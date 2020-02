Le gouvernement du Canada aide les producteurs à gérer les risques et à renforcer la confiance du public

WINNIPEG, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau a participé à la conférence CropConnect pour annoncer le financement de nouveaux projets qui aideront l'industrie canadienne des grains à gérer les risques et à renforcer la confiance du public.

Le Conseil des grains du Canada (CGC) recevra plus de 430 000 $ pour élaborer un produit d'assurance pilote qui permettra aux exportateurs de grains de gérer les risques de rejet de leurs envois à la frontière du pays importateur. Le gouvernement du Canada veut s'assurer que les producteurs de grains canadiens ont une protection contre l'imprévisibilité du marché international et le risque de barrières commerciales, notamment dans les cas de présence de résidus d'intrants sur les semences. Compte tenu de l'objectif de hausser la valeur de nos exportations agroalimentaires à 75 milliards de dollars d'ici 2025, le projet s'appuie sur la détermination du gouvernement à promouvoir un commerce international fondé sur des règles.

Le CGC recevra aussi une aide de 789 558 $ pour élaborer un code de pratique sur la production des grains canadiens. Les nouveaux codes sont facultatifs et administrés par les producteurs. Ils aideront les producteurs à codifier les pratiques exemplaires à suivre pour être considérés comme respectueux de l'environnement, tant pour le marché que pour la confiance du public. Les codes couvriront un éventail de sujets, y compris la gestion des engrais, l'utilisation de pesticides, la gestion des sols, les travailleurs agricoles, la protection des habitats fauniques, la salubrité des aliments et la sécurité au travail. Ils confirmeront la confiance des consommateurs du monde entier à l'égard de la conformité des grains canadiens aux normes de qualité les plus élevées.

En tout, le CGC recevra jusqu'à 1,2 million de dollars pour ces deux projets.

Le gouvernement du Canada sait à quel point les producteurs de grains sont importants pour l'économie et les communautés rurales du pays. Par conséquent, il poursuivra la réalisation de son plan ambitieux pour soutenir nos producteurs et faire croître le secteur agricole canadien.

Citations

« Les grains canadiens font l'objet d'une forte demande dans le monde entier en raison de leur qualité, de leur valeur nutritive, de leurs attributs novateurs et de leur rentabilité. Cette aide financière témoigne de l'engagement continu du gouvernement fédéral à faire progresser le secteur des céréales et des oléagineux. Les investissements répondent à deux priorités du secteur : l'amélioration des outils de gestion des risques et la préparation à la commercialisation. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Canada jouit d'une solide réputation comme fournisseur fiable de céréales et d'oléagineux de qualité supérieure, mais nous ne devons pas la tenir pour acquise. Un volet essentiel de notre stratégie sectorielle à long terme consiste à examiner de nouvelles façons d'aider les producteurs et le secteur à gérer les risques liés à l'accès aux marchés et à donner aux consommateurs l'assurance que nous faisons les bonnes choses pour produire des aliments durables et salubres. Il est important que nous financions ces deux projets pour continuer dans la même voie, et nous tenons à remercier la ministre Bibeau d'appuyer ces initiatives. »

- Tyler Bjornson, président du Conseil des grains du Canada

Les faits en bref

CropConnect est une important conférence qui réunit des producteurs, des fournisseurs et des exportateurs de grains de toutes les régions du pays.

Cette annonce fait suite à l'annonce l'été dernier d'une aide de plus de 13 millions de dollars pour consolider, diversifier et accroître les exportations canadiennes de céréales et d'oléagineux.

La valeur des exportations canadiennes de grains vers les marchés mondiaux a augmenté de près de 25 % depuis 2016. Les gains les plus importants ont été réalisés en Asie et aux États‑Unis.

Le programme des initiatives Agri-risques (IAR) est un programme quinquennal du Partenariat canadien pour l'agriculture qui appuie le développement de nouveaux outils de gestion des risques. Grâce au volet « recherche et développement », les demandeurs peuvent recevoir un financement pour la recherche et le développement d'outils et de pratiques de gestion des risques dans l'industrie.

Le programme Agri-assurance est une initiative fédérale de 74 millions de dollars s'étendant sur une période de cinq ans qui vise à favoriser la confiance du public en aidant l'industrie à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils qui lui permettront de faire des allégations crédibles, utiles et vérifiables au sujet de l'innocuité et de la salubrité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens et de la façon dont ils sont conçus.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Le Partenariat comprend des programmes et des activités visant à améliorer la compétitivité du secteur par la recherche, la science et l'innovation.

Liens connexes

