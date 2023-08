MONCTON, NB, le 24 août 2023 /CNW/ - L'égalité des genres dépend de la possibilité pour toute la population de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques qui entravent le progrès et l'avancement des femmes, tout en reconnaissant et en abordant les diverses expériences en matière d'inégalité des genres dans l'ensemble du pays, garantira un avenir meilleur à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, ont annoncé du financement pouvant atteindre 852 000 dollars à deux organismes communautaires du Nouveau-Brunswick.

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick recevra 200 000 dollars pour son projet Action collective solidaire pour une société post-COVID plus juste et inclusive , qui vise à renforcer le leadership des femmes francophones et des minorités de genre. L'organisme recevra également jusqu'à 352 487 dollars pour son projet intitulé Cultivons la culture du consentement , qui vise à prévenir et à détecter le harcèlement sexuel et la violence fondée sur le sexe dans les écoles.

recevra 200 pour son projet , qui vise à renforcer le leadership des femmes francophones et des minorités de genre. L'organisme recevra également jusqu'à 352 pour son projet intitulé , qui vise à prévenir et à détecter le harcèlement sexuel et la violence fondée sur le sexe dans les écoles. La Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick recevra 299 000 dollars pour son projet intitulé Des politiques pour assurer des emplois décents aux travailleuses du secteur privé, afin d'éliminer les obstacles systémiques persistants auxquels sont confrontées les femmes occupant des emplois à prédominance féminine dans le secteur privé et d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère pour les femmes du Nouveau-Brunswick.

Ces projets aideront ces organismes à disposer des ressources et du soutien dont ils ont besoin pour faire progresser l'égalité des genres dans leurs communautés. L'esprit de collaboration qui anime ces initiatives incarne l'essence même du progrès vers l'égalité des genres et vers un pays plus fort et plus inclusif.

Le Programme de promotion de la femme soutient des projets à durée limitée qui vise à assurer la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et démocratique du Canada en modifiant fondamentalement les politiques et les pratiques, la répartition des ressources, les réseaux, la dynamique du pouvoir, ainsi que les normes et les attitudes en matière d'égalité des genres, ce qui entraîne un changement systémique.

Citations

« Pour lutter contre la violence fondée sur le sexe, nous devons continuer à soutenir les organismes locaux afin qu'ils trouvent des solutions adaptées à leurs communautés respectives. Nous soutiendrons toujours les initiatives qui favorisent l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et la création d'un environnement inclusif. L'annonce d'aujourd'hui montre notre engagement à créer une société où les femmes et les personnes diverses peuvent s'épanouir sans entraves ».

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les solutions communautaires sont le fondement des progrès réalisés pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et parvenir à une véritable égalité. Comme le montrent le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick, ces projets mettent en évidence le pouvoir de l'action collective dans le démantèlement des barrières systémiques et la promotion de sociétés inclusives ».

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Moncton-Riverview-Dieppe

Faits en bref

Depuis 2015, Femmes et Égalité des genres Canada a investi plus de 400 millions de dollars dans 920 projets visant à faire progresser l'égalité des femmes dans le cadre du Programme de promotion de la femme.

a investi plus de 400 millions de dollars dans 920 projets visant à faire progresser l'égalité des femmes dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les deux projets intitulés Action collective solidaire pour une société post-COVID plus juste et inclusive et Des politiques pour assurer des emplois décents aux travailleuses du secteur privé reçoivent une aide financière dans le cadre du Programme de promotion de la femme.

et reçoivent une aide financière dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Le financement du projet intitulé Cultivons la culture du consentement fait partie des 105 millions de dollars sur cinq ans que le gouvernement du Canada a alloués à Femmes et Égalité des genres Canada par le biais du budget 2021, pour améliorer son Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe. De ce montant, environ 56 millions de dollars sont engagés pour soutenir des projets qui renforcent le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et au développement des connaissances.

fait partie des 105 millions de dollars sur cinq ans que le gouvernement du a alloués à Femmes et Égalité des genres par le biais du budget 2021, pour améliorer son Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe. De ce montant, environ 56 millions de dollars sont engagés pour soutenir des projets qui renforcent le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et au développement des connaissances. L'investissement supplémentaire de 160 millions de dollars provenant du budget 2023 permettra de maintenir un financement historique pour les organismes au service des femmes.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Johise Namwira, Attachée de presse et conseillère en gestion des enjeux, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected] ; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]