CanNor investira plus de 5,4 millions de dollars pour moderniser les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en vue d'appuyer le développement futur de la ville.

INUVIK, NT, le 30 mars 2026 /CNW/ - À mesure que le Nord canadien gagne en importance stratégique et économique, le besoin d'infrastructures modernes et fiables devient plus présent. Les investissements dans les infrastructures essentielles aident les communautés du Nord à prospérer tout en soutenant des priorités nationales plus larges, notamment une présence accrue de l'Équipe de la Défense dans la région.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé un financement pouvant atteindre 5 445 000 $ pour soutenir l'aménagement d'infrastructures dans la ville d'Inuvik. La contribution de CanNor sera égalée par la Ville d'Inuvik, ce qui portera la valeur totale du projet à 10 890 000 $ sur trois ans.

Ces fonds permettront de financer la modernisation des infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, notamment la construction d'une nouvelle tour d'eau et d'une installation de distribution d'eau en vrac, ainsi que la remise en état du système de bassins de stabilisation des eaux usées de la ville. Ces améliorations soutiendront également la présence continue du ministère de la Défense nationale à Inuvik.

En renforçant la capacité et la fiabilité des infrastructures municipales, ce projet à double usage favorisera la croissance future, la présence de l'Équipe de la Défense, ainsi que le développement communautaire et économique. De plus, il aidera à positionner Inuvik comme un important centre pour le développement du Nord et la sécurité dans l'Arctique.

Citations

« Il est primordial d'investir dans des infrastructures modernes et fiables pour bâtir des communautés nordiques solides et résilientes. Grâce à ce partenariat avec la ville d'Inuvik, nous appuyons des travaux essentiels de modernisation des systèmes d'eau potable et de traitement des eaux usées qui amélioreront la qualité de vie de la population tout en contribuant à combler les lacunes dans les infrastructures et à favoriser la croissance future et l'intensification des activités dans le Nord. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« En investissant dans les réseaux d'eau et d'assainissement essentiels, nous veillons à ce que l'aéroport d'Inuvik puisse se développer pour répondre aux besoins du Canada en matière de sécurité, ainsi qu'aux besoins des citoyens et citoyennes au quotidien. Grâce à ces améliorations, nous offrons à Inuvik l'aéroport moderne qu'il mérite et toutes les opportunités qu'il créera. C'est ainsi que nous renforçons le Nord. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« Alors que nous nous apprêtons à accueillir un important projet du ministère de la Défense nationale, la modernisation des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de la ville d'Inuvik nous permettra de disposer des capacités nécessaires pour fournir les services municipaux essentiels à tout développement futur en matière de sécurité et de souveraineté dans l'Arctique. »

- Peter Clarkson, Maire, Ville d'Inuvik

En bref

Ce projet est financé par l'entremise de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID), qui vise à accélérer l'intégration des entreprises et des écosystèmes régionaux dans les chaînes d'approvisionnement tant nationales qu'internationales en matière de défense et à accroître leur capacité industrielle et d'innovation, tout en soutenant les actifs régionaux stratégiques liés à la défense dans des circonstances ciblées.

L'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) a été lancée dans les territoires par l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor. Dans le cadre de cette initiative, qui s'inscrit dans la Stratégie industrielle de défense (SID) du gouvernement du Canada, CanNor débloquera jusqu'à 40,5 millions de dollars sur trois ans pour mieux répondre aux besoins de défense nationale et soutenir le développement économique dans le Nord.

La SID transformera l'industrie de défense du Canada en accordant la priorité aux entreprises fournissant des biens et services ainsi qu'aux matériaux canadiens, en investissant dans des projets d'innovation et de commercialisation au niveau national, et en simplifiant le processus d'approvisionnement afin d'assurer une demande constante et prévisible pour les entreprises. Ces mesures aideront les entreprises canadiennes du secteur de la défense à étendre leurs activités, à accroître leurs ventes tant au pays qu'auprès de partenaires de confiance à l'international, et à créer des emplois bien rémunérés à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement de la défense.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Peter Clarkson, Maire, Ville d'Inuvik, [email protected]