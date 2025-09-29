MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Les services de santé sexuelle et reproductive sont essentiels, mais bon nombre de Canadiennes et Canadiens font face à des obstacles lorsqu'elles tentent d'accéder à ces services ou à ces ressources. En effet, la stigmatisation, la discrimination, la peur, le manque d'information et l'isolement géographique peuvent empêcher les personnes de chercher les soins dont ils ont besoin.

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 13 millions de dollars à 15 organismes communautaires au Canada afin de soutenir des projets visant à améliorer la disponibilité et l'accessibilité des services de santé sexuelle et reproductive.

Grâce au Fonds pour la santé sexuelle et reproductive, ces projets soutiennent diverses activités, notamment la création de ressources à l'intention des professionnels de la santé, l'organisation d'activités de sensibilisation du public, ainsi que l'offre d'un soutien logistique et de transport aux personnes souhaitant accéder à des soins liés à l'avortement.

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a soutenu 36 projets par l'intermédiaire du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive, afin que les Canadiens puissent accéder à des services de santé sexuelle et reproductive sûrs et pertinents. Le gouvernement du Canada demeure engagé à améliorer la disponibilité et l'accessibilité de services et d'informations fiables et fondés sur des preuves en matière de santé sexuelle et reproductive.

« Toute personne au Canada doit pouvoir avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive qui soient respectueux des valeurs culturelles, équitables et exempts de préjugés, sans égards à l'endroit où elles vivent et qui elles sont. Grâce à des projets comme ceux annoncés aujourd'hui, le gouvernement prend des mesures concrètes pour faire progresser l'équité en santé et l'égalité des genres, afin qu'un plus grand nombre de Canadiens puissent participer pleinement au marché du travail. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Le soutien à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et à l'information fondée sur des données probantes est essentiel pour faire progresser l'équité en matière de santé pour les femmes et les communautés 2ELGBTQI+, qui continuent de se heurter aux obstacles systémiques pour avoir accès à des soins inclusifs. Cet investissement constitue une mesure concrète pour défendre les droits de la personne, promouvoir l'autonomie corporelle et bâtir un Canada où chaque personne peut s'épanouir. »

L'honorable Rechie Valdez

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Au Canada, trop de personnes sont encore confrontées à de réelles difficultés lorsqu'elles tentent d'accéder aux soins et au soutien dont elles ont besoin. En investissant dans des solutions communautaires, nous élargissons non seulement l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, mais nous contribuons également à mettre en place un système de santé plus inclusif et plus équitable. »

Marie-Gabrielle Ménard

Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Cet investissement important va au-delà du financement : il renforce les organisations qui offrent chaque jour des services indispensables de santé sexuelle et reproductive. En soutenant leur travail, nous nous assurons que les Canadiennes et Canadiens aient accès à des soins sécuritaires, inclusifs et fiables, à proximité. À la suite de la Semaine de l'égalité des sexes, l'annonce d'aujourd'hui constitue un puissant rappel que l'accès à ces services est essentiel pour faire progresser l'égalité des sexes et bâtir un Canada plus sain, plus fort et plus équitable pour toutes et tous. »

Eric St-Pierre

Député fédéral d'Honoré-Mercier

Faits en bref

Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive a été créé pour soutenir un large éventail de projets novateurs et fondés sur des données probantes à l'intention des personnes qui, au Canada, ont tendance à avoir de moins bons résultats sur le plan de la santé sexuelle et reproductive, comme les personnes 2ELGBTQI+, les Autochtones, les personnes racisées, les femmes et les jeunes.

