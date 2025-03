GATINEAU, QC, le 13 mars 2025 /CNW/ - Les Canadiens méritent de vieillir dans la dignité. Pour de nombreux aînés, entretenir des liens sociaux et demeurer actifs dans leur collectivité est très important pour préserver cette dignité. Par l'intermédiaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), le gouvernement fédéral finance des initiatives pancanadiennes et communautaires partout au Canada qui ont une réelle incidence sur l'inclusion sociale des aînés dans leur collectivité. En outre, grâce à l'initiative Bien vieillir chez soi, le gouvernement fédéral finance des projets visant à aider les aînés à vieillir chez eux.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et député de Gatineau, Steven MacKinnon, au nom de la ministre des Aînés, Joanne Thompson, a annoncé que le gouvernement du Canada a approuvé le financement de 42 projets pour un investissement pouvant atteindre 6,5 millions de dollars dans le cadre des volets communautaire et pancanadien du PNHA et de l'initiative Bien vieillir chez soi, afin d'aider les aînés dans la région de l'Outaouais. Le ministre était accompagné du député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, et de la députée de Pontiac, Sophie Chatel. Il a fait cette annonce à l'occasion de son passage au Club de Curling de Buckingham, à Gatineau, au Québec.

Parmi les projets financés, l'initiative d'impact collectif de la Ville de Gatineau a été sélectionnée et recevra 5 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de l'appel d'énoncés de projets de 2023-2024 du volet pancanadien du PNHA. Ce projet appuiera les aînés vulnérables de 55 ans à Gatineau. La Ville de Gatineau travaillera en étroite collaboration avec d'autres organismes pour mettre au point et offrir des programmes et des services qui aident les aînés à renforcer leurs liens avec les autres et avec leur collectivité. Cela donnera également lieu à un laboratoire d'innovation pour trouver des solutions aux différents problèmes vécus par les aînés.

Le ministre MacKinnon a aussi annoncé que le gouvernement du Canada a approuvé le financement de 39 projets pour un investissement de près de 800 000 dollars dans la région de l'Outaouais, dans le cadre du volet communautaire du PNHA. Ce volet finance un vaste éventail de projets, comme des cours d'informatique en ligne, des activités d'éducation financière et de sensibilisation à la prévention de la fraude, la livraison de repas ainsi que l'achat d'équipement pour aider les aînés à rester informés, connectés et engagés.

En outre, le ministre a annoncé que le financement de deux projets a été approuvé pour un investissement de près de 700 000 dollars à Gatineau, dans le cadre du volet Projet pilote de soutien à domicile de l'initiative Bien vieillir chez soi.

Le PNHA et l'initiative Bien vieillir chez soi jouent un rôle crucial pour offrir du soutien aux aînés partout au Canada. Ensemble, ces programmes permettent d'améliorer la qualité de vie des aînés dans leur collectivité.

Citations

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés et l'initiative Bien vieillir chez soi permettent de faire en sorte que les aînés de l'Outaouais aient une vie sociale et demeurent connectés. En finançant des organismes qui comprennent vraiment les besoins particuliers des aînés, tous les Canadiens ont la possibilité de vieillir dans la dignité. »

- La ministre des Aînés, Joanne Thompson

« Nous prenons des mesures importantes pour soutenir les aînés qui ont bâti notre grande ville et qui en font partie intégrante. En investissant dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés et L'initiative Bien vieillir chez soi, nous aidons les aînés de Gatineau et de l'ensemble de l'Outaouais à accéder au soutien et aux programmes sociaux dont ils ont besoin pour vieillir dans la dignité.»

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et député de Gatineau, Steven MacKinnon

« Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés et à l'initiative Bien vieillir chez soi, le gouvernement du Canada offre aux aînés du Canada et de notre région, de nombreuses occasions de participer à des activités enrichissantes qui favorisent leur croissance personnelle et la vitalité de la collectivité. Investir dans les activités dédiées aux aînés, c'est aussi de contribuer directement à leur qualité de vie et de bien vieillir en santé. » - Le député d'Argenteuil-La Petite-Nation et Secrétaire parlementaire du Ministre des Services aux Citoyens, Stéphane Lauzon

« En soutenant des projets comme ceux du programme Nouveaux Horizons pour les aînés et l'initiative Bien vieillir chez soi, nous garantissons aux aînés de Pontiac, et plus largement de l'Outaouais, les ressources nécessaires pour rester actifs, connectés et épanouis au sein de leurs communautés. Cet investissement, qui vise à favoriser l'inclusion sociale et à lutter contre l'isolement, démontre notre engagement à bâtir un Canada plus solidaire et inclusif pour tous, y compris pour ceux qui ont contribué au développement de notre pays. »

- La députée de Pontiac, Sophie Chatel

« Grâce à cet investissement du gouvernement fédéral, Gatineau renforce son engagement envers ses aînés les plus vulnérables et nous continuons de bâtir une ville plus inclusive, où chaque aîné peut pleinement participer à la vie sociale et communautaire. Ce soutien de 5 millions de dollars permettra de soutenir 15 initiatives d'est en ouest et de rejoindre directement plus de 7 000 bénéficiaires avec l'appui d'organismes bien implantés dans notre communauté. En tant que Municipalité amie des aînés, la Ville de Gatineau comprend l'importance d'agir concrètement pour nos aînés afin d'adapter nos services à leurs réalités. Aujourd'hui, nous posons un geste fort pour leur inclusion et leur bien-être. »

- La mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette

Faits en bref

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est d'améliorer l'inclusion sociale des aînés et de veiller à ce qu'ils puissent contribuer à la qualité de vie de leur collectivité et en profiter.

Le volet pancanadien du PNHA finance des initiatives collectives ayant des retombées sur plusieurs années qui utilisent des approches collaboratives et novatrices pour renforcer la capacité communautaire et accroître l'inclusion sociale des aînés vulnérables.

Le volet communautaire du PNHA finance des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés dans leur communauté. Les organismes peuvent recevoir jusqu'à 25 000 dollars sous forme de subvention.

L'initiative Bien vieillir chez soi verse des fonds à des organismes au service des aînés afin qu'ils mènent des projets locaux, régionaux et nationaux qui permettront de trouver de nouvelles approches et d'apprendre à aider les aînés à vieillir chez eux.

