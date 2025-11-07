Le budget de 2025 prévoit des fonds pour aider les secteurs des arts et de la culture du Canada à être dynamiques, résilients et accessibles à tous les Canadiens et Canadiennes.

MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Dans un monde incertain qui évolue rapidement, le nouveau gouvernement du Canada concentre ses efforts sur ce qu'il peut contrôler. Nous protégeons nos communautés et notre pays. Nous bâtissons notre économie grâce à la réalisation de grands projets et à la construction de millions de logements supplémentaires. Nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens d'améliorer leur situation grâce à des coûts moins élevés et aux nouvelles possibilités qui s'offrent à eux. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres pays, mais nous pouvons contrôler ce que nous décidons de bâtir, à savoir un Canada fort.

La culture est un puissant moteur d'innovation et d'inclusion qui renforce à la fois notre économie et notre identité. Face aux enjeux mondiaux, la culture rassemble les Canadiennes et les Canadiens, nourrit la fierté nationale et préserve le dynamisme de nos communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé les investissements du budget de 2025 destinés à la culture. Ces investissements s'élèvent à 503 millions de dollars sur 4 ans, à compter de 2026-2027, dans des secteurs comme les arts, le multimédia, le journalisme et les célébrations nationales. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national.

Les artistes, créateurs et entrepreneurs culturels du Canada sont au cœur de notre économie créative. Le budget de 2025 propose de nouveaux investissements pour favoriser l'essor des industries créatives canadiennes et garantir que nos institutions culturelles nationales demeurent dynamiques, résilientes et prospères. Cela comprend une affectation à Téléfilm Canada, au Fonds des médias du Canada, à l'Office national du film et au Conseil des arts du Canada. Le budget de 2025 propose également des mesures financières pour aider les talents canadiens à réussir dans un marché de plus en plus numérique et mondialisé, notamment par l'entremise du Fonds de la musique du Canada.

La culture se vit localement, dans nos villes, nos quartiers et nos espaces publics. Le budget de 2025 prévoit un soutien ciblé pour renforcer l'identité et la participation communautaires grâce à des expériences et à des célébrations dans toutes les régions du Canada. Cela comprend le financement de festivals locaux, d'anniversaires communautaires et de projets d'immobilisations pilotés par les communautés; de festivals ou de séries de spectacles présentés par des artistes professionnels; et de célébrations entourant la fête du Canada et la Fête nationale de l'Acadie.

Le budget de 2025 propose un financement de 150 millions de dollars pour soutenir la modernisation et le renforcement du mandat de CBC/Radio-Canada, et pour l'aider à mieux servir la population canadienne, tant en français qu'en anglais.

Le budget de 2025 prévoit également l'allocation de 116,3 millions de dollars pour réactiver le laissez-passer Un Canada fort durant la période des fêtes, soit du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026, et durant l'été 2026. Grâce à cette mesure, les familles et les jeunes du pays pourront visiter les parcs, galeries et musées nationaux et voyager en train gratuitement ou à un prix réduit.

Ensemble, ces investissements sont essentiels pour protéger la souveraineté culturelle du Canada, renforcer notre économie et bâtir un Canada fort.

Citations

« Quand nous investissons dans notre culture, nous investissons dans nous-mêmes et dans notre capacité à raconter nos propres histoires. D'un bout à l'autre du pays, nos artistes, nos créateurs et nos industries créatives stimulent l'innovation, créent des emplois et renforcent notre économie. En ces temps incertains, nous devons protéger notre souveraineté culturelle et aider les talents canadiens à s'épanouir chez nous et partout dans le monde. Le budget de 2025 répond à l'appel du moment en positionnant l'économie créative du Canada sur la voie de la croissance, de la compétitivité et de la stabilité. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« À une époque marquée par une économie mondiale en mutation et des avancées technologiques rapides, le gouvernement du Canada s'engage à appuyer les travailleurs culturels et à renforcer nos secteurs des arts et de la culture. Ces mesures reflètent une vision claire d'un Canada fort, uni et résilient, où notre mode de vie est protégé, célébré et transmis aux générations futures. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

Les faits en bref

En plus des avantages qu'il procure à la population et aux communautés canadiennes, le secteur culturel contribue grandement à l'économie. La part du secteur culturel dans le produit intérieur brut du Canada s'élevait à 65,3 milliards de dollars en 2024, représentant près de 670 000 emplois.

