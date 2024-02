OTTAWA, ON, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé la nomination de six personnes au Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat.

Le Comité consultatif est un organisme indépendant et non partisan. Son mandat consiste à formuler des recommandations non contraignantes et fondées sur le mérite à l'intention du premier ministre en ce qui concerne les nominations au Sénat.

Les personnes nommées représentent leur province ou territoire respectif au sein du Comité consultatif pendant deux ans. Leur mandat peut être renouvelé à l'issue de la période de deux ans.

Sofia Mirza pour le Manitoba - Avocate conseillère du roi et associée chez Fillmore Riley LLP, conférencière réputée en matière de droit de l'immigration et membre de plusieurs conseils, dont le Conseil consultatif du Manitoba sur l'immigration économique et l'établissement.

Ash Modha pour le Manitoba - Chef de la direction et fondateur de Mondetta Clothing, leadeur communautaire actif et coprésident du Conseil des affaires et de l'emploi du premier ministre du Manitoba.

Jennifer Molloy pour la Saskatchewan - Directrice générale de la Royal University Hospital Foundation, bénévole active dans la communauté et ancienne présidente de l'Association of Fundraising Professionals (chapitre de Saskatoon).

Dale Eisler pour la Saskatchewan - Ancien cadre de la fonction publique fédérale, ancien journaliste, auteur primé, chargé de cours principal à la Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy de l'Université de Regina et directeur de l'Anton Group.

Jeremiah Groves pour le Nunavut - Directeur exécutif de la Qikiqtani Inuit Association, ancien directeur des opérations de la Qikiqtaaluk Corporation et fervent amateur de plein air profondément attaché à la culture et aux valeurs traditionnelles inuites.

David Omilgoitok pour le Nunavut - Président et chef de la direction de la Kitikmeot Corporation, ancien président du conseil d'administration de la Qulliq Energy Corporation et ancien sous-ministre de l'Exécutif et des Affaires intergouvernementales, ainsi que secrétaire du Cabinet du gouvernement du Nunavut.

Les recommandations du Sénat sont formulées selon les critères d'évaluation établis. En tout temps, les Canadiens sont invités à poser leur candidature, s'ils sont admissibles, ou à proposer des candidats pour siéger au Sénat. Les candidatures sont conservées pendant deux ans, et les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature de nouveau.

Citation

« Ces éminents Canadiens joueront un rôle clé pour veiller à ce que la composition du Sénat du Canada reflète la diversité des expériences et des perspectives qui font du Canada un pays si incroyable. J'encourage tous les Canadiens désireux de contribuer à façonner l'avenir de notre pays à poser leur candidature au Sénat ou à proposer la candidature de personnes qualifiées pour représenter leur communauté. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Faits en bref

Créé en 2016, le Comité consultatif évalue les candidatures sur la base de critères publics et fondés sur le mérite afin d'identifier les Canadiens qui apporteraient une contribution importante aux travaux du Sénat. Ces critères contribuent à garantir un grand degré d'intégrité, de collaboration et d'impartialité politique au sein du Sénat.

Le Comité consultatif est composé d'un président fédéral, de deux autres membres fédéraux et de deux membres spéciaux de chaque province ou territoire où un poste est à pourvoir.

