GATINEAU, QC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la politique de défense du Canada, intitulée Notre Nord, fort et libre, le gouvernement du Canada fournit aux membres de la Marine royale canadienne (MRC) l'équipement dont ils ont besoin pour protéger la population canadienne et maintenir leur état de préparation opérationnelle actuel et futur.

Logo du Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Le Canada possède le plus grand littoral du monde, et il est essentiel que la MRC soit dotée d'une capacité supérieure de surveillance sous-marine pour assurer la sécurité et la souveraineté de notre pays. Il est prévu que la flotte actuelle de sous-marins de la classe Victoria de la MRC soit mise hors service au milieu des années 2030. Par conséquent, des navires de remplacement sont nécessaires pour que le Canada puisse continuer d'atteindre ses objectifs de défense et maintenir ses capacités maritimes.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a publié, au nom du ministère de la Défense nationale, une demande de renseignements (DR) auprès d'intervenants de l'industrie afin de recueillir plus d'information sur la disponibilité de sous-marins actuellement en service ou en production ainsi que sur la capacité de l'industrie de construire et de livrer jusqu'à 12 sous-marins au Canada.

En plus de la DR, le Canada continue, dans le cadre de ce processus d'approvisionnement, de rencontrer les représentants des pays alliés et partenaires, des entreprises et des marines d'Europe et d'Asie qui sont en train ou en voie de construire des sous-marins susceptibles de répondre aux besoins du Canada.

Les répondants sont invités à fournir leurs premiers commentaires d'ici le 18 novembre 2024. Ces commentaires contribueront également à éclairer le processus d'acquisition à venir.

Afin d'éviter toute lacune dans les capacités sous-marines canadiennes, le Canada prévoit l'attribution d'un contrat d'ici 2028 et la livraison du premier sous-marin de remplacement au plus tard en 2035. Ces efforts s'inscrivent dans le plan selon lequel le Canada entend augmenter le ratio de ses dépenses en défense par rapport au produit intérieur brut.

Citations

« Alors que l'Arctique canadien devient de plus en plus accessible, le Canada a besoin de capacités maritimes fiables pour maintenir la sécurité de notre pays. Ainsi, nous sommes déterminés à bâtir une armée plus agile et mieux équipée, tout en veillant à ce que ces nouveaux contrats profitent à nos entreprises, à nos travailleurs et aux Canadiens. L'acquisition de nouveaux sous-marins pour la Marine royale canadienne améliorera notre capacité de détecter les menaces le long de nos côtes et de protéger les Canadiennes et les Canadiens. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le Canada, pays de l'Arctique, de l'Atlantique et du Pacifique doté du plus long littoral du monde, a besoin d'une nouvelle flotte de sous-marins. L'acquisition d'un maximum de 12 sous-marins à propulsion classique, capables de naviguer sous la glace, destinés à la Marine royale canadienne, renforcera la capacité du Canada à détecter et à dissuader les menaces maritimes, à contrôler ses approches maritimes et à projeter sa puissance et ses capacités de frappe plus loin de ses côtes. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires de l'industrie de la mise en œuvre de ce projet crucial, qui s'inscrit dans le cadre des priorités énoncées dans le document intitulé "Notre Nord, fort et libre". »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« Le gouvernement maintient son engagement de fournir à la Marine royale canadienne les plateformes et l'équipement essentiels dont elle a besoin pour défendre la souveraineté du Canada et en assurer la sécurité. Nous avons hâte de recevoir les commentaires des parties intéressées dans le cadre de cette consultation, et de découvrir comment ils contribueront à la croissance économique et à la résilience industrielle à long terme du pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Les sous-marins de la classe Victoria qui sont actuellement en service ont été commandés entre 1990 et 1993, et ont été achetés usagés à la Royal Navy (Royaume-Uni) en 1998.

qui sont actuellement en service ont été commandés entre 1990 et 1993, et ont été achetés usagés à la (Royaume-Uni) en 1998. Les trois premiers sous-marins de la classe Victoria ont été mis en service par la MRC entre 2000 et 2003. Le quatrième sous-marin a été victime d'un incendie lors de son transport vers le Canada en 2004, ce qui a retardé son entrée en service dans la MRC jusqu'en 2015.

ont été mis en service par la MRC entre 2003. Le quatrième sous-marin a été victime d'un incendie lors de son transport vers le Canada en 2004, ce qui a retardé son entrée en service dans la MRC jusqu'en 2015. La flotte actuelle de sous-marins demeurera opérationnelle jusqu'au milieu ou à la fin des années 2030 grâce au projet de modernisation de la classe Victoria (MCV).

(MCV). La MRC a besoin que son premier nouveau sous-marin soit livré au milieu des années 2030 afin d'assurer la transition d'une classe de sous-marins à l'autre sans rupture de capacité.

La DR porte sur d'autres éléments clés, notamment le soutien en service, la formation et l'infrastructure pour la nouvelle flotte de sous-marins, y compris la manière dont des partenariats avec l'industrie canadienne permettraient de générer des retombées économiques au Canada tout au long du cycle de vie de la flotte.

Le Programme de sous-marins canadiens de patrouille a été mis en place en 2021 afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale en temps utile concernant le remplacement éventuel de la classe de sous-marins et d'éviter toute rupture dans les capacités sous-marines canadiennes.

Les principales exigences du Canada en matière de capacités sous-marines seront la furtivité, la létalité, la persévérance et sa capacité de déploiement dans l'Arctique, ce qui signifie que le sous-marin doit avoir une autonomie et une endurance accrues.

La nouvelle flotte canadienne devra offrir une combinaison unique de ces exigences afin que le Canada puisse détecter, suivre, dissuader et, au besoin, neutraliser les menaces dans les trois océans qui bordent le Canada, tout en augmentant la contribution aux côtés des alliés et en permettant au gouvernement du Canada de déployer cette flotte à l'étranger pour soutenir nos partenaires et nos alliés.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Guillaume Bertrand, Conseiller principal aux communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 418-564-9571, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]