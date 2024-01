OTTAWA, ON, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé trois nouvelles nominations au conseil d'administration des Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC).

Christine Fahim est professeure adjointe à l'Institut des politiques, de la gestion et de l'évaluation de la santé de l'École de santé publique Dalla Lana, à l'Université de Toronto . Elle est également spécialiste de la mise en œuvre et dirige l'équipe chargée de la mise en œuvre, de l'évaluation et de la durabilité au sein du programme d'application des connaissances de l'hôpital St. Michael's .

. Elle est également spécialiste de la mise en œuvre et dirige l'équipe chargée de la mise en œuvre, de l'évaluation et de la durabilité au sein du programme d'application des connaissances de l'hôpital . Le D r Bernard Le Foll est chercheur principal spécialisé dans le domaine de la toxicomanie à l'Institut de recherche sur les politiques de santé mentale du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Le D r Le Foll est également titulaire de la chaire de psychiatrie de la toxicomanie au département de psychiatrie de l'Université de Toronto et professeur aux départements de médecine familiale et communautaire, de psychiatrie et de pharmacologie et toxicologie, ainsi qu'à l'Institut des sciences médicales et à l'École de santé publique Dalla Lana. Il est également vice-président de la recherche et de l'enseignement et directeur scientifique du Waypoint Centre for Mental Health Care. Le D r Le Foll est francophone.

est chercheur principal spécialisé dans le domaine de la toxicomanie à l'Institut de recherche sur les politiques de santé mentale du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Le D est également titulaire de la chaire de psychiatrie de la toxicomanie au département de psychiatrie de l'Université de et professeur aux départements de médecine familiale et communautaire, de psychiatrie et de pharmacologie et toxicologie, ainsi qu'à l'Institut des sciences médicales et à l'École de santé publique Dalla Lana. Il est également vice-président de la recherche et de l'enseignement et directeur scientifique du Waypoint Centre for Mental Health Care. Le D est francophone. Caroline Tait est professeure à la faculté de travail social et à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary . Membre de la Nation métisse de la Saskatchewan , elle mène depuis plus de 25 ans des recherches communautaires en partenariat avec les communautés et les organisations des Premières Nations et des Métis.

Créés en 2000, l'IRSC est un organisme indépendant qui rend des comptes au Parlement par l'intermédiaire du ministre de la Santé. Les IRSC collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques et permettre leur application en vue d'améliorer la santé, d'offrir de meilleurs produits et services de santé ainsi que de renforcer le système de soins de santé canadien.

Citation

« Je suis très heureux d'annoncer trois nominations au conseil d'administration des Instituts de Recherche en Santé du Canada. Les connaissances individuelles et collectives approfondies et la vaste expérience de ces nouveaux membres dans le domaine de la santé et de la recherche seront un atout pour l'organisation. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) font partie du portefeuille de la Santé, qui aide le ministre de la Santé à maintenir et à améliorer l'état de santé des Canadiennes et des Canadiens.

(IRSC) font partie du portefeuille de la Santé, qui aide le ministre de la Santé à maintenir et à améliorer l'état de santé des Canadiennes et des Canadiens. Composés de 13 instituts , les IRSC offrent leadership et soutien aux chercheurs et aux stagiaires dans le domaine de la santé partout au Canada .

, les IRSC offrent leadership et soutien aux chercheurs et aux stagiaires dans le domaine de la santé partout au . Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer des candidats hautement qualifiés afin de servir au mieux les intérêts de la population canadienne. Il s'engage à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts, transparents et fondés sur le mérite. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne. En effet, elles exercent diverses fonctions au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux dans tout le pays.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Christopher Aoun, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176 ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709