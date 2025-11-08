Le budget de 2025 prévoit des fonds pour aider les secteurs des arts et de la culture du Canada à être dynamiques, résilients et accessibles à tous les Canadiens et Canadiennes.

MONCTON, NB, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Dans un monde incertain qui évolue rapidement, le nouveau gouvernement du Canada concentre ses efforts sur ce qu'il peut contrôler. Nous protégeons nos communautés et notre pays. Nous bâtissons notre économie grâce à la réalisation de grands projets et à la construction de millions de logements supplémentaires. Nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens d'améliorer leur situation grâce à des coûts moins élevés et aux nouvelles possibilités qui s'offrent à eux. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres pays, mais nous pouvons contrôler ce que nous décidons de bâtir, à savoir un Canada fort.

La culture est un puissant moteur d'innovation et d'inclusion qui renforce à la fois notre économie et notre identité. Face aux enjeux mondiaux, la culture rassemble les Canadiennes et les Canadiens, nourrit la fierté nationale et préserve le dynamisme de nos communautés.

Aujourd'hui, David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), ainsi que député de Fredericton-Oromocto, a annoncé l'octroi de 277 200 $ au Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS) dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Les sommes annoncées permettront à l'organisme de financer la programmation de la FrancoFête en Acadie pour la période de 2026 à 2029.

La FrancoFête en Acadie, qui bat son plein en ce moment, et ce, jusqu'au 9 novembre, est l'activité phare de RADARTS. Ce rendez-vous annuel francophone, qui en est à sa 29e année, s'étale sur 5 jours, et réunit environ 500 intervenants culturels francophones.

Pour souligner les investissements du budget en culture, le secrétaire parlementaire Myles a participé aux activités de la FrancoFête en Acadie, en plus de rencontrer divers acteurs du secteur des arts et de la culture dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Il a notamment visité le Pays de la Sagouine à Bouctouche, le nouvel amphithéâtre extérieur moderne et accessible pour les arts du spectacle au parc Highland, à Salisbury, et le Ballet Atlantique du Canada, à Moncton.

Cette semaine, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé les investissements du budget de 2025 destinés à la culture. Ces investissements s'élèvent à 503 millions de dollars sur 4 ans, à compter de 2026-2027, dans des secteurs comme les arts, le multimédia, le journalisme et les célébrations nationales. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national.

Les artistes, créateurs et entrepreneurs culturels du Canada sont au cœur de notre économie créative. Le budget de 2025 propose de nouveaux investissements pour favoriser l'essor des industries créatives canadiennes et garantir que nos institutions culturelles nationales demeurent dynamiques, résilientes et prospères. Cela comprend une affectation à Téléfilm Canada, au Fonds des médias du Canada, à l'Office national du film et au Conseil des arts du Canada. Le budget de 2025 propose également des mesures financières pour aider les talents canadiens à réussir dans un marché de plus en plus numérique et mondialisé, notamment par l'entremise du Fonds de la musique du Canada.

La culture se vit localement, dans nos villes, nos quartiers et nos espaces publics. Le budget de 2025 prévoit un soutien ciblé pour renforcer l'identité et la participation communautaires grâce à des expériences et à des célébrations dans toutes les régions du Canada. Cela comprend le financement de festivals locaux, d'anniversaires communautaires et de projets d'immobilisations pilotés par les communautés (grâce au programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine); ainsi que de festivals ou de séries de spectacles présentés par des artistes professionnels (grâce au Fonds du Canada pour la présentation des arts). Le budget de 2025 propose aussi d'allouer un financement pour permettre aux communautés de célébrer la fête du Canada et la Fête nationale de l'Acadie.

En outre, le budget de 2025 propose un financement de 150 millions de dollars pour soutenir la modernisation et le renforcement du mandat de CBC/Radio-Canada, et pour l'aider à mieux servir la population canadienne, tant en français qu'en anglais.

De plus, le budget de 2025 prévoit également l'allocation de 116,3 millions de dollars pour réactiver le laissez-passer Un Canada fort durant la période des fêtes, soit du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026, et durant l'été 2026. Grâce à cette mesure, les familles et les jeunes du pays pourront visiter les parcs, galeries et musées nationaux et voyager en train gratuitement ou à un prix réduit.

Ensemble, ces investissements sont essentiels pour protéger la souveraineté culturelle du Canada, renforcer notre économie et bâtir un Canada fort.

Citations

« Quand nous investissons dans notre culture, nous investissons dans nous-mêmes et dans notre capacité à raconter nos propres histoires. D'un bout à l'autre du pays, nos artistes, nos créateurs et nos industries créatives stimulent l'innovation, créent des emplois et renforcent notre économie. En ces temps incertains, nous devons protéger notre souveraineté culturelle et aider les talents canadiens à s'épanouir chez nous et partout dans le monde. Le budget de 2025 répond à l'appel du moment en positionnant l'économie créative du Canada sur la voie de la croissance, de la compétitivité et de la stabilité. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« À une époque marquée par une économie mondiale en mutation et des avancées technologiques rapides, le gouvernement du Canada s'engage à appuyer les travailleurs culturels et à renforcer nos secteurs des arts et de la culture. Ces mesures reflètent une vision claire d'un Canada fort, uni et résilient, où notre mode de vie est protégé, célébré et transmis aux générations futures. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Grâce au nouveau budget, notre gouvernement continue d'appuyer des activités qui font rayonner la francophonie partout au pays et particulièrement chez nous en Atlantique. Le financement accordé à RADARTS permettra à un plus grand nombre d'artistes et de diffuseurs locaux de collaborer et d'offrir des expériences culturelles de qualité. C'est ainsi que nous contribuons à bâtir un Canada fort, où les arts jouent un rôle essentiel dans la vie de nos communautés. »

-- David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), ainsi que député de Fredericton

« Nous saluons la reconduction des fonds supplémentaires aux Fonds du Canada pour la présentation des arts et au programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine lors du récent budget fédéral. Cette reconduction pour les trois prochaines années va permettre aux diffuseurs de l'Atlantique de mieux planifier leurs événements et leurs prochaines saisons artistiques. Nous sommes reconnaissants au ministère pour son engagement et le soutien accordé à l'ensemble du secteur de la diffusion des arts de la scène. »

-- Jacinthe Comeau, directrice générale, RADARTS

Les faits en bref

En plus des avantages qu'il procure à la population et aux communautés canadiennes, le secteur culturel contribue grandement à l'économie. La part du secteur culturel dans le produit intérieur brut du Canada s'élevait à 65,3 milliards de dollars en 2024, représentant près de 670 000 emplois.

RADARTS Inc. est un organisme sans but lucratif voué à la diffusion des arts de la scène d'expression française au Canada atlantique. Créé en novembre 2001, cet outil important pour les diffuseurs francophones de l'Atlantique réunit plus de 40 membres réguliers et spécialisés de différents secteurs, dont des diffuseurs communautaires, sociétés culturelles, compagnies de théâtre, festivals et événements, et salles de spectacles professionnelles.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques. Grâce au FCPA, les Canadiens et Canadiennes ont accès à des expériences artistiques professionnelles variées dans leurs collectivités. Chaque année, le FCPA appuie environ 800 festivals artistiques.

Produits connexes

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]