifications et de déclarations périodiques, effectuées en collaboration avec les responsables locaux de la santé publique.

Les responsables des sites d'isolement seront encouragés à mettre en commun leurs pratiques exemplaires pour améliorer le fonctionnement des sites et la prestation de services aux personnes qui s'y rendent.

Pour prévenir la propagation de la COVID-19, les Canadiens doivent suivre les mesures de santé publique locales, éviter les endroits où aucune mesure n'a été mise en place pour réduire la propagation et rester chez eux s'ils présentent des symptômes.

