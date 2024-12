WHITEHORSE, YT, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe a de profondes répercussions sur les femmes, les personnes de diverses identités de genre et les communautés partout au Canada. Contrer la violence fondée sur le sexe (VFS) et éliminer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes sont des étapes essentielles pour prévenir les conséquences négatives à long terme sur la santé, la société et l'économie.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, et Brendan Hanley, député du Yukon, ont annoncé l'octroi de près de 1,5 million de dollars à trois organismes du Yukon pour prévenir et traiter les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et ses formes systémiques. Le soutien apporté à ces organismes les aidera à élargir la portée et l'efficacité de leurs efforts sur la voie vers un Yukon et un Canada sans violence.

Le Conseil de la condition féminine du Yukon recevra 560 000 $ pour son projet « Renforcer les actions du Yukon concernant les croisements entre la VFS et les processus du droit de la famille » et le Victoria Faulkner Women's Centre recevra 627 000 $ pour son projet « Mobiliser les alliées et les alliés contre la violence »; il s'agira dans les deux cas d'élaborer, de mettre en place et d'évaluer des pratiques prometteuses pour renforcer le secteur de la violence fondée sur le sexe au Canada.

Au Canada, un secteur viable de la violence fondée sur le sexe qui œuvre à prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, tout en répondant aux divers besoins de la population canadienne. Afin de soutenir ces organismes, la Coalition des femmes du Yukon, dont fait partie le Whitehorse Aboriginal Women's Circle et pour laquelle celui-ci agit à titre de fiduciaire, recevra 299 994 $ pour son projet « Des changements systémiques au Yukon grâce à la Coalition des femmes du Yukon ». Ce projet permettra de renforcer les capacités et d'aider à soutenir les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, et s'appuie sur les progrès du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

« Le financement accordé à ces trois organismes aidera non seulement à accroître leur capacité à prévenir et à contrer la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ qui sont Autochtones, mais aussi à promouvoir l'équité et la sécurité des femmes et des personnes de diverses identités de genre au Yukon, car il permettra d'améliorer les services de soutien. Mettre fin à la violence fondée sur le sexe au Canada est une responsabilité partagée, et en travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir où tout le monde peut vivre sans violence et sans peur. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La violence fondée sur le sexe a des effets dévastateurs sur les personnes, les familles et les communautés. L'investissement d'aujourd'hui dans les organismes locaux du Yukon est une étape cruciale pour contrer les causes profondes de la violence et permettre un meilleur soutien pour les personnes survivantes. En autonomisant ces organismes et en leur permettant d'élargir leur portée et de joindre les personnes où elles sont, nous faisons du Yukon - et de l'ensemble du Canada - un endroit plus sécuritaire pour tout le monde. Ce progrès est seulement possible lorsque nous nous réunissons, nous agissons maintenant, et que nous nous engageons à apporter un changement durable. »

Brendan Hanley, député du Yukon

Le financement des pratiques prometteuses et de la recherche communautaire fait partie d'investissements sur cinq ans que le gouvernement du Canada a accordés à Femmes et Égalité des genres Canada en 2021 pour améliorer son Programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Environ 56 millions de dollars viendront soutenir des projets visant à renforcer le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et l'acquisition de connaissances.

a accordés à Femmes et Égalité des genres en 2021 pour améliorer son Programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Environ 56 millions de dollars viendront soutenir des projets visant à renforcer le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et l'acquisition de connaissances. En 2023, le gouvernement s'est engagé à affecter 160 millions de dollars sur trois ans à Femmes et Égalité des genres Canada pour l'aider à financer des organismes au service des femmes au Canada .

pour l'aider à financer des organismes au service des femmes au . En 2018, 44 % des femmes au Canada -- soit environ 6,2 millions de femmes -- ont déclaré avoir subi une forme quelconque de violence entre partenaires intimes au cours de leur vie.

-- soit environ 6,2 millions de femmes -- ont déclaré avoir subi une forme quelconque de violence entre partenaires intimes au cours de leur vie. Les femmes autochtones (61 %) étaient plus susceptibles d'avoir subi une forme quelconque de violence entre partenaires intimes, comparativement aux femmes non autochtones (44 %).

En 2018, 30 % des femmes ont déclaré avoir été agressées sexuellement au moins une fois depuis l'âge de 15 ans, un taux près de quatre fois plus élevé que chez les hommes.

En 2023, le taux de violence familiale à l'égard des enfants et des jeunes a atteint 362 victimes par tranche de 100 000 personnes au Canada , soit le taux le plus élevé depuis 2009, première année pour laquelle nous disposons de données comparables. Les taux de violence familiale déclarés par la police étaient plus élevés dans les territoires en 2023, et il en allait de même pour les autres crimes violents.

