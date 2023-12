OTTAWA, ON, le 21 déc. 2023 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui quatre nouvelles nominations au conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Mélanie Caron est directrice adjointe à la Direction de l'évaluation des médicaments et des technologies à des fins de remboursement de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Mme Caron gère les ressources humaines et financières ainsi que les orientations cliniques pour la direction et elle est aussi responsable du développement du processus d'évaluation des innovations au sein de la Direction de l'évaluation des médicaments et des technologies à des fins de remboursement.

Annie Descôteaux travaille au recrutement et à l'intégration, à la formation et au soutien des patients partenaires du Bureau du patient partenaire (BPP) à l'Université de Montréal. À ce titre, Mme Descôteaux s'occupe de la gestion du réseau de patients partenaires qui contribuent à la recherche, à l'éducation et aux soins de santé.

Michal Juhas est expert en santé numérique et expert-conseil indépendant et sous-traitant dans les domaines de la politique de la santé, de l'économie et de la recherche sur les résultats. M. Juhas est actuellement directeur du conseil d'administration de la George Spady Society, qui offre des services de réduction des méfaits et des services de soutien aux Albertains en situation d'itinérance et aux prises avec des problèmes concomitants de consommation de substances ou de santé mentale.

Cathy Kline est directrice adjointe de l'engagement auprès des patients et de la communauté (Patient and Community Engagement) à l'Université de la Colombie-Britannique. Dans le cadre de ses fonctions. Mme Kline gère des projets de recherche et de développement associant l'université et la communauté externe afin de créer des modèles de collaboration en matière d'enseignement et de recherche.

Les IRSC ont été créés en 2000 en tant qu'organisme indépendant et sont redevables au Parlement par l'intermédiaire du ministre de la Santé. Les IRSC collaborent avec les partenaires et les chercheurs afin d'appuyer les nouvelles données scientifiques et leur application en vue d'améliorer la santé, d'offrir de meilleurs produits et services de santé, et de renforcer le système de soins de santé canadien.

Citation

« Je suis très heureux d'annoncer quatre nominations au conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Les connaissances individuelles et collectives approfondies et la vaste expérience de ces nouveaux membres dans le domaine de la santé et de la recherche seront un atout pour l'organisation. Je tiens également à remercier chaleureusement les membres dont le mandat au sein du conseil d'administration a pris fin pour leur précieuse contribution. Un grand merci pour vos six années de service bénévole et pour vos conseils sur les questions liées à la recherche visant à améliorer la santé de la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les IRSC font partie du portefeuille de la Santé, qui aide le ministre de la Santé à maintenir et à améliorer l'état de santé des Canadiennes et des Canadiens.

Composés de 13 instituts, les IRSC offrent leadership et soutien aux chercheurs et aux stagiaires en santé partout au Canada .

. Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer des candidats hautement qualifiés afin de servir au mieux les intérêts de la population canadienne. Il s'engage à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts, transparents et fondés sur le mérite. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne puisqu'elles siègent au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux dans tout le pays.

