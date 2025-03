THUNDER BAY, ON, le 18 mars 2025 /CNW/ - Les communautés autochtones et éloignées du Canada, qui continuent de subir certains des pires impacts des changements climatiques, montrent la voie à suivre en priorisant des sources d'énergie plus propres, moins coûteuses et plus fiables. Investir dans des solutions énergétiques propres pilotées par des communautés autochtones favorise la sécurité énergétique, la réconciliation, l'autodétermination et le développement économique.

L'honorable Jonathan Wilkinson, l'honorable Patty Hajdu et l'honorable Gary Anandasangaree ont annoncé aujourd'hui plus de 11 millions de dollars en financement, principalement par le biais du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE). Ces fonds permettront de soutenir 15 projets d'énergie propre au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Québec.

Ce financement permettra de développer, dans des communautés autochtones éloignées et nordiques, un éventail de projets d'énergie propre pilotés par la communauté qui porteront notamment sur ce qui suit :

les systèmes à la biomasse forestière et à la bioénergie;

les systèmes solaires photovoltaïques et les systèmes de stockage d'énergie par batterie;

le renforcement des capacités ainsi que les études de faisabilité, d'ingénierie de base et de conception;

l'efficacité énergétique et la rénovation de bâtiments.

En optant pour des formes d'énergie plus propres, les communautés peuvent réduire leur dépendance au diesel tout en économisant de l'argent.

Dans le contexte actuel, où le Canada et toute la planète misent davantage sur des formes d'énergie moins polluantes et moins coûteuses, le gouvernement du Canada prend des mesures pour soutenir des communautés rurales et éloignées qui souhaitent réduire leur dépendance au diesel importé et qui pilotent des solutions énergétiques propres de leur cru. Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des projets d'énergie propre pilotés par la communauté qui donnent plus de place aux peuples autochtones sur les plans de la participation, de la propriété et de la prise de décisions.

Citations

« Je suis heureux de voir des communautés autochtones piloter des projets qui contribuent durablement à leur résilience et à leur prospérité. Les solutions énergétiques propres ouvrent la voie à une plus grande autonomie économique, à une amélioration de la santé et à une baisse des frais d'énergie pour les ménages. Chaque projet contribue au grand objectif de bâtir des communautés durables et une économie florissante. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La transition vers un avenir durable doit être dirigée par des Autochtones et ancrée dans des perspectives et des connaissances autochtones. En soutenant des projets d'énergie propre communautaires dans des collectivités éloignées et nordiques, nous aidons les Premières Nations et les Inuits à stimuler durablement la croissance économique et à protéger les terres pour les générations futures. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« Toutes les collectivités ont droit d'avoir accès à une énergie fiable et durable pour alimenter les maisons, les écoles et les entreprises établies sur leur territoire. En collaborant avec des partenaires autochtones par l'entremise de Wah-ila-toos, nous soutenons des solutions d'énergie propre autochtones qui créent de bons emplois et renforcent les collectivités. Ces investissements placent le pouvoir de décision là où il doit être - entre les mains des collectivités. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus propre et plus durable tout en faisant avancer la réconciliation et l'autodétermination. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Quelques faits



Lancé en 2018, le programme EPCRE a reçu 220 millions de dollars sur huit ans pour réduire le recours au diesel pour le chauffage et l'électricité dans les communautés autochtones et éloignées.

Ce programme a reçu 233 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans dans le cadre du budget de 2021. Cet investissement a aussi servi à mettre sur pied, en 2022, le Centre d'énergie propre pour les communautés autochtones et éloignées, renommé ensuite Wah-ila-toos, qui devait simplifier la prestation des programmes fédéraux de financement pour l'énergie propre.

investissement a aussi servi à mettre sur pied, en 2022, le Centre d'énergie propre pour les communautés autochtones et éloignées, renommé ensuite Wah-ila-toos, qui devait simplifier la prestation des programmes fédéraux de financement pour l'énergie propre. EPCRE a soutenu plus de 190 projets à l'échelle nationale, dont des initiatives de renforcement des capacités, de grands projets d'immobilisations, des projets d'innovation et des projets de biothermie.

Wah-ila-toos est guidé par un conseil autochtone qui fournit des conseils et des orientations sur les programmes, les politiques et la mobilisation et qui est dirigé par un conseil de gouvernance auquel siègent notamment des représentants du Conseil autochtone et du gouvernement fédéral. Pour aider à guider la transition vers l'énergie propre dans les communautés autochtones, rurales et éloignées, le Conseil autochtone a récemment publié le rapport Fraternité et prospérité , qui contient des recommandations pour alimenter en énergie davantage de ces communautés.

, qui contient des recommandations pour alimenter en énergie davantage de ces communautés. Dans ce rapport, on affirme que les peuples autochtones sont des meneurs et des gardiens du savoir, et qu'ils ont les compétences et l'expérience requises pour contribuer à la prospérité économique tout en vivant en réciprocité avec l'environnement.

Services aux Autochtones Canada joue un rôle au sein de Wah-ila-toos, mais il convient également de mentionner que le budget de 2024 a renouvelé le financement de l'Initiative sur les partenariats stratégiques pour la réalisation de projets d'énergie propre - un investissement de 36 millions de dollars sur trois ans, qui s'inscrit dans le prolongement d'un investissement initial, annoncé dans le budget 2021. Ces fonds permettront de soutenir cinq projets régionaux d'énergie propre en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , au Québec et au Canada atlantique qui feront avancer la participation économique des Autochtones dans les projets d'énergie propre.

