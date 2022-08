REGINA, SK, le 10 août 2022 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada

La relance économique du Canada est sur la bonne voie. Nous avons récupéré 115 % des emplois perdus pendant la pandémie. De fait, notre croissance économique commence à faire en sorte qu'il est difficile pour certains employeurs de trouver des travailleurs. Le pays fait face à une démographie changeante, dispose de nouvelles technologies et adopte des pratiques différentes, comme le travail à la demande et à temps partiel. De nouveaux secteurs, comme la technologie propre, connaissent une croissance rapide. Nos méthodes de travail, comme le télétravail et la numérisation, créent plus de possibilités pour les gens. Plus que jamais, les travailleurs doivent posséder les compétences fondamentales et transférables dont ils ont besoin pour s'adapter au nouveau marché du travail d'aujourd'hui et s'y épanouir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, et le ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, ont souligné l'entente entre le Canada et la Saskatchewan qui prévoit un financement de plus de 3,7 millions de dollars dans le cadre du programme Compétences pour réussir. Ce projet permettra d'élaborer un outil d'évaluation fondé sur les compétences qui peut mesurer les niveaux de compétences des résidents de la Saskatchewan et aider les employeurs à prendre des décisions éclairées en matière d'embauche et de formation axée sur les compétences. Ces fonds appuieront également l'élaboration de ressources de formation et d'évaluation qui seront hébergées en ligne où elles seront offertes gratuitement aux instructeurs, aux praticiens et aux tuteurs. Environ 2 500 participants devraient bénéficier de ce financement, notamment les Autochtones, les personnes en situation de handicap, les femmes et les nouveaux arrivants.

Le programme Compétences pour réussir met l'accent sur neuf compétences fondamentales et transférables que les Canadiens doivent posséder pour participer à des activités d'apprentissage, professionnelles et courantes de la vie, s'y adapter et s'épanouir. Il s'agit notamment de compétences fondamentales, comme la lecture, la rédaction, le calcul, et de compétences socio-émotionnelles, à savoir les qualités humaines nécessaires pour avoir une bonne interaction sociale, comme la collaboration, la communication, la résolution de problèmes, ainsi que la créativité et l'innovation.

De plus, le programme Compétences pour réussir répond aux besoins immédiats et à long terme du Canada en matière de formation, en particulier pour les groupes sous-représentés sur le marché du travail, notamment les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les Canadiens racisés. Les projets financés par le programme Compétences pour réussir contribueront à offrir quelque 90 000 occasions de formation professionnelle, ce qui aidera le gouvernement à s'acquitter de son engagement à créer 500 000 nouvelles occasions de formation et d'emploi pour les Canadiens.

« En partenariat avec le gouvernement de la Saskatchewan, le gouvernement fédéral fournit à des milliers de travailleurs de la province les compétences fondamentales et transférables dont ils ont besoin pour s'adapter à l'évolution du marché du travail et y réussir. En aidant les femmes, les Autochtones et d'autres Canadiens marginalisés à entreprendre ou à réorienter leur carrière, nous continuerons de créer une main-d'œuvre solide, qualifiée et résiliente en Saskatchewan. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« L'entente d'aujourd'hui conclue avec le Canada constitue un bon pas vers l'avant pour assurer la disponibilité des fonds fédéraux pour les résidents de la Saskatchewan qui souhaitent poursuivre une formation axée sur les compétences. Ces ressources vont renforcer la capacité de ceux dans notre province qui sont sous-représentés dans le marché du travail à l'heure actuelle à acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail avec succès et y participer. »

- Le ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan, Jeremy Harrison

Le gouvernement de la Saskatchewan va recevoir une somme de 3 757 608 dollars pour la mise au point de son outil d'évaluation des compétences pour la réussite.

va recevoir une somme de 3 757 pour la mise au point de son outil d'évaluation des compétences pour la réussite. Comme il l'a annoncé dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a investi près de 298 millions de dollars sur trois ans dans le programme Compétences pour réussir. Ce financement aidera des Canadiens de tous les niveaux de compétence à améliorer leurs compétences fondamentales et transférables afin de mieux se préparer à obtenir et à conserver un emploi ainsi qu'à s'y adapter et à y réussir.

a investi près de 298 millions de dollars sur trois ans dans le programme Compétences pour réussir. Ce financement aidera des Canadiens de tous les niveaux de compétence à améliorer leurs compétences fondamentales et transférables afin de mieux se préparer à obtenir et à conserver un emploi ainsi qu'à s'y adapter et à y réussir. Actuellement, un peu moins de la moitié (45 %) des Canadiens n'ont pas les compétences numériques ni les compétences en littératie et en numératie qui sont de plus en plus nécessaires pour réussir dans une économie basée sur le savoir.

