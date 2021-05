OTTAWA, ON, le 17 mai 2021 /CNW/ - Mettre fin à la captivité des baleines, des dauphins et des marsouins est de toute importance pour les Canadiens et est une priorité pour le gouvernement du Canada.

À cette fin, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui un nouvel ensemble de politiques, qui ont pour but de soutenir les dispositions visant à interdire la reproduction et la captivité des baleines, des dauphins et des marsouins.

Ces politiques, qui découlent des modifications apportées en juin 2019 au Code criminel et à la Loi sur les pêches, fournissent à la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne des lignes directrices pour la délivrance d'autorisations liées à ce qui suit :

la mise en captivité d'une baleine, d'un dauphin ou d'un marsouin;

l'importation ou l'exportation de baleines, de dauphins ou de marsouins vivants, ainsi que de leur matériel reproductif;

la réalisation de recherches scientifiques impliquant des baleines, des dauphins ou des marsouins en captivité, ou ayant trait à leur reproduction éventuelle;

le maintien en captivité d'une baleine, d'un dauphin ou d'un marsouin pour sa santé et son bien-être.

Le MPO a tenu une consultation publique en ligne de 90 jours sur les projets de politiques, d'août à novembre 2020, et les résultats de la consultation ont été utilisés pour clarifier et parachever les politiques lorsque cela était pertinent ou possible.

Après avoir reçu de nombreux commentaires, nous avons été en mesure de renforcer les termes définitifs des politiques, pour faire en sorte que le bien-être des animaux soit la priorité. La version définitive des politiques du gouvernement du Canada placent le bien-être animal au premier plan, entre autres :

en ajoutant de plus grandes spécificités pour répondre au meilleur intérêt des cétacés,

en élargissant l'accréditation des installations pour accroître la capacité des sanctuaires d'animaux à présenter une demande.

Le gouvernement du Canada continuera d'autoriser uniquement les permis d'exportation qui répondent aux critères élargis et de garder l'intérêt des animaux comme principale priorité.

« Les baleines, les dauphins et les marsouins sont des animaux sauvages qui appartiennent au milieu naturel. Les Canadiens ne veulent pas voir ces créatures sensibles derrière des vitres pour leur divertissement, et au cours des trois dernières années, notre gouvernement s'est mis à modifier les politiques et les lois pour mettre fin à ces pratiques au Canada. Merci à tous les Canadiens qui ont participé à notre processus de consultation en ligne, pour informer et renforcer nos actions à l'avenir. Grâce à ces modifications, ainsi qu'à nos mesures de protection et à notre travail constant visant à conserver le milieu marin, nous veillerons à ce que les mammifères marins puissent vivre en sécurité et en liberté dans les eaux canadiennes. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Pêches et Océans Canada (MPO) est responsable de la conservation et de la protection des ressources marines du Canada , y compris les mammifères marins sauvages, comme le prévoit le Règlement sur les mammifères marins . Nous atteignons cet objectif au moyen de règlements, de la recherche, de politiques et de plans de gestion.

(MPO) est responsable de la conservation et de la protection des ressources marines du , y compris les mammifères marins sauvages, comme le prévoit le . Nous atteignons cet objectif au moyen de règlements, de la recherche, de politiques et de plans de gestion. Le MPO n'a pas délivré de permis pour la capture d'un cétacé à l'état sauvage à des fins d'exposition publique depuis le début des années 1990.

