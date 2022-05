VANCOUVER, BC, le 24 mai 2022 /CNW/ - Partout au pays, les producteurs prennent grand soin de leurs terres et leurs actions sont un élément clé dans l'atteinte des cibles climatiques du Canada. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de 15,2 millions de dollars dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture (TPA) afin d'appuyer l'adoption de technologies propres dans 47 projets au Canada.

Lors d'une visite à l'entreprise vancouvéroise Terramera Inc., qui a reçu 2 millions de dollars du programme des TPA sous le volet Recherche et innovation, la ministre Bibeau a pris connaissance de leurs travaux en cours pour améliorer l'uniformité et la précision des mesures du carbone dans le sol. L'utilisation de technologies propres dans le cadre de ce projet devrait encourager les producteurs et les grands éleveurs à adopter des pratiques de gestion régénératrices. En utilisant ces technologies, ils pourront aussi bénéficier d'incitatifs pour le carbone séquestré.

En Colombie-Britannique, le Programme des TPA appuie cinq projets avec un investissement pouvant aller jusqu'à 2,3 millions de dollars. Le programme finance les productrices, les producteurs et les entreprises agricoles pour faciliter la mise au point et l'adoption des technologies propres les plus récentes, ce qui les aidera à réduire leurs émissions de GES et à devenir encore plus compétitifs. Le financement cible trois domaines d'intervention prioritaires : l'énergie verte et l'efficacité énergétique, l'agriculture de précision et la bioéconomie.

Le secteur agricole canadien joue un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Avec cet ajout récent au Programme des TPA, on estime que les niveaux de pollution actuels pourront être réduits de jusqu'à deux mégatonnes grâce au remplacement de combustible et à une consommation réduite de combustible. Ce programme aide déjà des centaines de producteurs au moyen de subventions minimales de 50 000 dollars qui couvrent 50 % du coût d'équipements écoénergétiques comme des séchoirs à grains ou des systèmes de chauffage des bâtiments de ferme.

Le Canada se positionne particulièrement bien pour nourrir de façon durable une population mondiale croissante. Il réussira à le faire en investissant dans la recherche et l'innovation, en augmentant le nombre de producteurs adoptant des pratiques de gestion bénéfiques et en facilitant leur accès aux technologies propres.

Citations

« La lutte contre les changements climatiques vise non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada, mais aussi à aider les productrices et les producteurs à innover et à adopter des pratiques agricoles plus durables. De nouveaux investissements dans le Programme des technologies propres en agriculture les aideront à acquérir des équipements écoénergétiques pour accroître leur productivité et leurs bénéfices nets, tout en améliorant la sécurité alimentaire au Canada. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ici en Colombie-Britannique, nous travaillons en étroite collaboration avec les producteurs pour mettre au point et implanter des pratiques de séquestration du carbone et nous attaquer aux émissions de gaz à effet de serre. Par des investissements dans des projets locaux, nous permettons l'adoption de pratiques qui accéléreront la réduction des émissions dans le secteur agricole. Prendre des mesures immédiates contre les changements climatiques est essentiel pour dépasser la cible de réduction des émissions de 2030 et pour établir les bases d'une économie carboneutre d'ici 2050. »

- Taleeb Noormohamed, député de Vancouver-Granville

« Je remercie Agriculture et Agroalimentaire Canada et le Programme des technologies propres en agriculture pour cet important financement. Investir dans la santé des sols et dans une agriculture régénératrice adaptée au climat sont parmi les enjeux les plus importants pour le Canada et pour le monde entier. Le sol est essentiel à la production alimentaire et à l'agriculture. Améliorer la santé des sols et la séquestration du carbone aide à abaisser le coût des intrants tout en améliorant les extrants et la nutrition, ce qui se traduit par une hausse des profits pour les producteurs agricoles. C'est une excellente occasion de renforcer notre économie et la sécurité alimentaire de notre nation. En outre, l'amélioration des sols entraîne la séquestration du carbone, ce qui peut nous aider à renverser la vapeur pour ce qui est des changements climatiques, tout en augmentant la rétention de l'eau dans le sol et la résilience des exploitations. Le financement appuiera la technologie de mesure du sol et du carbone en développement chez Terramera. Cette infrastructure essentielle fournira des outils améliorés pour les agronomes et elle aidera les producteurs et les éleveurs à saisir l'occasion et en faire une réalité. »

- Karn Manhas, fondateur et PDG, Terramera

Faits en bref

Dans le cadre du Plan de réduction des émissions lancé en mars 2022, le gouvernement du Canada a engagé plus d'un milliard de dollars en nouveaux fonds pour accélérer les progrès du secteur agricole en vue de réduire les émissions et de rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Cet engagement comprend le versement de 330 millions de dollars supplémentaires au Programme des technologies propres en agriculture (TPA) - qui vient tripler le soutien à l'innovation, ainsi qu'au développement et à l'adoption de technologies propres dans le secteur agricole. Il comprend aussi 470 millions de dollars supplémentaires au Fonds d'action à la ferme pour le climat afin d'élargir et de prolonger le programme au-delà de 2024.

Dans le cadre du volet Adoption du Programme des TPA , 44 projets approuvés favoriseront l'adoption de technologies propres, en donnant la priorité à celles qui réduisent de manière significative les émissions de GES.

, 3 projets approuvés favoriseront l'innovation préalable à la mise sur le marché, notamment la recherche, le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies agricoles propres.

, 3 projets approuvés favoriseront l'innovation préalable à la mise sur le marché, notamment la recherche, le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies agricoles propres. Le financement pour le volet Adoption du programme TPA va jusqu'à 100 millions de dollars sur cinq ans, 50 millions de dollars étant mis de côté pour l'achat et l'installation de séchoirs à grains plus efficaces pour les producteurs canadiens, et jusqu'à 10 millions de dollars au cours des deux prochaines années (2021-2023) pour équiper les exploitations d'une énergie plus propre et délaisser le diésel.

