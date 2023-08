WINNIPEG, MB, le 3 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada annonce un investissement de 944 340 $ en appui au Manitoba Pork Council dans le cadre du Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine (PPIPPA) pour aider l'industrie porcine du Canada à se préparer à une éventuelle introduction de la peste porcine africaine (PPA) au pays.

Grâce à cet investissement, le Manitoba Pork Council entreprendra plusieurs projets visant à : accroître les efforts pour contrôler les porcs sauvages dans la province; élaborer un plan d'intervention intégré axé sur le bien être des animaux, l'intervention en cas de maladie et la relance du secteur; favoriser l'adoption de pratiques de gestion exemplaires pour améliorer les mesures de biosécurité, par des campagnes de sensibilisation ciblées.

La PPA est une maladie virale contagieuse et mortelle qui touche autant les porcs domestiques que les porcs sauvages. Elle n'est ni une menace pour la santé humaine, car elle ne se transmet pas des porcs aux humains, ni un danger pour la salubrité des aliments. Depuis 2018, la PPA s'est propagée dans certaines régions de l'Asie et de l'Europe, et récemment, elle a été détectée dans les Caraïbes. La PPA n'a jamais été détectée au Canada ni aux États Unis.

Le gouvernement du Canada prend cette menace au sérieux et continue de réaliser des investissements stratégiques comme celui ci pour intensifier les efforts d'atténuation et de préparation, afin de protéger l'industrie porcine et de préserver la vitalité des collectivités rurales.

Citations

« Une étroite collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) et les intervenants de l'industrie demeure essentielle pour établir les priorités en matière de prévention et de préparation face à cette maladie animale dévastatrice. Nous continuerons de travailler avec diligence afin de protéger le secteur porcin et d'en assurer la résilience en cas d'éclosion. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La peste porcine africaine pose un énorme risque pour le secteur porcin dans notre province, et nous devons faire tout ce qui est possible pour être prêts à y faire face lorsque ce jour horrible viendra. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral non seulement pour le financement qu'il a versé pour aider les producteurs et notre secteur, mais pour sa collaboration continue aux travaux préparatoires avec les producteurs et notre personnel, afin de nous assurer la meilleure préparation possible en cas d'éclosion. »

- Rick Préjet, président, Manitoba Pork

Faits en bref

Le PPIPPA de 23,4 millions de dollars a été lancé en 2022. Il est conçu pour aider l'industrie porcine du Canada à se préparer à une éventuelle introduction de la PPA au pays. Le financement de ce programme soutient des projets visant, notamment, l'évaluation et l'amélioration de la biosécurité, la gestion des porcs sauvages, la rénovation d'abattoirs existants, l'analyse sectorielle et la recherche liée à la PPA.

Le PPIPPA accepte encore les demandes.

Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine : Volet Prévention et préparation

Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine : Volet Prévention et préparation



Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine : Volet Abattage par compassion et élimination

La prévention et la préparation liées à la PPA constituent une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et l'industrie. Le Plan d'action pancanadien pour lutter contre la PPA est un plan fondé sur la collaboration qui permettra d'intervenir rapidement et de manière coordonnée pour réduire l'ampleur d'une éclosion et en limiter les répercussions.

Le Conseil de gestion de la peste porcine africaine est composé de membres des gouvernements fédéral et provinciaux et de représentants de l'industrie. Présidé par Santé animale Canada, il est un exemple de collaboration sans précédent entre les gouvernements et l'industrie pour orienter et prioriser les efforts de prévention et de préparation liés à la PPA.

L'industrie porcine canadienne exporte environ les deux tiers de sa production de porcs ainsi que des millions de porcs vivants chaque année. En 2022, les exportations étaient évaluées à 4,8 milliards de dollars.

Liens connexes

