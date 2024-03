MARKHAM, ON, le 7 mars 2024 /CNW/ - Il est important d'investir dans l'amélioration de la sécurité ferroviaire pour que les Canadiennes et les Canadiens bénéficient des réseaux ferroviaires les plus sécuritaires.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Markham--Unionville, Paul Chiang, ont annoncé aujourd'hui, à l'ancienne gare ferroviaire historique d'Unionville à Markham, un investissement de plus de 13,5 millions de dollars pour appuyer 112 projets dans les régions du Grand Toronto et de Hamilton et d'autres régions de l'Ontario, dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire finance des projets visant à améliorer la sécurité ferroviaire aux passages à niveau et le long des voies ferrées. Il prévoit des investissements dans l'infrastructure ferroviaire, contribue à la résilience face aux changements climatiques, appuie des solutions novatrices grâce à des études et à des projets pilotes de nouvelles technologies, et utilise des initiatives de sensibilisation pour contribuer à expliquer aux Canadiennes et aux Canadiens l'importance de la sécurité ferroviaire.

Par exemple, près de 280 000 $ ont été attribués à un projet d'amélioration d'un passage à niveau à Markham, près de l'ancienne gare ferroviaire où cette annonce a eu lieu. Des barrières pour protéger les piétons et les piétonnes, des clôtures et d'autres mesures de protection ont été ajoutées au passage à niveau du train GO sur la rue Main Unionville. Il s'agit de l'un des douze projets à Markham qui ont été approuvés dans le cadre de cette phase de financement du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire.

En plus de soutenir les mises à niveau d'infrastructures, les projets pilotes sur les technologies et les initiatives de recherche qui améliorent la sécurité ferroviaire, les investissements effectués dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire contribuent également à la croissance économique en assurant la circulation efficace et continue des marchandises vers les marchés et en créant des emplois bien rémunérés.

Citations

« On investit pour améliorer la sécurité des Canadiens, surtout ceux qui travaillent et vivent le long de nos lignes de chemin de fer. Les projets qu'on finance dans les régions du Grand Toronto et de Hamilton et dans l'ensemble de l'Ontario assureront la sécurité de nos communautés et l'efficacité de nos réseaux ferroviaires. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Nous avons des passages à niveau partout à Markham et dans les régions du Grand Toronto et de Hamilton. Le fait de savoir que le gouvernement du Canada rend ces passages à niveau plus sécuritaires aidera les gens de nos nombreux quartiers à se sentir plus en sécurité lorsqu'ils se rendent à leur domicile, à leur emploi, à leur école ou à toute autre destination. »

Paul Chiang

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Markham--Unionville

Les faits en bref

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire permet de financer des projets et des initiatives qui aident à améliorer la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées, et qui renforcent la confiance de la population à l'égard du réseau de transport ferroviaire du Canada .

. Depuis sa création en 2016, le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire a appuyé plus de 1 000 projets partout au Canada , pour un investissement total de plus de 230 millions de dollars.

, pour un investissement total de plus de 230 millions de dollars. Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire octroie un financement aux provinces, aux territoires, aux municipalités et aux gouvernements locaux; aux autorités responsables de services de voirie et de transport en commun et aux sociétés d'État; aux organismes à but lucratif et sans but lucratif et au milieu universitaire; aux groupes, communautés et organismes autochtones; et aux particuliers et propriétaires privés dans le but d'améliorer la sécurité ferroviaire et de réduire le nombre de blessures et de décès liés au transport ferroviaire.

