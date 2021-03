THUNDER BAY, ON, le 29 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à protéger la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes tout au long de la pandémie de COVID-19. L'isolement est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir la propagation de la COVID-19 et de ses variants. Cela dit, il peut être dangereux ou impossible pour certaines personnes de s'isoler parce qu'elles vivent dans des logements surpeuplés ou des lieux d'hébergement collectif, ce qui augmente le risque de transmission communautaire.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui le versement de 1,5 million de dollars pour appuyer un site sûr d'isolement volontaire pour les résidents de Thunder Bay et les collectivités avoisinantes. Ce financement permettra d'agrandir le centre d'isolement actuel, exploité par le St. Joseph's Care Group et plusieurs partenaires du système de santé depuis avril 2020. Ainsi, les résidents continueront d'avoir accès à des logements pour se protéger et protéger leur famille et leur collectivité.

Les sites d'isolement volontaire réduisent le risque de propagation de la COVID-19 entre contacts familiaux, surtout dans les régions où les gens vivent dans des logements surpeuplés. Ces sites, qui peuvent être créés à des endroits où sévissent des éclosions, font partie des mesures d'intervention rapide qui contribuent à freiner la propagation de la COVID-19.

Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire a été mis sur pied pour combler une lacune dans les villes, les municipalités et les régions sanitaires susceptibles d'enregistrer des taux élevés de transmission. En effet, selon des données probantes, les personnes vivant dans des logements surpeuplés et des lieux d'hébergement collectif sont touchées de façon disproportionnée par la COVID-19, notamment par ses conséquences les plus graves.

Les sites choisis dans le cadre du programme offrent aux responsables locaux de la santé publique un moyen d'assurer l'auto-isolement en toute sécurité des personnes à risque. Ces responsables déterminent les personnes admissibles qui pourraient avoir la possibilité de se rendre volontairement au site d'isolement.

Citations

« Veiller à la santé de tous est la meilleure façon de nous protéger. Le site sûr d'isolement volontaire de Thunder Bay offrira un endroit où les gens pourront s'isoler lorsqu'il leur est impossible de le faire en toute sécurité à leur domicile. Ce financement viendra appuyer un autre outil majeur à la disposition des dirigeants de la santé pour freiner la propagation de la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Ce financement permet de préserver un élément essentiel de l'intervention menée par notre collectivité pour faire face à la COVID-19 et il nous donne la souplesse nécessaire pour répondre rapidement à la demande urgente d'espaces d'isolement volontaire. Les personnes qui n'ont pas d'endroit adéquat où s'isoler pourront ainsi obtenir les services sociaux et de santé dont ils ont besoin, tout en protégeant leurs proches et leurs collectivités. »

Tracy Buckler, présidente et chef de la direction

St. Joseph's Care Group

Faits en bref

Le financement a été accordé au St. Joseph's Care Group, au nom de la Ville de Thunder Bay . Le site a pour but d'aider les habitants de cette ville et de ses environs qui ne peuvent pas s'isoler en toute sécurité s'ils reçoivent un diagnostic de COVID-19 ou qu'ils sont considérés comme des contacts à haut risque par les responsables locaux de la santé publique.

Care Group, au nom de la Ville de . Le site a pour but d'aider les habitants de cette ville et de ses environs qui ne peuvent pas s'isoler en toute sécurité s'ils reçoivent un diagnostic de COVID-19 ou qu'ils sont considérés comme des contacts à haut risque par les responsables locaux de la santé publique. L'Agence de la santé publique du Canada versera les fonds par l'entremise du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire à partir du 1 er avril 2021.

versera les fonds par l'entremise du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire à partir du 1 avril 2021. Dans le cadre des mesures d'intervention rapide prises par le Canada pour freiner la propagation de la COVID-19, le gouvernement fédéral versera au total 100 millions de dollars à des villes et à des régions sanitaires en vue de l'établissement de sites sûrs d'isolement volontaire partout au pays.

pour freiner la propagation de la COVID-19, le gouvernement fédéral versera au total 100 millions de dollars à des villes et à des régions sanitaires en vue de l'établissement de sites sûrs d'isolement volontaire partout au pays. Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire a accordé jusqu'à présent 54,4 millions de dollars pour soutenir des projets en Ontario , qui permettent d'offrir environ 2 015 chambres en tout dans la province.

, qui permettent d'offrir environ 2 015 chambres en tout dans la province. Chaque site sûr d'isolement volontaire fera l'objet de vérifications et de déclarations périodiques, effectuées en collaboration avec les responsables locaux de la santé publique et les tiers exploitants du site.

Les responsables des sites d'isolement seront encouragés à mettre en commun leurs pratiques exemplaires pour assurer le bon fonctionnement des sites et optimiser la prestation de services aux personnes qui s'y rendent.

Pour prévenir la propagation de la COVID-19, les Canadiens doivent suivre les mesures de santé publique locales, éviter les endroits où aucune mesure n'a été mise en place pour réduire la propagation et rester chez eux s'ils présentent des symptômes.

Liens connexes

Soutien aux provinces et aux territoires

Canada.ca/le-coronavirus

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Cole Davidson, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200 ; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public concernant la COVID-19, 1-833-784-4397