Le gouvernement du Canada améliore l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire

SUDBURY, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Au Canada, toute personne devrait avoir accès à des services de santé à l'endroit et au moment où ils en ont besoin, dans la langue officielle de leur choix. La qualité de la communication avec un fournisseur de soins de santé peut avoir une incidence directe sur la sécurité et la qualité des soins. Le gouvernement du Canada est déterminé à éliminer les obstacles qui persistent dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), notamment pour les francophones à l'extérieur du Québec et les communautés d'expression anglaise au Québec.

Lancé en 2003, le Programme pour les langues officielles en santé (PLOS) de Santé Canada vise à améliorer l'accès aux services de santé pour les CLOSM.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 15,4 millions de dollars sur cinq ans à l'Université Laurentienne de Sudbury, au Collège Boréal, à l'Université de Hearst et au Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario dans le cadre du PLOS). Les projets prévus par les bénéficiaires ont pour but d'améliorer l'accès aux services de santé pour les francophones vivant en milieu minoritaire dans le Nord de l'Ontario et de promouvoir l'offre active de services de santé en français.

Les trois établissements universitaires recevant du financement sont membres de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, volet Consortium national de formation en santé. Et le bénéficiaire quatrième est un réseau de santé communautaire, membre de la Société Santé en français. Ces projets ont pour but d'améliorer l'accès à des programmes de formation en santé francophones, d'accroître le recrutement et la capacité de formation de personnel de la santé bilingue, d'augmenter les possibilités de stages et de renforcer l'intégration des diplômés dans le système de santé, afin de mieux servir les CLOSM.

Cet investissement reflète l'engagement du gouvernement du Canada à respecter les normes d'accessibilité les plus élevées, afin que chaque personne au Canada ait accès à des services de santé dans la langue de son choix, au moment et à l'endroit où elle en a besoin.

De plus, cet investissement est aligné avec les investissements du budget de 2023 qui visent à renforcer les soins de santé publics et soutenir les travailleurs de la santé partout au pays. Le plan comprend des thèmes communs importants, comme la consolidation continue de l'accès pour les groupes sous-desservis et en quête d'équité, dont les personnes vivant dans des régions rurales et éloignées, et ceux issus de CLOSM.

« Toute personne au Canada devrait avoir accès aux soins de santé dans la langue officielle de leur choix, et ce, indépendamment de qui ils sont, de l'endroit où ils vivent ou de leur capacité à payer. La langue ne devrait jamais être un obstacle aux soins de santé de qualité, car cela peut mener à une situation de vie ou de mort. C'est pour cette raison que nous appuyons les projets de ces quatre organismes, qui amélioreront l'accès aux services de santé pour les francophones dans les communautés minoritaires du Nord de l'Ontario. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les établissements d'enseignement sont un pilier pour la communauté francophone de l'Ontario. D'année en année, ils forment une main-d'œuvre bilingue hautement qualifiée, engagée dans les communautés d'expression française et contribuant à la vitalité économique, sociale et culturelle de la province et du pays, en rendant les services accessibles aux francophones. L'investissement d'aujourd'hui, directement tiré du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection - Promotion - Collaboration dévoilé le 26 avril dernier, permettra à ces établissements de poursuivre leur mandat auprès des nouveaux étudiants en santé bilingues afin de continuer à assurer la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. »

Marc Serré

Secrétaire parlementaire de ministre des Langues officielles et Député de la Nickle Belt

« L'accès aux services de santé nécessaires est un droit pour tous les Canadiens. Chacun devrait avoir accès aux services de santé où et quand il en a besoin. Les communautés nordiques continuent à éprouver des difficultés à accéder aux services de santé dans la langue officielle de leur choix. L'investissement annoncé aujourd'hui aura une incidence considérable sur la prestation des services de santé et l'accès à ces services pour les francophones du Nord de l'Ontario. Cet investissement appuiera directement le renforcement de la capacité de former des infirmiers et infirmières ainsi que des préposés aux services de soutien à la personne bilingues ici même, à Sudbury. »

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury (Ontario)

Faits en bref

Par le biais du PLOS, Santé Canada entend améliorer l'accès aux services de santé pour les CLOSM, notamment les francophones à l'extérieur du Québec et les communautés d'expression anglaise au Québec.

Le budget de 2023 et le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-Promotion-Collaboration, qui vient d'être lancé, prévoient qu'en plus de son financement actuel de 192,2 millions de dollars sur cinq ans, le PSLO de Santé Canada recevra 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement épaulera les organismes sans but lucratif au service des CLOSM et renforcera leur capacité à former davantage de personnel infirmier et de personnel de soutien bilingue.

Le budget de 2023 présente le plan du gouvernement d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds pour les soins de santé des provinces et territoires afin de renforcer le système de santé public du Canada . Cette somme comprend un financement de 25 milliards de dollars par le biais d'ententes bilatérales adaptées pour répondre aux besoins précis de chaque province et territoire. Pour recevoir ce financement, les provinces et territoires ont accepté, entre autres principes, de tenir compte des besoins des groupes et des personnes en quête d'équité en matière d'accès aux services de santé, notamment ceux des CLOSM.

Programme pour les langues officielles en santé

Plan d'action pour les langues officielles

