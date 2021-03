OTTAWA, ON, le 23 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure résolu à bâtir un Canada plus inclusif et plus accessible pendant la pandémie et par la suite. Une des manières d'enrichir la main-d'œuvre du Canada et de stimuler la relance de notre économie est d'éliminer les défis que doivent relever les personnes en situation de handicap pour s'assurer un emploi enrichissant. Pour aider à améliorer l'accessibilité des milieux de travail et l'accès aux emplois, le gouvernement a créé le Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé un financement de près de 3 millions de dollars dans le cadre du Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail au Conseil Canadien de la Réadaptation et du Travail (CCRT) pour son programme Gestion de l'inclusion et de l'adoption. Ce programme a été créé pour aider les employeurs à créer des milieux de travail sains et productifs, en les valorisant et en leur permettant de bâtir leur confiance dans la gestion du processus d'accommodement. La ministre Qualtrough a fait cette annonce au cours d'un événement virtuel organisé par le CCRT.

Dans le cadre du programme Gestion de l'inclusion et de l'adoption, le CCRT offre aux employeurs canadiens du financement et des conseils d'experts pour mettre en place les accommodements en milieu de travail comme des technologies adaptées, de l'équipement ergonomique pour le télétravail, et les évaluations des besoins individuelles pour les employés. La formation en ligne et le cadre basé sur des données probantes aideront à guider les employeurs dans la bonne intégration des accommodements dans leurs opérations. Le CCRT produira également 150 profils d'évaluation d'accommodements en milieu de travail pour maintenir les emplois existants et permettre la création de nouvelle occasions d'emploi pour les personnes en situation de handicap en éliminant les obstacles en milieu de travail. L'objectif est d'aider les entreprises et les organisations canadiennes de toutes tailles et d'un éventail de secteurs à maximiser l'accessibilité et à bâtir des milieux de travail plus sains et plus inclusifs.

Comme il a été annoncé dans le discours du Trône, le gouvernement du Canada élabore présentement son premier plan d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, qui comprendra une nouvelle prestation canadienne pour personnes en situation de handicap, des processus améliorés visant l'admissibilité aux programmes et prestations fédérales pour les personnes en situation de handicap, et une stratégie d'emploi robuste pour les Canadiens en situation de handicap. Les initiatives et programmes comme ceux annoncés aujourd'hui aideront à faire en sorte que plus de personnes en situation de handicap puissent joindre la population active du Canada et y participer pleinement.

« Lorsque les Canadiens en situation de handicap ont des chances égales de contribuer, bénéficient d'un accès égal aux services et profitent de la même qualité de vie que tout le monde, nous sommes tous gagnants. En soutenant le travail du CCRT qui aide les employeurs à bâtir des milieux de travail inclusifs grâce à son programme Gestion de l'inclusion et de l'adaptation, nous participons à la création et à la mise en œuvre d'une relance post-pandémie qui est inclusive dès le départ. Avec ce projet, nous favorisons une solide relance qui mènera à un Canada plus fort, plus inclusif et plus juste, aujourd'hui et dans l'avenir. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« À titre de seule organisation nationale au Canada ayant pour unique mission l'emploi des personnes en situation de handicap, le CCRT reconnaît l'importance de l'élimination des barrières en milieu de travail, du maintien en poste et de nouvelles possibilités d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Le Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail offre le financement nécessaire aux organisations comme le CCRT pour appuyer les employeurs des petites et moyennes entreprises qui aident leurs employés à recevoir les ajustements et les accommodements voulus dans leur milieu de travail. Avec la reprise après la COVID-19 et l'engagement du Canada à Rebâtir en mieux, nous sommes encouragés de voir le soutien visant à faire en sorte que les travailleurs et les chercheurs d'emploi en situation de handicap fassent partie de l'avenir du Canada. »

- Conseil Canadien de la Réadaptation et du Travail

Parmi les Canadiens en âge de travailler ayant une invalidité, plus de 1,5 million (41 %) sont sans emploi ou à l'écart du marché du travail, et ce taux augmente à plus de 60 % chez les personnes ayant une invalidité grave.





Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées appuie les projets qui aident les personnes en situation de handicap au Canada n'ayant pas d'expérience ou très peu. Dans le cadre de ces projets, les personnes en situation de handicap acquièrent les outils et les compétences requises pour se préparer à occuper un emploi, à obtenir un emploi et à le conserver, ou à devenir travailleur indépendant.





Le 5 juin 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 15 millions de dollars au titre du Fonds d'intégration pour la création d'un Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail. Ces fonds constituent l'une des nombreuses mesures mises en place pour remédier aux défis extraordinaires auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap tout au long de la pandémie de COVID-19.





Le Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail offre un financement supplémentaire pour les personnes en situation de handicap et les employeurs qui cherchent à améliorer l'inclusion en milieu de travail et l'accès aux emplois. Parmi les activités soutenues par ce volet figurent :

la mise en place de mesures de télétravail favorisant l'efficacité et l'accessibilité;



l'élargissement des possibilités de formation en ligne;



la création de milieux de travail inclusifs, qu'ils soient virtuels ou physiques;



un lien entre les personnes en situation de handicap et les employeurs;



la formation pour les emplois à la demande;



des subventions salariales.





Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, un montant supplémentaire de 65 millions de dollars pour 2021-2022 a été annoncé au titre du Fonds d'intégration. Ces fonds appuieront davantage la formation, l'accessibilité et l'avancement professionnel pour les personnes en situation de handicap.

