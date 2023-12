ST. JOHN'S, NL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Tous les aînés méritent de vieillir sainement, en sécurité et dans la dignité. Tout le monde devrait pouvoir vieillir chez soi, au sein de sa communauté. Le gouvernement du Canada a créé l'initiative Bien vieillir chez soi afin d'aider les aînés à y parvenir. Ce programme aide les organisations communautaires à mettre en œuvre de nouvelles approches, à étendre leurs services et à mobiliser des bénévoles pour aider les aînés à rester chez eux.

Aujourd'hui, le ministre des Aînés, Seamus O'Regan Jr, a annoncé un financement de 39,6 millions de dollars pour 71 projets pilotes à l'échelle du Canada. Ces projets mobiliseront des bénévoles dans le but d'aider les aînés à faible revenu et vulnérables dans leur maison. Ces projets ont été sélectionnés à la suite d'un appel de propositions lancé à l'été 2022, dans le cadre du volet Projet pilote de soutien à domicile de l'initiative Bien vieillir chez soi. Les travaux pour mettre l'initiative en œuvre au Québec se poursuivent.

Le ministre a fait cette annonce alors qu'il visitait Connections for Seniors, à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). Cet organisme recevra 798 846 $ pour leur programme de services communautaires mobiles. Connections for Seniors utilisera également le financement afin d'étendre son offre de services pratiques à domicile à plus de 2 000 aînés de la région de St. John's.

Les organisations qui servent les aînés et qui reçoivent ce financement améliorent concrètement le quotidien des aînés canadiens. À travers leurs projets, ces organisations offriront de l'aide pour la préparation de repas, les travaux ménagers légers et le transport, et un appui pour accéder à d'autres services dans leur région. Ces projets appuieront également les besoins spécifiques de divers groupes de personnes âgées, incluant les aînés qui ont de faibles revenus, qui sont noirs, autochtones, racisés, nouvellement arrivés ou membres de la communauté 2ELGBTQI+ ou de communauté de langue en situation minoritaires, qui vivent en région rurale ou éloignée ou qui parlent une langue autre que l'anglais ou le français.

Citations

« Les gens veulent vieillir chez eux, en bonne santé, en sécurité et dans la dignité. Dans tout le pays, des organisations rassemblent les gens dans leur communauté pour qu'ils prennent soin de leurs aînés. Nous investissons dans ces organisations, dans ces bénévoles, qui améliorent la vie des gens et renforcent les communautés. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr

« Nous sommes très reconnaissants pour le financement versé à Connections for Seniors dans le cadre de l'initiative Bien vieillir chez soi. C'est un autre jalon dans l'accomplissement de notre mission. Les fonds alloués seront utilisés stratégiquement dans trois domaines clés : la sécurité alimentaire, le transport accessible et l'entreprise sociale. Ce sont là des piliers de changement à travers lesquels on peut redéfinir les normes de vie pour nos aînés, veiller à ce qu'ils reçoivent tous les nutriments dans leur alimentation et puissent se déplacer aisément et prendre part aux entreprises sociales. Ce financement est davantage qu'une contribution, c'est un moteur de transformation pour améliorer la vie des aînés dans notre communauté. »

- Le co-fondateur et directeur général de Connections for Seniors, Mohamed Abdallah

Les faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . D'ici 2057, ils constitueront près de 25 % de la population, et dans 15 ans, on pourrait compter près de 11 millions d'aînés au pays.

. D'ici 2057, ils constitueront près de 25 % de la population, et dans 15 ans, on pourrait compter près de 11 millions d'aînés au pays. Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé 90 millions de dollars de financement (dont 76,5 millions en subventions et contributions) sur trois ans pour l'initiative Bien vieillir chez soi. Celle-ci a été prolongée et se poursuivra jusqu'en 2025-2026.

L'initiative Bien vieillir chez soi permet de verser des fonds à des organisations pour qu'elles mènent des projets locaux, régionaux et nationaux par lesquels on peut trouver de nouvelles approches et apprendre à aider les aînés à vieillir chez eux. Les projets financés dans le cadre du volet Projet pilote de soutien à domicile permettront de voir à quel point on peut faire appel aux bénévoles pour fournir une aide locale pratique aux aînés à faible revenu ou vulnérables, notamment en ce qui a trait à la préparation des repas, aux travaux ménagers légers et au transport, pour les aider à continuer à vivre chez eux. Les projets financés dans le cadre du volet Mise à l'échelle des services pour les aînés ont pour but d'étendre des services dont les répercussions positives pour les aînés sont déjà prouvées. Ce financement aidera les organisations à offrir leurs services à davantage d'aînés, y compris dans d'autres provinces et territoires. Les projets ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel de proposition national lancé en 2022.

Le gouvernement du Canada a augmenté le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 et plus, et le Supplément de revenu garanti de 947 $ par année pour les aînés à faible revenu vivant seuls.

a augmenté le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 et plus, et le Supplément de revenu garanti de 947 $ par année pour les aînés à faible revenu vivant seuls. Respectant la promesse du budget de 2023, le gouvernement a versé un remboursement ponctuel pour l'épicerie, afin d'aider les Canadiens les plus touchés par la hausse des prix. Les aînés ont été parmi les personnes qui ont reçu cet argent le 5 juillet.

Document connexe

Document d'information : L'initiative Bien vieillir chez soi

Liens connexes

Programmes et services pour les aînés

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés : Faire participer les aînés, renforcer les collectivités

Document d'information : Le gouvernement du Canada soutient les aînés

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse et Conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr, 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]