Document d'information

Budget de 2025 : Protéger la culture, l'identité et les valeurs canadiennes

Nos valeurs canadiennes sont ancrées dans notre identité commune, notre richesse culturelle et notre profond attachement à notre territoire. Les Canadiennes et Canadiens ont tant de raisons d'être fiers, de célébrer et de défendre leur identité. Le gouvernement du Canada s'engage à protéger ce qui rend le Canada unique et ce qui rassemble les Canadiennes et Canadiens. Pour ce faire, il continuera d'investir dans nos langues officielles, nos institutions publiques et notre patrimoine naturel et culturel.

Rapprocher les Canadiennes et Canadiens grâce à des expériences culturelles et à des célébrations communautaires

Le budget de 2025 propose d'offrir un soutien ciblé afin de renforcer la participation et l'identité communautaires, ainsi que l'accès à la culture pour les Canadiens et Canadiennes dans chaque région du pays. Les investissements suivants contribueront à rassembler les Canadiennes et Canadiens lors de festivals, de célébrations nationales et d'activités culturelles communautaires partout au pays :

21 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2026-2027, à Patrimoine canadien pour le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine afin d'appuyer les festivals locaux, les anniversaires communautaires et les projets d'immobilisations pilotés par les communautés;

46,5 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2026-2027, au Fonds du Canada pour la présentation des arts afin de financer les festivals artistiques ou les séries de spectacles présentés par des artistes professionnels;

20 millions de dollars sur 4 ans, à compter de 2026-2027, au Programme des célébrations et commémorations afin de financer les célébrations de la fête du Canada;

4 millions de dollars sur 4 ans, à compter de 2026-2027, au Programme des célébrations et commémorations afin de contribuer à la Fête nationale de l'Acadie.

Investir dans les créateurs canadiens et l'économie culturelle

Les artistes, créateurs et entrepreneurs culturels du Canada sont au cœur de notre économie créative. Le budget de 2025 propose de soutenir la croissance des industries créatives du Canada et d'aider les talents canadiens à réussir dans un marché de plus en plus numérique et mondialisé, à l'aide des mesures suivantes :

48 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2026-2027, au Fonds de la musique du Canada afin de soutenir la carrière d'artistes canadiens tout en renforçant la compétitivité et la stabilité du secteur canadien de la musique;

6 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2026-2027, à l'achat de contenu canadien en français pour la plateforme TV5MONDEplus ;

150 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2026-2027, à Téléfilm Canada afin de maintenir le dynamisme de l'industrie canadienne du cinéma;

127,5 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2026-2027, au Fonds des médias du Canada afin de soutenir les créatrices et créateurs de contenu audiovisuel canadien;

26,1 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2026-2027, à l'Office national du film afin de produire et de diffuser du contenu canadien dans le monde entier;

38,4 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2026-2027, au Fonds du Canada pour les périodiques afin d'aider les petits organes de presse et les médias communautaires à continuer de produire du contenu éditorial et journalistique canadien de qualité;

6 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2026-2027, au Conseil des arts du Canada afin d'aider les artistes professionnels et les organismes artistiques.

Protéger notre radiodiffuseur public national : CBC/Radio-Canada

Le nouveau gouvernement du Canada protège notre radiodiffuseur national en veillant à ce qu'il dispose des ressources nécessaires pour se moderniser et mieux servir la population canadienne, et pour continuer à offrir des émissions essentielles en français et en anglais.

Le budget de 2025 prévoit d'octroyer 150 millions de dollars en 2025-2026 à CBC/Radio-Canada afin de renforcer son mandat de fournisseur de service public et de mieux refléter les besoins de la population canadienne. Cette somme s'ajoute aux 42 millions de dollars déjà accordés à CBC/Radio-Canada en 2025-2026 depuis l'Énoncé économique de l'automne 2024. Le gouvernement étudiera la possibilité de moderniser le mandat de CBC/Radio-Canada afin de renforcer son indépendance. De plus, il travaille actuellement avec CBC/Radio-Canada pour étudier la participation du Canada au concours Eurovision.

