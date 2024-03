TORONTO, le 5 mars 2024 /CNW/ - Faire progresser l'égalité des genres implique d'avoir un plus grand nombre de femmes, de filles et de personnes de diverses identités de genre au sein des postes de prise de décisions. L'estime de soi et la confiance en soi peuvent influencer de manière significative la capacité d'une jeune personne à assumer des rôles de leadership et de prise de décisions plus tard dans sa vie.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un financement pouvant atteindre 1,5 million de dollars pour le projet de Plan International Canada intitulé Promouvoir la Force intérieure et redéfinir la beauté : Éliminer les obstacles systémiques à l'équité en matière de leadership.

Cet investissement s'appuiera sur la dynamique de la première phase du projet en développant des approches efficaces pour contrer les discours corporels négatifs. En se concentrant sur les groupes de jeunes femmes, de filles et de jeunes de diverses identités de genre sous-représentés, ce projet contribuera à éliminer les causes profondes de l'inégalité de genre au Canada.

À l'approche de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, il convient de souligner l'importance de réaliser des investissements qui font progresser l'égalité des genres, car c'est l'une des façons les plus efficaces de bâtir des collectivités plus saines, plus prospères et plus inclusives pour tout le monde.

Citations

« Nous ne pouvons pas renforcer notre économie et défendre l'inclusivité sans investir dans les jeunes femmes, les filles et les jeunes de diverses identités de genre. L'investissement d'aujourd'hui aidera Plan International Canada à former la prochaine génération de jeunes leaders. Continuons de bâtir un Canada qui met l'égalité des genres au premier plan pour nos collectivités, nos institutions et notre économie. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, députée de Hamilton Mountain

« Ici, au Canada, et partout dans le monde, j'ai constaté que des résultats extraordinaires peuvent être atteints lorsque les filles et les jeunes femmes prennent le pouvoir et grandissent. En tant que société, nous ratons des occasions si les filles ne sont pas soutenues quand elles souhaitent exprimer leurs opinions, remettre des stéréotypes en question et prendre leur place dans les processus décisionnels. Il nous incombe à toutes et à tous d'apporter des changements sociétaux et de remettre en question les comportements qui découragent les filles de participer pleinement et de s'épanouir.

En créant un environnement de soutien et en favorisant l'estime de soi et la confiance en soi chez les jeunes, particulièrement les filles et les jeunes de diverses identités de genre, le projet La Force intérieure aide la prochaine génération à prendre la place qui lui revient et à diriger sans crainte ni doute. Nous remercions Femmes et Égalité des genres Canada pour son investissement et son soutien qui nous permettront de poursuivre ce travail essentiel avec notre partenaire, Unilever Canada. »

Lindsay Glassco, présidente et PDG de Plan International Canada

Faits en bref

En 2020, les femmes occupaient un peu plus d'un cinquième (20,5 %) des sièges au sein des conseils d'administration des sociétés cotées en bourse, des sociétés privées et des entreprises publiques opérant dans divers secteurs d'activité au Canada .

. En 2021, Femmes et Égalité des genres Canada a octroyé un financement de 1,5 million de dollars à l'initiative La Force intérieure de Plan International Canada dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Ce projet d'une durée de 39 mois vise à donner aux jeunes, en particulier aux filles et aux jeunes de diverses identités de genre, les compétences améliorées, les connaissances sexospécifiques et la résilience dont ces personnes ont besoin pour développer une forte confiance en leur corps et leur estime de soi. Le projet se terminera en mars 2024.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]