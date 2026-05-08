Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des investissements visant à renforcer le secteur technologique de la Colombie-Britannique et à aider les entreprises à croître English
Nouvelles fournies parPacific Economic Development Canada
08 mai, 2026, 14:05 ET
VANCOUVER, BC, le 8 mai 2026 /CNW/ -
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Événement :
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L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera des investissements visant à accélérer l'adoption et la commercialisation de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies quantiques, et à aider les entreprises à se développer, à être compétitives et à créer de bons emplois.
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Lors de cet événement, il y aura une démonstration d'une technologie robotique innovatrice qui améliore la mobilité.
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Date :
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Le lundi 11 mai 2026
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Heure :
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10 h 15 (visite)
Veuillez confirmer votre présence auprès de Mohammad Hussain pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.
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ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Pacific Economic Development Canada
Personnes-ressources: Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]
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